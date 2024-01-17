«Он решил нам рассказать, какая у него должна быть зарплата». Находился в одном списке с Кьезой, напоминал Кержакова. Опять без клуба

Ивана Игнатьева называли самым одаренным футболистом России.

По манере игры в атаке Ивана Игнатьева даже сравнивали с Серхио Агуэро. Но к 25 годам форвард сменил 5 команд в РПЛ и снова находится в поисках клуба.

Сломал руку, но забил 19 голов в сезоне за молодежку «быков»

Игнатьев — воспитанник «Краснодара», здорово проявлял себя в молодежке «быков» и в 18 лет получил шанс сыграть за первую команду — в квалификации Лиги Европы против «Люнгбю».

А его дебют в премьер-лиге состоялся в августе 2017 года и получился поистине шикарным. На 92-й минуте матча с «Ахматом» Иван, отыгравший весь матч на позиции центрального нападающего, принес победу подопечным Игоря Шалимова — 3:2.

— Понравилась игра Игнатьева. Он выполнил все, что мы просили. По своим характеристикам это настоящий форвард, который нужен нам, пока отсутствуют основные нападающие, — заявил на пресс-конференции Шалимов.

Игнатьев отыграл еще два матча в РПЛ — против «Ростова» и «Амкара», но с возвращением после травмы в строй Смолова перестал проходить в состав.

— Мы довольны Игнатьевым, но конкуренцию Смолову он пока создать не может, — констатировал наставник «быков».

Зато форвард продолжил феерить на молодежном уровне. Игнатьев стал лучшим бомбардиром юношеской Лиги чемпионов, наколотив 10 мячей. Кроме того, он выиграл снайперскую гонку в молодежном первенстве страны, записав в свой актив 19 голов. И это при том, что пропустил почти четыре месяца из-за травмы руки!

— Зимой Ваня сломал руку. Мечтал поскорее восстановиться, в одиночку занимался с тренером по физподготовке. Рвался в бой. Врачи дали добро лишь накануне последнего тура. К тому моменту лидером в гонке бомбардиров был Умаев из «Ахмата». Опережал Игнатьева на один мяч. Но Ваня сделал хет-трик и с 19 голами стал лучшим снайпером молодежного первенства. Второй год подряд! У него от природы много сильных качеств, развивает их каждый день. Парень целеустремленный, трудяга. Понимает — расслабляться нельзя, — рассказывал тренер молодежки «быков» Мурад Мусаев.

В 2018-м УЕФА опубликовал список 50 самых многообещающих игроков года. Из России в него попали Федор Чалов и Иван Игнатьев. Они оказались в одной компании с Сергеем Милинковичем-Савичем, Джастином Клюйвертом, Федерико Кьезой, Николой Бареллой, Малкомом, Бенджамином Паваром, Ферраном Торресом и Кепой Аррисобалагой.

Фото Станислав Шахов

«Игнатьев — в дубле. И с новой машиной»

Шансы Игнатьева стать твердым игроком основы «Краснодара» повысились летом 2018 года, когда Смолов перешел в «Локомотив». В первой части нового сезона форвард забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

— Игнатьеву еще требуется время, чтобы он в «Краснодаре» начал себя проявлять и давать результат. В первых своих играх он недостаточно комфортно себя чувствовал, — говорил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в декабре 2018 года.

Однако весной 2019-го показалось, что карьера Игнатьева в «Краснодаре» резко подошла к концу. В марте разорвалась информационная бомба: клуб отправил молодого нападающего в дубль, так как тот отказался продлевать контракт. По мнению игрока, ему предлагали слишком скромные деньги.

Вскоре выяснилось, что молодой футболист поменял агента.

— Компания Prosport Management Германа Ткаченко больше не ведет дела Игнатьева. Как оказалось, некая группа людей, которая доподлинно неизвестна, агенты или теневые агенты, подарила ему автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей. Таким образом, они получили некое расположение парня. Игнатьев контракт с «Краснодаром» не подписывает, он в дубле и с новой машиной, — заявил журналист Нобель Арустамян в программе «Инсайдеры».

Сам Игнатьев молчать не стал и рассказал свою версию случившегося:

— После предыгровой тренировки состоялись переговоры... Хотя так назвать их нельзя. Скорее пообщались с руководством. Я пришел один, официального агента пока нет. Мне сделали определенное предложение, от которого я отказался. Я не был инициатором подписания нового договора и уж точно не требовал каких-то гигантских денег. Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта в период его действия я буду уже не молодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста. Поэтому я предложил дождаться окончания сезона, а потом уже пообщаться. Объяснил, что сейчас для этого неподходящий момент. Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с «Краснодаром-2».

