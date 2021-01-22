Дзюба называет его «Заболотный-джуниор». Новый форвард «Зенита» читает Ремарка

Подробная история 22-летнего нападающего «Зенита» Станислава Крапухина от первого лица.

Широкой публике о нем стало известно минувшей осенью: Крапухин забил 14 голов в 16 матчах ПФЛ за «Зенит-2» и сейчас с отрывом лидирует в снайперской гонке турнира. В ноябре рослый форвард дебютировал за основной состав «Зенита» в матче с «Ахматом» и теперь тренируется вместе с главной командой. «СЭ» Крапухин впервые детально рассказал непростую историю своей карьеры.

Спортивная семья

Я родился в Санкт-Петербурге, рос в Приморском районе у станции метро «Пионерская», живу там же. Папа работает инженером, мама — домохозяйка. У меня есть два старших брата, а также младшая сестра и младший брат. Вся семья спортивная: два брата долго занимались футболом, еще один брат — гандболом, сестра — художественной гимнастикой. Я пошел в футбол из-за одного из старших братьев. Он играл в «Коломягах», и его тренер позвал меня, шестилетнего, к себе даже без просмотра. Кроме футбола я в детстве еще занимался велоспортом — на треке, но душа лежала к другому виду спорта. К тому же «Коломяги» находились в километре от моего дома — добирался до поля за пять минут.

В воротах в финале

В нападении стал играть сразу. Сперва крайним форвардом, а уже после перехода в академию «Зенита» перевели в центр. Я вырос, и из-за габаритов уже было тяжело играть на краю. А один раз меня даже в ворота поставили. Это было на турнире в Сестрорецке, мне было лет 11-12. В полуфинале удалили нашего вратаря, а запасных голкиперов не было. В ворота встал другой нападающий, а в финале тренер из-за роста поставил в ворота меня, и мы выиграли 2:0! Ребята еще шутили тогда, что мне дадут приз лучшему голкиперу турнира. Но на позиции вратаря мне не понравилось: трудно наблюдать за тем, как партнеры с мячом бегают, а ты ничего не можешь сделать.

Чемпион России

В академию «Зенита» пытался пробиться не один раз, звали на просмотр. После одного из просмотров мне сказали: «Поиграй еще годик в «Коломягах». Так и получилось: Иван Евгеньевич Шабаров пригласил к себе, и меня зачислили в академию. С ней я выиграл чемпионат России в 2013 году, становился лучшим бомбардиром молодежного первенства Санкт-Петербурга и выигрывал этот турнир. Но не могу сказать, что все складывалось удачно всегда. В том же чемпионате России я не был основным нападающим, мне в то время мешала травма мениска. Достижением было уже попасть в заявку на турнир, а я еще и сыграл там. Даже дали звание КМС (кандидата в мастера спорта. — Прим. «СЭ»).

It's time to vote for your goal of the season so far... ?@skrapukhin features in four of the five goals, with Ilya Vorobyev's corner-goal being the outlier! ?



Cast your vote on VK: https://t.co/FIveU7SHZk ? pic.twitter.com/3TIpYvdzuP — FC Zenit 2 ? (@fczenit2_en) January 4, 2021

Футболка Суареса

На «Петровском» я, разумеется, много раз подавал мячи. Особенно ярко помню матч Лиги Европы с «Ливерпулем», когда Халк забил сумасшедший гол и помог «Зениту» победить. Я тогда подавал мячи у гостевой скамейки и жалею, что не попросил футболку у Суареса. Он после матча был сильно расстроен, кинул футболку на землю, и я подумал, что не буду его доставать, хотя целый матч готовился подойти. Но у игроков «Зенита» футболки брал — у Бухарова, у Файзулина.

Станислав Крапухин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Товаровед по образованию

В прошлом году я окончил Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Диплом защитил на «хорошо». Специальность? Для футболиста она необычная — товаровед. Дело в том, что я после школы сдавал обществознание и математику по ЕГЭ. Из доступных направлений было товароведение, а также изучение кожи или обувная работа, точно не помню. В общем, я подумал, что товароведение может пригодиться. После защиты диплома поступил в магистратуру — на рекламу и связи с общественностью. Кстати, Аршавин тоже учился на моей кафедре, только у него другая специальность.

