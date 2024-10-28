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Сегодня, 19:45

«А что, так можно было?!» Кордоба уже забил гол сезона — это надо видеть

Джон Кордоба из-за штрафной забил «Крыльям Советов»
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Джон Кордоба и Александр Солдатенков в матче РПЛ «Крылья Советов» и «Краснодар». 28 октября 2024 года.
Фото ФК «Краснодар»
Фантастический удар колумбийского форварда «Краснодара».
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:2
Краснодар

Сумасшедший гол

В матче 13-го тура российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» состоялся один из самых красивых и необычных голов за последние годы. На 42-й минуте нападающий «быков» Джон Кордоба получил мяч от Виктора Са и в касание, не глядя на ворота, отправил его по удивительной траектории за шиворот Ивана Ломаева. Голкипер «Крыльев» далеко вышел из ворот и не имел ни шанса даже на то, чтобы коснуться мяча.

«А что, так можно было?! У меня нет слов!» — так в прямом эфире отреагировал на фантастический гол колумбийца комментатор Роман Нагучев.

Благодаря этому голу «Краснодар» повел в счете и ушел на перерыв с преимуществом — 1:0 в свою пользу.

«Краснодар» борется за чемпионство

Матч в Самаре очень важен для команды Мурада Мусаева, потому что она перед началом тура занимала первое место, а в воскресенье оба ее ближайших преследователя, «Зенит» и «Локомотив», сыграли вничью. Таким образом, кубанцы могут уйти в отрыв после этого тура: их преимущество над вторым местом может возрасти до трех очков. «Краснодар» все еще не проигрывает в текущем чемпионате.

Бенхамин Гарре (&laquo;Крылья Советов&raquo;) и&nbsp;Эдуард Сперцян (&laquo;Краснодар&raquo;). «Крылья Советов» — «Краснодар»: Кордоба забил невероятный гол! Онлайн-трансляция матча РПЛ

Для Джона Кордобы этот гол тоже значим: мяч в ворота самарцев стал для него седьмым в РПЛ, в снайперской гонке он догнал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова. Лидирует в списке бомбардиров хавбек «Локомотива» Алексей Батраков.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 1 : 2
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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