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев парировал:

— Игнатьев, которого мы воспитывали семь лет, вкладывали душу, давали шансы... У него в последнее время появились агенты, которые дали ему большие деньги, и он нам решил рассказать, какая у него должна быть зарплата, какие отступные, как клуб должен вести себя со своими воспитанниками. Это типичная история для России, таких случаев было, наверное, десять, и будет еще в период лимита. И это нормально, но только не в футбольном клубе «Краснодар». Мы эту страницу перевернули, она нас уже не интересует.

Фото ФК «Рубин»

Слуцкий: «Сейчас Иван — самый талантливый молодой футболист России».

Разбитую вазу все же удалось склеить. На время. Стороны договорились о новом контракте, по которому футболист получал 600 тысяч рублей в месяц с возможным увеличением до полутора миллионов.

Однако прорыва в плане результативности форварда и его КПД на поле так и не произошло. В весенней части сезона в РПЛ Иван забил три мяча.

В следующем году — 4 гола в 13 турах РПЛ. Периодически появлялись новости о проблемах форварда с режимом.

В итоге зимой 2019-го «Краснодар» все-таки продал Игнатьева в «Рубин» за 7 миллионов евро.

— Лично для меня это неожиданный момент. Я провел почти всю жизнь в одном клубе, играл за «Краснодар», и наконец наступило время поменять это место, — так объяснил свой выбор Игнатьев. — Начали обсуждать переход после того, как мне позвонил Леонид Викторович Слуцкий. Он сказал мне лично, что имеет интерес видеть меня в команде. Я был рад, потому что в своем клубе в последнее время получал мало игровой практики, было недопонимание с контрактом, много нюансов, вопросов друг к другу. Было уже не то состояние на тренировках, не то отношение, чувствовался дискомфорт.

А вот мнение главного тренера казанцев Леонида Слуцкого:

— На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем может стать игроком национальной сборной.

Не стал. В первых 11 играх в новой команде Иван записал в свой актив лишь один гол. С пенальти в игре со «Спартаком».

Слуцкий терпел и в интервью защищал своего подопечного.

— Трансфер Игнатьева — ошибка это или нет? Мы говорим о 21-летнем футболисте, который выходил на замену в «Краснодаре» и считался молодым и перспективным. У нас же он сразу перешел на роль «спасителя отечества», от которого зависело, останемся мы в премьер-лиге или нет. Это тяжелый шаг для любого футболиста. Когда у игрока нет такого специфического опыта, всегда очень тяжело сказать, как он себя поведет. Мы все продолжаем надеяться, что Иван оправдает авансы и станет одним из ярчайших игроков нашей лиги.

Иван Игнатьев во время зимнего отпуска. Фото Соцсети

«Игнатьев — символ того, за что не любят современных футболистов»

Терпение Леонида Викторовича лопнуло в декабре 2020 года, когда Игнатьев схлопотал две желтые карточки в игре с «Локомотивом» (1:3).

— Когда у тебя есть желтая карточка и в перерыве несколько раз говорят, что надо быть аккуратным, то очень странно вбегать в человека, который уже две минуты назад отдал передачу, — недоумевал тренер казанцев.

— Он просто вас не услышал.

— Ну, наверное. Может, я не так объяснил. Тоже вариант.

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер был возмущен действиями нападающего «Рубина» и в своем Telegram-канале подверг его жесткой критике:

— Иван — символ того, за что люди не любят современных российских футболистов. Нет, игроки далеко не все такие, но яркие негативные примеры резче бросаются в глаза и больше обсуждаются.

Он считался одним из самых талантливых и многообещающих выпускников академии «Краснодара». Уже тогда говорили «но» — неблагополучная семья, невоспитанность, понты, «пустота в голове», как выражаются люди, которые Ваню хорошо знают.

В прошлом сезоне он забил один мяч с пенальти в уже ничего не значившем для команды матче последнего тура со «Спартаком». В этом чемпионате в 12 матчах — два мяча, и оба, во втором и третьем турах, тоже с 11-метровых. Ноль мячей с игры в 23 играх за «Рубин»!

Сегодня в первом тайме после гола Иван Игнатьев запарывает два чистых голевых момента в первые десять минут, когда все можно было закончить, едва начав. Потом получает желтую.

Сразу после перерыва Тимур Журавель рассказывал, что из раздевалки (!) слышен был голос Слуцкого, явно обращавшегося к Игнатьеву: «Не фоли!» То же самое тренер подтвердит и во флеш-интервью. В итоге Игнатьев выходит на поле и сразу, на 47-й, на чужой половине поля шипами врезается сзади в голеностоп Чорлуке, за пару секунд до того уже отдавшему передачу. Справедливая вторая желтая от Карасева, ярость Слуцкого...