Прорыв-2016

Осень 2016 года для меня выдалась продуктивной — я забивал за молодежную команду у Игоря Витальевича Симутенкова, возглавил гонку бомбардиров первенства. Но предыдущий сезон был сложным, я долго не забивал. К счастью, в сезоне-2016/17 все складывалось хорошо — два гола «Амкару», четыре гола «Рубину», три гола «Уралу»... Я почувствовал, что прогрессирую, пришла уверенность в себе, и той же зимой меня позвали в «Зенит-2».

Another dream come true Amazing feeling https://t.co/nmrRtPBdet — Stanislav Krapukhin (@skrapukhin) December 6, 2020

Повышение

Мне было на тот момент всего 18 лет. Мы успешно сыграли в молодежном первенстве, ушли на зимний перерыв на третьем месте. И из «Зенита-2» пришло приглашение для лидеров. Причем для меня это было неожиданно. Мы с молодежкой приехали на сбор, заселились в гостиницу, а затем мне говорят: «Стас, у тебя сегодня тренировка с «Зенитом-2». Я удивился, но собрался за десять минут и поехал. Тогда впервые почувствовал, насколько велика разница между молодежным футболом и взрослым.

Фактор Панюкова

Весной 2017-го играл и за молодежку, и за «Зенит-2» в ФНЛ. Следующий сезон уже начал основным форвардом во второй команде, но во втором туре получил травму в матче с петербургским «Динамо». Оно тогда рвалось в премьер-лигу, но мы владели преимуществом всю игру. Однако у меня многое не получалось — не реализовывал моменты. А в конце матча еще и оступился, что-то щелкнуло в колене, меня заменили. Сделали снимок — трещина в мениске. Не так страшно: пропустил меньше двух месяцев, но после возвращения мне уже было сложно вернуть место в основе. В «Зенит-2» перешел Андрей Панюков, нынешний нападающий «Урала», у него все получалось, быстро стал лучшим бомбардиром команды, а я в том сезоне получал мало игрового времени.

?? 90' | GOOOAAALLLL! Stanislav Krapukhin gets his 1?2?th goal of the season with a cheeky finish around the keeper ?



1-4 | #KolomnaZenit2 | @skrapukhin pic.twitter.com/irElbC6Us1 — FC Zenit 2 ? (@fczenit2_en) October 14, 2020

От Сербии до Томска

Летом 2018-го у меня заканчивался контракт с «Зенитом». И, по моей информации, клуб не хотел продлевать соглашение. Я с агентом обсуждал варианты, он устроил мне просмотр в сербский «Спартак» из Суботицы. Но после недели тренировок мне мягко сказали, что не подхожу. Затем позвонил спортивный директор «Томи» и сказал, что помнит меня по играм в молодежном первенстве. Пригласили на просмотровый сбор вместе с другими молодыми игроками «Зенита». Через две недели в Томске со мной подписали контракт на три года. Я думал: отличный вариант. Клуб ФНЛ, в котором играли и забивали Дзюба, Погребняк, Соболев...

Томское испытание

Началось все в «Томи» хорошо: я попал в команду, которая неожиданно стала бороться за премьер-лигу, на тренировках понимал, что прибавляю. Мне приятно было просто находиться в команде. Говорили: «Жди шанса, он будет. Мы видим, как ты стараешься». Но команда побеждала постоянно, нападающие забивали, а главный тренер Василий Баскаков не видел смысла что-то менять. Ротация была минимальной. Я в 40 матчах сезона попадал в заявку, был на скамейке, но выходил на поле раз десять и не забил ни разу. Тренер в конце сезона говорил, что проигрываю конкуренцию и лучше найти аренду.

Задержки зарплат в «Томи»

В «Томи» был период, когда мы не получали зарплаты три-четыре месяца. Нам было тяжело, а тем, у кого семьи и дети, тем более. Мы жили на базе, особо не тратились на бытовые вещи, но эта проблема нас сплотила. Мы устраивали акцию — делали футболки с призывами, задерживали игры на несколько минут, чтобы донести до губернатора свою позицию. Это привело к результату — все выплатили.

Переезд в Новисибирск

Я хотел остаться в «Томи». Летом 2019-го оттуда ушел Алексей Гасилин, оставалось всего два форварда. Но мне предложили набраться опыта в «Новосибирске». Это был совсем новый клуб, команду возглавил Игорь Чугайнов. Я не стал спорить, согласился с тем, что это оптимальный вариант. Тем более команда ставила задачу выйти в ФНЛ. Я ушел на год в аренду, но у «Новосибирска» все шло не очень. Никакой инфраструктуры не было, тренировались на поле не лучшего качества, в составе поначалу было 12-13 человек.

