Марио Фернандес: «Меня сильно огорчит, если болельщики ЦСКА решат стереть граффити со мной»
В четверг в одном из флагманских магазинов «Зенита» прошла презентация звездного новичка, после которой он ответил на вопросы журналистов.
— Марио, вы уже несколько дней в «Зените». Готовы ли выйти на поле и сыграть уже в ближайшем матче?
— На тренировках я работаю на полную, выкладываюсь на максимум, чтобы как можно скорее набрать все необходимые кондиции, вернуться в свою лучшую форму и быть готовым помогать команде на поле.
— Новости о вашем трансфере появились еще недели две назад, но объявление о переходе задерживалось. Почему?
— Я был в Бразилии с семьей, никуда спешить не хотелось. Вместе решили дождаться, пока пройдет матч за Суперкубок России, и после него спокойно подписать все бумаги.
— На правом фланге у «Зенита» жесткая конкуренция. Вы готовы сыграть в центре или слева в случае необходимости?
— В линии обороны «Зенита» собраны замечательные игроки, и я знаю, с какими сложностями придется столкнуться: уровень команды и конкретных футболистов очень высок. Если тренер захочет видеть меня в центре или слева, то я должен быть к этому готов.
— Для вас стало сюрпризом, что на вас вышел «Зенит»?
— Да, это стало небольшим сюрпризом. Но одновременно с этим и большой честью, ведь когда закончились мои отношения с «Интернасионалом», какое-то время велись переговоры с ЦСКА, но они ни к чему не привели. Возник «Зенит», и для меня большое счастье быть здесь.
— После появления новостей о вашем скором переходе появились различные негативные слухи, связанные с вами. Как вы к ним отнеслись?
— Действительно, новостей было очень много, и, думаю, я не все смог прочитать. Но все это была одна большая ложь. От тех новостей, которые до меня доходили, мне стало очень грустно. Но у меня уже была возможность рассказать правду, и добавить к уже опубликованному мне нечего. Сейчас я полностью сфокусирован на «Зените».
— Вы понимаете, откуда вообще идут корни всех слухов по поводу вашего лишнего веса? Кто и зачем это делал?
— Совершенно не представляю, откуда появились эти новости. Если честно, даже не хочу знать. Самое важное, что я знаю правду, моя семья ее знает, Бог ее знает. У меня уже была возможность рассказать правду, а то была ложь. Откуда она пошла — не знаю.
— Болельщики ЦСКА создали петицию, в которой требуют стереть граффити с вашим изображением со своего стадиона. Больно ли вам это слышать?
— Конечно, если это произойдет, то это сильно огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же. Если они решат так сделать, то это их право. Но, возможно, это происходит из-за того, что было столько лживых новостей и кто-то из болельщиков поверил в это вранье. Мне будет грустно, если это произойдет, но я всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее.
— Как продвигается изучение вами русского языка?
— Обещаю, что буду брать уроки и улучшу качество русского языка.
— Получали ли вы позитивные сообщения — может быть, от бывших партнеров по сборной России?
— Очень многие ребята из тех, с кем мы пересекались в России, написали или позвонили мне — пожелали удачи.
— В среду с поста главного тренера «Ференцвароша» был отправлен в отставку Станислав Черчесов, с которым вы добирались до четвертьфинала чемпионата мира. Как вы отреагировали на это? Не считаете ли увольнение несправедливым?
— Это замечательный специалист и прекрасный тренер, который оставил след в истории российского футбола. Когда узнал эту новость, был удивлен: всего одно поражение — и сразу отставка. Но я уверен, что он скоро найдет место работы и продолжит там показывать свой уровень.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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