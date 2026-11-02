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Гусев снова в деле. Возглавил «Ахмат» после Черчесова — будет спасать из зоны вылета

Артем Белинин
Корреспондент
Ролан Гусев.
Фото ФК «Ахмат»
Встреча с «Динамо» — только в апреле.

Ролан Гусев вернулся в РПЛ. 49-летний специалист возглавит «Ахмат» — о назначении грозненский клуб сообщил официально.

Долгожданное возвращение

В заявлении «Ахмат» тепло поприветствовал нового наставника. «Гусев назначен на пост главного тренера. В понедельник вечером на общекомандном собрании тренера команде представил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров... Мы приветствуем Ролана Александровича и желаем ему удачи на посту главного тренера нашей команды!» — сказано в сообщении чеченского клуба.

Для Гусева «Ахмат» станет вторым самостоятельным опытом в тренерской карьере. Ранее Ролан Александрович в первую очередь был тесно связан с московским «Динамо», которое дважды возглавлял в качестве временно исполняющего обязанности (весной и осенью 2025 года). Вторую половину сезона-2025/26 Гусев провел на постоянной основе, получив в декабре краткосрочный контракт.

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Несмотря на неплохое выступление («Динамо» стало седьмым в РПЛ, набрав 45 очков, и дошло до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России), в конце мая москвичи не стали продлевать со специалистом контракт. Позднее Гусев заявил, что чувствовал недоверие со стороны руководства.

«Я же не глупый парень и не маленький мальчик. Когда дают контракт до мая и ставят такие условия, ты внутри себя понимаешь: есть определенное недоверие, сомнение. Я это прекрасно осознавал, но хотел от всего абстрагироваться и понять, на что я способен как тренер со своим тренерским штабом. Одно дело — говорить, но другое — когда на практике ты этого никогда не делал», — говорил специалист в интервью «РБ Спорт».

В итоге «Динамо» возглавил Сандро Шварц, а сам Гусев на полгода остался без работы. При этом варианты были — по данным разных источников, интерес к тренеру проявляли «Урал», белорусский «МЛ Витебск» и «Факел», однако ни с кем из них Ролан Александрович не договорился.

Фото ФК «Ахмат»

Работы много

Интересно, что пост для Гусева освободился буквально за несколько часов до официального назначения. Вечером 2 ноября «Ахмат» объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым. Причиной послужили слабые результаты — грозненцы проиграли шесть матчей во всех турнирах. Последней неудачной встречей по совпадению стала игра с «Динамо» в 13-м туре РПЛ — подопечные Шварца победили со счетом 2:0.

Увидеться с бывшим клубом уже в статусе тренера «Ахмата» Гусев сможет только в апреле. Но до этого момента у него будет много работы: сейчас грозненцы занимают 15-е место в РПЛ и идут в зоне прямого вылета. Ситуацию надо срочно исправлять.

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Ролан Гусев
Станислав Черчесов
ФК Ахмат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
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 10
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ЦСКА

 7
П
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Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Маркиньос

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 4
И К Ж
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Ахмат

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