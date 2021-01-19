«Не стоит обращать внимания на колкости. Если захотят, то замочат каждого». Женщина президент украинского клуба дала совет Зареме

Ирина Морозюк, бывшая жена украинского футболиста турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка и президент львовского ФК «Лион» в интервью «СЭ» дала совет Зареме Салиховой, спутнице владельца «Спартака» Леонида Федуна.

— В «Спартаке» многими делами занимается Зарема Салихова, жена Леонида Федуна. Как вы думаете, на таком уровне девушке реально выстроить крутой проект?

— Если Зареме передали бразды правления такого клуба, значит, она достойна этого. Есть много моментов, где мужчины не справляются со своими обязанностями.

— Есть что посоветовать Зареме?

— На какие-то колкости не стоит обращать внимания. Нужно быть в фокусе того, что для тебя важно. Сколько людей, столько и мнений. Какой бы ты ни была классной, если захотят, то замочат каждого. Если Зарема уверена в себе, то докажет, что она лучшая. Главное — собрать около себя профессиональных людей.

«Спартак» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 19 туров.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)

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