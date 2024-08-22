Кто будет забивать за сборную? Вернутся ли прежние Сергеев, Писарский, Агаларов? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей национальной команды в 2005-2015 годах — о проблемах российских форвардов, которые сейчас «молчат».

Мнение

Глушенков — 7 голов.

Дивеев — 4.

Воробьев — 3.

Наши лучшие бомбардиры на старте сезона — если говорить о россиянах.

У Тюкавина — если не спад, то переосмысление самого себя: статус лучшего игрока РПЛ-2023/24, отцовство. У Соболева — экзистенциальный кризис. У Чалова — новый иностранный клуб. У Дзюбы — опровержение слухов о продолжении карьеры.

И мы поэтому совершенно не удивляемся, что к Валерию Карпину в сборную едет Онугха из малоизвестного датского «Вайле». Отечественные голеадоры вдолгую не забивают — это надо принять как данность.

Хотя еще относительно недавно казалось, что у нас загораются новые звезды — те, от которых изначально этого не ждали. Феноменальные два сезона были у Сергеева. Агаларов ворвался в лидеры бомбардиров вопреки всему. Писарский и вовсе возник из крымского любительского футбола. И все они находились на виду в РПЛ — пока не ушли на повышение и что-то пошло не так.

Иван Сергеев (справа) и Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Интересно понять, есть ли здесь единый ответ на вопрос, что происходит, если у них на троих пока ноль голов в этом сезоне. И может ли появиться российский игрок, который станет стабильно забивать хотя бы по 10 мячей из чемпионата в чемпионат.

Самый очевидный ответ — бомбардиру не стоит менять клуб, если он хочет оставаться забивным футболистом. Только как устоять, если тебя зовет «Зенит»? Или если предлагают переехать в более масштабный город? Или если новая зарплата больше? Никак.

Но тут начинаются — нет, не проблемы. Риски.

Того, что ты по игровым характеристикам не устроишь нового тренера — парадокс, но такое тоже бывает. Когда футболист не очень взрывной или оказывается вынужден действовать на большем пространстве, чем ранее.

Владимир Писарский (Сычевой). Фото Михаил Шапаев, РФС

Уровень доверия. Зона комфорта. Структура игры. Когда три этих фактора работают на человека, он забивает — и много. Нет же никаких сомнений в качествах Агаларова, Писарского или Сергеева. Но у новой команды иная футбольная философия. Или модель — называйте, как хотите.

Допустим, раньше ты «прописывался» в чужой штрафной. Или располагался спиной к воротам. Теперь требуется другое — и уровень ответственности тоже стал другим.

Получается интересное дело — предыдущие голы не дают гарантии, что футболист, сменив клуб, сохранит свои качества. Раньше с этим как-то было проще. Или клуб оставался неизменным.

И когда появляется ирония по поводу следующих соперников сборной — Таиланда и Вьетнама, вне поля зрения остается вопрос о проблемах Карпина в линии атаки. Потому что на «карликов» подобное проецировать вроде бы нелепо.

А между тем нападение у расширенного состава национальной команды совсем экспериментальное — Тюкавин, Мусаев, Воробьев и Онугха. Или, может быть, не экспериментальное, а новое.

Жизнь ускорилась. Вероятно, в футболе тоже.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.