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Марио Фернандес: «Меня сильно огорчит, если болельщики ЦСКА решат стереть граффити со мной»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото ФК «Зенит»
«Зенит» презентовал бразильского новичка.

В четверг в одном из флагманских магазинов «Зенита» прошла презентация звездного новичка, после которой он ответил на вопросы журналистов.

— Марио, вы уже несколько дней в «Зените». Готовы ли выйти на поле и сыграть уже в ближайшем матче?

— На тренировках я работаю на полную, выкладываюсь на максимум, чтобы как можно скорее набрать все необходимые кондиции, вернуться в свою лучшую форму и быть готовым помогать команде на поле.

— Новости о вашем трансфере появились еще недели две назад, но объявление о переходе задерживалось. Почему?

— Я был в Бразилии с семьей, никуда спешить не хотелось. Вместе решили дождаться, пока пройдет матч за Суперкубок России, и после него спокойно подписать все бумаги.

— На правом фланге у «Зенита» жесткая конкуренция. Вы готовы сыграть в центре или слева в случае необходимости?

— В линии обороны «Зенита» собраны замечательные игроки, и я знаю, с какими сложностями придется столкнуться: уровень команды и конкретных футболистов очень высок. Если тренер захочет видеть меня в центре или слева, то я должен быть к этому готов.

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— Для вас стало сюрпризом, что на вас вышел «Зенит»?

— Да, это стало небольшим сюрпризом. Но одновременно с этим и большой честью, ведь когда закончились мои отношения с «Интернасионалом», какое-то время велись переговоры с ЦСКА, но они ни к чему не привели. Возник «Зенит», и для меня большое счастье быть здесь.

— После появления новостей о вашем скором переходе появились различные негативные слухи, связанные с вами. Как вы к ним отнеслись?

— Действительно, новостей было очень много, и, думаю, я не все смог прочитать. Но все это была одна большая ложь. От тех новостей, которые до меня доходили, мне стало очень грустно. Но у меня уже была возможность рассказать правду, и добавить к уже опубликованному мне нечего. Сейчас я полностью сфокусирован на «Зените».

— Вы понимаете, откуда вообще идут корни всех слухов по поводу вашего лишнего веса? Кто и зачем это делал?

— Совершенно не представляю, откуда появились эти новости. Если честно, даже не хочу знать. Самое важное, что я знаю правду, моя семья ее знает, Бог ее знает. У меня уже была возможность рассказать правду, а то была ложь. Откуда она пошла — не знаю.

— Болельщики ЦСКА создали петицию, в которой требуют стереть граффити с вашим изображением со своего стадиона. Больно ли вам это слышать?

— Конечно, если это произойдет, то это сильно огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же. Если они решат так сделать, то это их право. Но, возможно, это происходит из-за того, что было столько лживых новостей и кто-то из болельщиков поверил в это вранье. Мне будет грустно, если это произойдет, но я всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее.

Марио Фернандес. «Прошлым летом мы говорили «до свидания». Теперь говорим «прощай». Фернандес и ЦСКА окончательно разругались

— Как продвигается изучение вами русского языка?

— Обещаю, что буду брать уроки и улучшу качество русского языка.

— Получали ли вы позитивные сообщения — может быть, от бывших партнеров по сборной России?

— Очень многие ребята из тех, с кем мы пересекались в России, написали или позвонили мне — пожелали удачи.

— В среду с поста главного тренера «Ференцвароша» был отправлен в отставку Станислав Черчесов, с которым вы добирались до четвертьфинала чемпионата мира. Как вы отреагировали на это? Не считаете ли увольнение несправедливым?

— Это замечательный специалист и прекрасный тренер, который оставил след в истории российского футбола. Когда узнал эту новость, был удивлен: всего одно поражение — и сразу отставка. Но я уверен, что он скоро найдет место работы и продолжит там показывать свой уровень.

Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
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