В феврале 2021 года Слуцкий признал, что ему пока не удается вывести Игнатьева на новый качественный уровень игры:

— Мы взяли футболиста, который обладает определенными качествами, но который на уровне РПЛ по существу не играл. Игнатьев — воспитанник «Краснодара», который вырос из детских штанишек, но все по-прежнему на него эти штанишки надевают и говорят, что они ему как раз. Выходить на 15 минут в конце матча при счете 3:0 — это одно. Бороться за выживание и быть основным нападающим — другое. Не каждому человеку дано быстро перестроиться. На данную секунду вынужден признаться: Игнатьеву выписан аванс, который не оправдывается.

Фото Виталий Тимкив

В «Краснодаре» его сравнивали с Агуэо... »

Чуда не произошло. С марта по декабрь 2021 года Игнатьев не забил ни одного гола в РПЛ.

Форвард не мог объяснить свою столь низкую результативность:

— Такой момент в жизни, что не забивается. Я ничего такого не делаю, чтобы что-то плохое происходило. Просто так получается, не летит мяч в ворота. Стараюсь отрабатывать навыки, чтобы начать забивать. Психолог? Такие разговоры были еще зимой, тогда была ситуация, когда красную карточку получил. Сейчас у меня хорошее психологическое состояние, умиротворенное.

В «Рубине» перестали на него рассчитывать и отдали в аренду в «Крылья».

— Я вижу в нем хорошие качества. Понятно, сложный характер. Но кто из нас в 19-20 лет, когда кажется, что весь мир перед ногами, не допускал ошибок? В «Краснодаре» он очень хорошо себя проявлял. Его даже сравнивали с Агуэро — по умению открыться, по чувству мяча в штрафной. Все это было. Игнатьев классно находил варианты за спинами защитников, у него была хорошая скорость. Не могло все это раствориться к 23 годам. Да, в «Рубине» не пошло. Даже с таким тренером, как Слуцкий, который умеет раскрепостить, дать правильные слова. Но это не значит, что в «Крыльях» не получится. Это только начало его карьеры, — поддерживал форварда комментатор Константин Генич.

Увы, в Самаре Игнатьев также не смог себя проявить: всего пять матчей и один гол.

— Вот за Игнатьева обидно. Все при нем: удар, открывания, скорость, — рассказывал бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович в интервью Sport24. — Очень талантливый! По манере игры похож на Кержакова. Но что-то всегда мешало.

— Что?

— Не думаю, что срывало крышу из-за денег — просто такой склад характера. Он проявлялся, когда он еще не получал большую зарплату в «Краснодаре». У Вани есть нюансы в семейном плане, и где-то его понять можно. Я пробовал ставить его на нужный путь. Зимой звонили из «Крыльев» — я дал Игнатьеву такую рекламу! Говорю ему: «Вань, это твой шанс. Ты должен приехать и себя проявить». Штаб Осинькина в него верил. Ваня кивал: «Да-да, Саша, я на полном серьезе». Но, как и прежде, в Самаре были моменты, из-за которых у него не срослось.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Галицкий: «Ване нужно было терпеть, выходить на замену, еще поиграть за «Краснодар-2»

Игнатьев вернулся в «Рубин», который расторг с ним контракт. Тем удивительнее выглядел его переход в «Локомотив».

Еще удивительнее — начало его выступлений в составе железнодорожников. В седьмом туре сезона-2022/23 Иван за 19 минут оформил хет-трик в матче с «Оренбургом» (5:1), да еще и отдал голевую передачу!

Вот оно — возрождение некогда самого перспективного футболиста России? Но вскоре Игнатьев опять забуксовал. До конца чемпионата записал в свой актив всего два мяча, с приходом в команду Артема Дзюбы стал железным игроком запаса.

«Сочи» — новая страница в карьере Игнатьева. И опять неудачная: два гола в 18 играх. В воскресенье клуб объявил о расторжении контракта с 25-летним футболистом.

Что дальше? Пока вопрос без ответа.

В сентябре 2021 года гостем программы «Коммент-Шоу» стал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Его не могли не спросить про судьбу Игнатьева:

— Был пример Игнатьева. Он отыграл сезон и ощущал себя важным игроком для этого состава «Краснодара»...

— Это он ощущал. Вы, журналисты, развращаете молодых ребят. У нас ни Черников, ни Сперцян, ни Корнюшин не могут давать никому интервью, кроме клубных медиа.

— Это ваш запрет?

— Конечно. Вы их сначала возносите на пьедестал, а после четырех-пяти игр можете оттуда с такой же скоростью... Что касается Игнатьева, то я глубоко убежден, что этот мальчик по открываниям за спину, по ударам с двух ног очень хорош. Но он не игрок основы команды из первой пятерки.