Подход Чугайнова

«Новосибирск» провалил начало сезона, вылетел из Кубка. У команды в какой-то момент просто опустились руки. Никто не знал, что делать — производили по 8-10 замен в стартовом составе, никто не наигрывался. Было тяжело, но какой-то опыт я вынес и сильно приобрел в физической подготовке. У Игоря Валерьевича, скажем так, советский подход к тренировочному процессу: ставка на «физику», каждый день беговые тренировки, тренажерный зал, много занятий без мяча.

Тренировки в -20

На днях пришло уведомление в Twitter: «Ровно год назад вы были в Новосибирске». Первый сбор 2020 года был на базе клуба, и там мы каждый день бегали — то в -18, то в -20. Три-четыре километра в одну сторону, столько же в другую. Неделю так занимались, а уже потом переместились в манеж и еще позже улетели на сбор в Турцию. Почему не сразу? Это новый тренер Сергей Станиславович Кирсанов решил так. Говорил: «Температура -20 и выше — ничего страшного». Вот и одевались мы на тренировки соответствующе: носки, на них пакеты, высокие кроссовки, подштанники, нарукавники, шапки, две пары перчаток. В таком виде и бегали.

Футбольный клуб «Томь» от души поздравляет со Всемирным Днем Футбола всех болельщиков, футболистов, тренеров, специалистов — всех, кто любит эту великую и замечательную игру! С праздником вас, друзья! С Днем Футбола! pic.twitter.com/8kF5h0BpmW — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) December 10, 2018

Предложение из «ВКонтакте»

Контракт с «Новосибирском» заканчивался летом 2020-го, но сезон в ПФЛ не возобновился из-за карантина, а мне сказали, что смысла продлевать контракт нет. «Томь» летом тоже разорвала контракт, выплатила три зарплаты, хотя еще оставался год. Получается, я до марта был в «Новосибирске», затем де-факто числился в «Томи», а после этого стал искать варианты в Петербурге. Ездил на просмотр в «Ленинградец» — не взяли. В какой-то момент мне во «ВКонтакте» постучался тренер петербургской «Звезды» и предложил поддерживать форму в клубе. Я согласился: они тренируются как раз на поле «Коломяг», то есть мне от дома ехать всего ничего.

Даниил Шамкин, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин,Данила Хотулев. Фото ФК «Зенит»

Возвращение в «Зенит»

Начались контрольные игры перед стартом сезона ПФЛ. Мы встречались с молодежной командой «Зенита», я забил два мяча. Потом играли с «Зенитом-2», я тоже отличился дважды, и после этого «Звезда» предложила мне любительский контракт — сказали, что могу уйти, как появятся предложения. Я успел сыграть в Кубке России с «Тверью», мы победили, а потом мне позвонил Иван Евгеньевич Шабаров, мой первый тренер в академии, и сказал, что есть предложение от «Зенита-2». Я не ожидал этого, хотя, конечно, в товарищеских встречах хотел напомнить о себе. Так я в августе вернулся в «Зенит».

Мотивация Радимова

С Владиславом Николаевичем Радимовым мы тепло поприветствовали друг друга. При нем я начинал, забил первый гол в профессиональной карьере. Он первым делом сказал: «Вспомни, что было в 2016-м, и постарайся добить ту статистику, которую начал. Представь, что сейчас начинается вторая часть того сезона молодежного первенства». Честно, я был воодушевлен этими словами и начал работать.

GOAT ?

Happy birthday coach https://t.co/yookcDV45O — Stanislav Krapukhin (@skrapukhin) November 26, 2020

Тренировки на льду

Недавно видел фотографии в соцсетях, где игроки «Зенита-2» на катке. Вспомнил, как сам впервые встал на коньки при Владиславе Николаевиче. У Радимова это предсезонная традиция — идти всей командой на лед. У него вообще необычный подход к тренировкам. Есть упражнение, в котором мяч для фитбола нужно выбить футбольными мячами. Или игра в бейсбол теннисным мячом, которая развивает ловкость, координацию, точность. Владислав Николаевич — уникальный тренер. Он и нужные слова всегда находит. Ребята вспоминали, как перед одной из игр для настроя Радимов включил кадры съемки блокадного Ленинграда.

