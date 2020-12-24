Валерий Газзаев: «После очередных санкций ВАДА против России Пьер де Кубертен, наверное, десять раз перевернулся в гробу»

Итоги первой части сезона РПЛ подводит знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной думы РФ. Речь в интервью также зашла о ситуации вокруг ВАДА и решений CAS

— После победы над «Спартаком» в заключительном туре перед паузой «Зенит» единолично возглавляет таблицу, и многие спешат короновать команду Сергея Семака. Вы согласны с таким мнением? И как оцените матч двух претендентов на золото?

— Когда чемпионат еще только стартовал, «Зенит» считался явным фаворитом турнира. Так что неожиданностью его уверенное лидерство не является. Другое дело, многие рассчитывали, что конкуренцию петербуржцам сумеют составить и «Спартак» со своими амбициями, и ЦСКА, который активно провел трансферную кампанию, и «Локомотив», где весной произошла смена тренера, и, возможно, «Краснодар». С точки зрения интриги было бы интереснее, если бы все эти команды боролись за первое место. Однако сложилось все несколько иначе. Да, «Зенит» безобразно провел международную кампанию, но на внутренней арене спад оказался недолгим. И по окончании первого этапа чемпионата у клуба есть реальные шансы в третий раз подряд стать чемпионом.

Что касается конкретно матча «Зенит» — «Спартак», то хозяева были сильнее во всех компонентах игры. Абсолютно заслуженная победа. «Зенит» действовал как настоящий чемпион. А «Спартак» с таким футболом, как в Петербурге, может не попасть даже в тройку. Нужно делать выводы. Кроме громких заявлений следует соответствовать первому месту по качеству игры. Подчеркну: в «Спартаке» очень хороший набор квалифицированных исполнителей, ровный состав обороны, средней линии и атаки. Все остальное зависит от работы тренера. Красно-белые проводили неплохие матчи. «Спартаку» надо сконцентрироваться на профессиональной деятельности, а не на внутренних разборках, которые откровенно мешают команде. Впереди 11 туров. Это серьезная дистанция. Кстати, читал слова Шамиля Газизова: мол, годы нужны, чтобы оставить коллектив на втором месте, а он за пять месяцев справился. Весьма скромный ответ...

— Ваше мнение о других претендентах на места в еврокубках?

— С точки зрения набранных очков ЦСКА и «Спартак» сохраняют шансы на золото. А вот «Локомотив» уже, что называется, бросил лопату. Стал оживать «Краснодар», но не поздновато ли? Наверное, если «быки» наберут ход, то в теории еще могут вклиниться в битву за первое место. «Ростов» каждый год старается войти в тройку призеров, но насколько это реально сегодня? «Динамо» с приходом нового тренера, как это часто бывает, одержало ряд побед, но в концовке года потерпело три поражения в последних четырех матчах. Положительный импульс прошел, теперь нужна стабильность. У бело-голубых мне не понравился уровень дисциплины. Дважды в последних встречах удаляли молодого центрального защитника Евгеньева. Он, судя по всему, пока не до конца понимает свою ответственность. В конце концов, это отражается на результате. Задатки у парня неплохие, но эти качества надо развивать. То же самое можно сказать про Дивеева из ЦСКА. Многие сейчас сравнивают молодых Дивеева и Евгеньева с Березуцкими и Игнашевичем. Но давайте не забывать, что те уже в молодом возрасте выиграли титулы в России и в 2005-м закономерно пришли к победе в Кубке УЕФА. Именно так вырабатывается чемпионский характер.

— Оцените ситуацию во второй части таблицы.

— «Ахмату» и «Рубину» не хватает стабильности. Удачные матчи чередуются с поражениями, из-за чего оба клуба застряли в середине таблицы. Что касается нижней части, там идет отчаянная борьба за выживание. Лучший отрезок провели, на мой взгляд, «Химки» с новым тренером Игорем Черевченко. Крайне неудачно выступает «Арсенал», который скатывается в зону вылета. Туляки, «Уфа», «Ротор» и «Тамбов» будут вести борьбу за выживание.

— Ваше отношение к так называемому расистскому скандалу, который случился после матча «Сочи» — «Спартак»?

— Во-первых, тренерская профессия без эмоций мертва. Сама игра в футбол — это эмоции. Так что я бы не раздувал ситуацию ни в чей адрес. Во-вторых, России абсолютно несвойственна ксенофобия. Об этом я могу сказать как глава думского комитета по делам национальностей: у нас в стране проживает без малого 200 национальностей, и веками представители самых разных народов дружно жили на нашей территории. В общем, не нужно превращать спорт в политику. Надо заниматься своим делом и добиваться успеха.

— «Спартаку» стоит расстаться с Тедеско после его слов о нежелании продлять контракт летом?

— Это внутреннее дело клуба и руководства. Комментировать ситуацию с моей стороны неэтично. Мы многого не знаем — было ли это эмоциональное заявление или продуманное. В любом случае команда идет на третьем месте, борется за чемпионство. Тренер ведет хорошую спортивную работу, стабилизировал состав, есть определенные результаты.

— Аналогичный вопрос: что ЦСКА делать с Виктором Гончаренко?

— Ситуация оказалась перегрета перед игрой с «Ростовом», было слишком много негатива. Тренера еще не уволили, а ему уже начали в СМИ искать замену. На мой взгляд, журналисты должны быть более сдержанными в этом вопросе. Понимаю, такова их работа, отношусь к ней с уважением. Но подобные статьи и шквал критики со стороны болельщиков «добивают» тренера и игроков. Хотя, кстати, я всегда говорил в ответ на критику: «Когда нас критикуют, мы на правильном пути».

В итоге армейцы победили в Ростове, и напряжение спало. Команда на втором месте и сохраняет шансы на золото. Решение будут принимать президент клуба и совет директоров.

