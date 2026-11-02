Гусев снова в деле. Возглавил «Ахмат» после Черчесова — будет спасать из зоны вылета

Встреча с «Динамо» — только в апреле.

Ролан Гусев вернулся в РПЛ. 49-летний специалист возглавит «Ахмат» — о назначении грозненский клуб сообщил официально.

Долгожданное возвращение

В заявлении «Ахмат» тепло поприветствовал нового наставника. «Гусев назначен на пост главного тренера. В понедельник вечером на общекомандном собрании тренера команде представил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров... Мы приветствуем Ролана Александровича и желаем ему удачи на посту главного тренера нашей команды!» — сказано в сообщении чеченского клуба.

Для Гусева «Ахмат» станет вторым самостоятельным опытом в тренерской карьере. Ранее Ролан Александрович в первую очередь был тесно связан с московским «Динамо», которое дважды возглавлял в качестве временно исполняющего обязанности (весной и осенью 2025 года). Вторую половину сезона-2025/26 Гусев провел на постоянной основе, получив в декабре краткосрочный контракт.

Несмотря на неплохое выступление («Динамо» стало седьмым в РПЛ, набрав 45 очков, и дошло до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России), в конце мая москвичи не стали продлевать со специалистом контракт. Позднее Гусев заявил, что чувствовал недоверие со стороны руководства.

«Я же не глупый парень и не маленький мальчик. Когда дают контракт до мая и ставят такие условия, ты внутри себя понимаешь: есть определенное недоверие, сомнение. Я это прекрасно осознавал, но хотел от всего абстрагироваться и понять, на что я способен как тренер со своим тренерским штабом. Одно дело — говорить, но другое — когда на практике ты этого никогда не делал», — говорил специалист в интервью «РБ Спорт».

В итоге «Динамо» возглавил Сандро Шварц, а сам Гусев на полгода остался без работы. При этом варианты были — по данным разных источников, интерес к тренеру проявляли «Урал», белорусский «МЛ Витебск» и «Факел», однако ни с кем из них Ролан Александрович не договорился.

Фото ФК «Ахмат»

Работы много

Интересно, что пост для Гусева освободился буквально за несколько часов до официального назначения. Вечером 2 ноября «Ахмат» объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым. Причиной послужили слабые результаты — грозненцы проиграли шесть матчей во всех турнирах. Последней неудачной встречей по совпадению стала игра с «Динамо» в 13-м туре РПЛ — подопечные Шварца победили со счетом 2:0.

Увидеться с бывшим клубом уже в статусе тренера «Ахмата» Гусев сможет только в апреле. Но до этого момента у него будет много работы: сейчас грозненцы занимают 15-е место в РПЛ и идут в зоне прямого вылета. Ситуацию надо срочно исправлять.