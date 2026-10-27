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Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев заявил, что всегда готов играть за сборную России

Воробьев: «Мне всегда хочется играть за сборную России. Все другие вопросы — к тренерскому штабу»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о желании сыграть за сборную России.

12 ноября Россия встретится с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября — с Венесуэлой в Краснодаре. Воробьев не вошел в расширенный состав российской национальной команды на этот сбор.

— Хотел бы сыграть за сборную на родном стадионе? Мне всегда хочется играть за сборную России. Все другие вопросы — к тренерскому штабу.

— Есть мнение, что иногда нет смысла играть за сборную.

— Ребята, ну хватит раздувать, — сказал Воробьев «СЭ».

Во вторник, 27 октября, 28-летний Воробьев оформил дубль в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо» (2:1).

(Кирилл Радченко)

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