— В опросе «СЭ» вы назвали игроком года Влашича из ЦСКА. Он в итоге и победил. Могли бы теперь составить символическую сборную первой части чемпионата?

— Акинфеев — Дуглас Сантос, Дивеев, Жиго, Джикия, Фернандес — Зобнин, Барриос, Влашич — Азмун, Дзюба.

— Кто из молодых талантов привлек ваше внимание в РПЛ?

— В этом году, к сожалению, назвать кого-то из россиян сложно. Нет таких, кто зарекомендовал бы себя в юном возрасте так же ярко, как в свое время Аршавин, Кержаков, Жирков, братья Березуцкие, Дзагоев, Мамаев, Кокорин и так далее. Кто сейчас способен в 18-19 лет выступать на действительно высоком уровне, как тот же грузин Кварацхелия? Никого не вижу, про кого можно сказать: вот оно, светлое будущее нашего футбола. И это печалит.

То же самое происходит в сборной. Несколько человек привлекли из молодежки. И что мы видим?.. Или постоянно на протяжении четырех лет слышим про ЦСКА — «молодая команда». Но все уже состариться успели, а результата все нет и нет.

Но я надеюсь, что все-таки сумеем воспользоваться уникальным наследием ЧМ-2018, и в конечном счете оно подарит нам новых звезд среди российских футболистов.

— Подводить итоги первой части чемпионата сложно без оглядки на коллективный провал в еврокубках.

— Наш футбол действительно оказался абсолютно неконкурентоспособен. Видим, что это происходит не первый год, не второй и даже не пятый, а целое десятилетие. И с каждым разом наши результаты все хуже и хуже.

Уже неоднократно говорил о том, что российскому футболу срочно нужны системные изменения во всех структурах футбольного хозяйства. По-хорошему, проводить их надо было, образно говоря, еще вчера. Нужно, чтобы футбол качественно развивался во всех регионах Российской Федерации. Если изменения не последуют, нас и дальше ждут плачевные результаты в Европе и на уровне сборной.

Коротко перечислю основные реформы, которые, на мой взгляд, необходимы. Во-первых, объединение двух лиг, премьер-лиги и первого дивизиона, в одну сильную управленческую структуру (к примеру, так сделано в Германии или Испании). Во-вторых, существенное увеличение стоимости телевизионных прав. В-третьих, вовлечение в систему профессионального, массового, детско-юношеского и любительского футбола всех регионов России. Далее должны идти точечные изменения, такие как отмена лимита на легионеров, изменения формата проведения соревнований, увеличение числа участников премьер-лиги, разделение первого дивизиона на зоны по географическому принципу, общее сокращение числа профессиональных клубов вдвое, запрос на судейство, которое способствует повышению темпа и зрелищности игры.

— Вопрос не про футбол: ваша реакция на решение об очередных санкциях в адрес российского спорта?

— Пьер де Кубертен, должно быть, уже десять раз перевернулся в гробу после очередных нападок на нашу страну со стороны ВАДА и решений САS. Решения принимаются просто возмутительные и абсолютно политизированные. Во-первых, в очередной раз жертвами санкций становятся чистые спортсмены, которые не допускали никаких нарушений, но при этом лишаются возможности выступать в российской символике, слушать свой гимн и видеть флаг. Во-вторых, санкции вводятся против России — крупнейшей мировой спортивной державы, и это явно делается в пользу наших конкурентов на спортивной арене. В-третьих, абсолютно смехотворными выглядят санкции против конкретных лиц и, в частности, возможный недопуск на те или иные соревнования президента нашей страны. Я просто не понимаю, какое право МОК, ВАДА, САS или любая другая организация имеют диктовать той или иной стране не пускать лидера другого государства. Тем более когда речь идет о Владимире Путине, благодаря усилиям которого Россия блистательно провела два крупнейших турнира на планете, Олимпиаду-2014 в Сочи и чемпионат мира по футболу-2018, подарив всему миру настоящие праздники спорта. Президент России вносит колоссальный вклад в развитие мирового спорта, и любые запреты в его адрес выглядят попросту смехотворно.

— В 2021 году футбольную сборную России ждут чемпионат Европы и отборочный турнир ЧМ-2022. Каковы шансы нашей команды?

— Россия и Хорватия — фавориты группы в отборе на чемпионат мира, они разыграют первое-второе место. Хотя сбрасывать Словению и Словакию со счетов нельзя — могут попортить нервы. Если пройтись по основным группам: А — фавориты Португалия и Сербия, B — Испания и Швеция, С — Италия и Швейцария, D — Франция и Украина, Е — Бельгия плюс Уэльс либо Чехия, F — Дания и Австрия, G — Голландия и Турция плюс поборется Норвегия, I — Англия и Польша, J — Германия и Румыния либо Исландия.

Что касается Евро-2020, то каждый человек живет надеждой. Мы все рассчитываем, что сборная России сумеет качественно подготовиться и удачно выступить на турнире. Группа нам досталась непростая — опасна даже Финляндия, которая не просто так попала на чемпионат впервые в своей истории. У Дании хорошая команда, и с ней придется непросто. А Бельгия, безусловно, фаворит. На Евро-2020 России надо выходить из группы — думаю, первое место достанется бельгийцам, а россияне с датчанами разыграют вторую путевку.

Я бы не стал проводить параллели между чемпионатом Европы и недавним выступлением в Лиге наций, которая во многом создана для экспериментов, проверки молодых игроков, потенциальных кандидатов и тренерских наработок. К тому же в ноябре главный тренер сборной не мог рассчитывать на целую группу ключевых футболистов, что сильно повлияло на результат. На Евро-2020 состав и, надеюсь, результаты будут совсем другими.