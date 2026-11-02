Гусев снова в деле. Возглавил «Ахмат» после Черчесова — будет спасать из зоны вылета
Ролан Гусев вернулся в РПЛ. 49-летний специалист возглавит «Ахмат» — о назначении грозненский клуб сообщил официально.
Долгожданное возвращение
В заявлении «Ахмат» тепло поприветствовал нового наставника. «Гусев назначен на пост главного тренера. В понедельник вечером на общекомандном собрании тренера команде представил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров... Мы приветствуем Ролана Александровича и желаем ему удачи на посту главного тренера нашей команды!» — сказано в сообщении чеченского клуба.
Для Гусева «Ахмат» станет вторым самостоятельным опытом в тренерской карьере. Ранее Ролан Александрович в первую очередь был тесно связан с московским «Динамо», которое дважды возглавлял в качестве временно исполняющего обязанности (весной и осенью 2025 года). Вторую половину сезона-2025/26 Гусев провел на постоянной основе, получив в декабре краткосрочный контракт.
Несмотря на неплохое выступление («Динамо» стало седьмым в РПЛ, набрав 45 очков, и дошло до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России), в конце мая москвичи не стали продлевать со специалистом контракт. Позднее Гусев заявил, что чувствовал недоверие со стороны руководства.
«Я же не глупый парень и не маленький мальчик. Когда дают контракт до мая и ставят такие условия, ты внутри себя понимаешь: есть определенное недоверие, сомнение. Я это прекрасно осознавал, но хотел от всего абстрагироваться и понять, на что я способен как тренер со своим тренерским штабом. Одно дело — говорить, но другое — когда на практике ты этого никогда не делал», — говорил специалист в интервью «РБ Спорт».
В итоге «Динамо» возглавил Сандро Шварц, а сам Гусев на полгода остался без работы. При этом варианты были — по данным разных источников, интерес к тренеру проявляли «Урал», белорусский «МЛ Витебск» и «Факел», однако ни с кем из них Ролан Александрович не договорился.
Работы много
Интересно, что пост для Гусева освободился буквально за несколько часов до официального назначения. Вечером 2 ноября «Ахмат» объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым. Причиной послужили слабые результаты — грозненцы проиграли шесть матчей во всех турнирах. Последней неудачной встречей по совпадению стала игра с «Динамо» в 13-м туре РПЛ — подопечные Шварца победили со счетом 2:0.
Увидеться с бывшим клубом уже в статусе тренера «Ахмата» Гусев сможет только в апреле. Но до этого момента у него будет много работы: сейчас грозненцы занимают 15-е место в РПЛ и идут в зоне прямого вылета. Ситуацию надо срочно исправлять.
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|Зенит
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|3
|30-13
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2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
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3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
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4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
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5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
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6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
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7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
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8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
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9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
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10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
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11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
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12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
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13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
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14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
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15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
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16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|10
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Максим Глушенков
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
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