Ремарк и Дэн Браун

Книги — отдельная тема. Да, Радимов действительно заставляет игроков брать с собой на сборы книги. Он видит, что молодые игроки проводят много времени в телефонах. Задание Владислава Николаевича: за сбор прочитать хотя бы одну книгу. Я обычно читаю детективы. Люблю Дэна Брауна, сейчас читаю Жан-Кристофа Гранже. Автобиографии читал — понравилась книга о Пеле. Из классических авторов я предпочитаю Эриха Марию Ремарка — «Искра жизни» и «Три товарища» очень понравились. На Новый год мне подарили книгу «Парадокс шимпанзе». Это скорее психология, ее советовал Стивен Джеррард. Дочитаю Гранже — приступлю к этой.

Пари с врачом

В первой половине сезона забил 14 голов в 16 матчах за «Зенит-2». Ожидал ли я такого? Конечно, нет. В начале сезона у меня был разговор с врачом команды Сергеем Петровичем Сигаевым. Он спрашивал: «Стас, сможешь забить шесть голов?» Я отвечал: «Можно». Как забил шесть, врач сказал: «Что-то ты быстро. Давай до 10 добей». Когда я добрался до десятки, Сергей Петрович сказал: «Ну до 14 ты вряд ли дойдешь». Теперь у меня 14 голов за сезон в ПФЛ, и врач будет ставить планку в РПЛ. Но пока этого не делал — пусть я хотя бы первый забью.

Атакующий футбол

Я много пропустил за сибирский период, ни разу не забил за два года. А в «Зените-2» прямо прорвало. Думаю, это потому, что вновь стал наконечником атак, которым был в академии. Я попал в атакующий футбол. Больше нет вертикального, нет владения мячом по 20 процентов. Наша команда атакует почти весь матч. Мне было легко адаптироваться к такому футболу. Требовалось лишь привыкнуть к партнерам.

Пранк от Радимова

Как забил 13-й мяч, проскочили мысли, что, наверное, в основе обратят внимание на игрока дубля, будут приглашать на тренировки. У нас в ПФЛ начался перерыв в ноябре, а 7-го числа мы играли со «Звездой». В первом тайме я забил как раз 14-й мяч. Заходим в раздевалку, Владислав Николаевич говорит: «Крапухин отдыхает, плохо провел концовку, нужно добавлять». Я очень расстроился — как же так, забил вроде, а меня меняют. Уже начинается второй тайм, я сижу в раздевалке грустный, тут ко мне подходит администратор. Спрашиваю: «Что я сделал не так? Почему меня заменили?» Он отвечает: «Ты что, не понимаешь? У тебя завтра матч с «Краснодаром», ты в заявке основы».

Встреча с Семаком

На следующий день я прибыл в расположение основы, поздоровался со всеми. Оказалось, некоторые игроки знают меня по имени. С Сергеем Богдановичем тогда и познакомились лично, до этого ни разу не общались. На установке он мне ничего не говорил, сказал просто готовиться к матчу. На поле я не вышел, но все равно испытал шок, ведь играть на «Газпром Арене» — мечта. Родители, наверное, еще больше меня волновались. Но я понимал, что вряд ли в первом матче бросят в бой, тем более с «Краснодаром».

Дебют

21 ноября в Грозном дебютировал в «Зените». На 87-й минуте, когда я вышел, счет был 2:2. Перед выходом Анатолий Тимощук рассказывал мне, как и где я должен играть на стандартах. А Семак сказал создавать давление, быть ближе к Артему, чтобы успевать к мячам, которые он будет скидывать, стараться найти момент для удара. 30 секунд ожидания замены длились вечность. Вышел — тут же удалили Ракицкого, так что пришлось доигрывать то ли инсайдом, то ли опорником, очень глубоко.

«Заболотный-джуниор»

На сборах в основном общаюсь с молодежью, но и взрослые часто подсказывают. Например, Барриос — он жестами все время показывает действовать быстрее, сразу идти в отбор. И Азмуна с Дзюбой я слушаю — они говорят, как действовать в различных ситуациях. Кстати, Дзюба меня на тренировках называл «Заболотный-джуниор». С Жирковым тоже общаемся. На «вы», но не по имени-отчеству. «Юрий Валентинович» — слишком длинно для игровых подсказок.

Цель — прогресс

Сейчас я на сборах с «Зенитом» и очень рад находиться здесь. Слухи вокруг моего будущего крутятся, но для себя я поставил цель набрать форму. Мой контракт длится еще полгода. Пока меня устраивает моя позиция, хотя понимаю, что весной буду играть далеко не всегда. Но мне было бы интересно находиться в «Зените» во время сезона, тем более когда вокруг такие партнеры. Про «Зенит-2» не забываю — там сезон продолжается. Но надеюсь, появится не один шанс проявить себя в первой команде.