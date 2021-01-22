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Дзюба называет его «Заболотный-джуниор». Новый форвард «Зенита» читает Ремарка

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 12:05
Станислав Крапухин. Фото ФК «Зенит» Станислав Крапухин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Даниил Шамкин, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин,Данила Хотулев. Фото ФК «Зенит»
Станислав Крапухин. Фото ФК «Зенит»
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Подробная история 22-летнего нападающего «Зенита» Станислава Крапухина от первого лица.

Широкой публике о нем стало известно минувшей осенью: Крапухин забил 14 голов в 16 матчах ПФЛ за «Зенит-2» и сейчас с отрывом лидирует в снайперской гонке турнира. В ноябре рослый форвард дебютировал за основной состав «Зенита» в матче с «Ахматом» и теперь тренируется вместе с главной командой. «СЭ» Крапухин впервые детально рассказал непростую историю своей карьеры.

Спортивная семья

Я родился в Санкт-Петербурге, рос в Приморском районе у станции метро «Пионерская», живу там же. Папа работает инженером, мама — домохозяйка. У меня есть два старших брата, а также младшая сестра и младший брат. Вся семья спортивная: два брата долго занимались футболом, еще один брат — гандболом, сестра — художественной гимнастикой. Я пошел в футбол из-за одного из старших братьев. Он играл в «Коломягах», и его тренер позвал меня, шестилетнего, к себе даже без просмотра. Кроме футбола я в детстве еще занимался велоспортом — на треке, но душа лежала к другому виду спорта. К тому же «Коломяги» находились в километре от моего дома — добирался до поля за пять минут.

В воротах в финале

В нападении стал играть сразу. Сперва крайним форвардом, а уже после перехода в академию «Зенита» перевели в центр. Я вырос, и из-за габаритов уже было тяжело играть на краю. А один раз меня даже в ворота поставили. Это было на турнире в Сестрорецке, мне было лет 11-12. В полуфинале удалили нашего вратаря, а запасных голкиперов не было. В ворота встал другой нападающий, а в финале тренер из-за роста поставил в ворота меня, и мы выиграли 2:0! Ребята еще шутили тогда, что мне дадут приз лучшему голкиперу турнира. Но на позиции вратаря мне не понравилось: трудно наблюдать за тем, как партнеры с мячом бегают, а ты ничего не можешь сделать.

Чемпион России

В академию «Зенита» пытался пробиться не один раз, звали на просмотр. После одного из просмотров мне сказали: «Поиграй еще годик в «Коломягах». Так и получилось: Иван Евгеньевич Шабаров пригласил к себе, и меня зачислили в академию. С ней я выиграл чемпионат России в 2013 году, становился лучшим бомбардиром молодежного первенства Санкт-Петербурга и выигрывал этот турнир. Но не могу сказать, что все складывалось удачно всегда. В том же чемпионате России я не был основным нападающим, мне в то время мешала травма мениска. Достижением было уже попасть в заявку на турнир, а я еще и сыграл там. Даже дали звание КМС (кандидата в мастера спорта. — Прим. «СЭ»).

Футболка Суареса

На «Петровском» я, разумеется, много раз подавал мячи. Особенно ярко помню матч Лиги Европы с «Ливерпулем», когда Халк забил сумасшедший гол и помог «Зениту» победить. Я тогда подавал мячи у гостевой скамейки и жалею, что не попросил футболку у Суареса. Он после матча был сильно расстроен, кинул футболку на землю, и я подумал, что не буду его доставать, хотя целый матч готовился подойти. Но у игроков «Зенита» футболки брал — у Бухарова, у Файзулина.

Станислав Крапухин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Станислав Крапухин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Товаровед по образованию

В прошлом году я окончил Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Диплом защитил на «хорошо». Специальность? Для футболиста она необычная — товаровед. Дело в том, что я после школы сдавал обществознание и математику по ЕГЭ. Из доступных направлений было товароведение, а также изучение кожи или обувная работа, точно не помню. В общем, я подумал, что товароведение может пригодиться. После защиты диплома поступил в магистратуру — на рекламу и связи с общественностью. Кстати, Аршавин тоже учился на моей кафедре, только у него другая специальность.

Прорыв-2016

Осень 2016 года для меня выдалась продуктивной — я забивал за молодежную команду у Игоря Витальевича Симутенкова, возглавил гонку бомбардиров первенства. Но предыдущий сезон был сложным, я долго не забивал. К счастью, в сезоне-2016/17 все складывалось хорошо — два гола «Амкару», четыре гола «Рубину», три гола «Уралу»... Я почувствовал, что прогрессирую, пришла уверенность в себе, и той же зимой меня позвали в «Зенит-2».

Повышение

Мне было на тот момент всего 18 лет. Мы успешно сыграли в молодежном первенстве, ушли на зимний перерыв на третьем месте. И из «Зенита-2» пришло приглашение для лидеров. Причем для меня это было неожиданно. Мы с молодежкой приехали на сбор, заселились в гостиницу, а затем мне говорят: «Стас, у тебя сегодня тренировка с «Зенитом-2». Я удивился, но собрался за десять минут и поехал. Тогда впервые почувствовал, насколько велика разница между молодежным футболом и взрослым.

Фактор Панюкова

Весной 2017-го играл и за молодежку, и за «Зенит-2» в ФНЛ. Следующий сезон уже начал основным форвардом во второй команде, но во втором туре получил травму в матче с петербургским «Динамо». Оно тогда рвалось в премьер-лигу, но мы владели преимуществом всю игру. Однако у меня многое не получалось — не реализовывал моменты. А в конце матча еще и оступился, что-то щелкнуло в колене, меня заменили. Сделали снимок — трещина в мениске. Не так страшно: пропустил меньше двух месяцев, но после возвращения мне уже было сложно вернуть место в основе. В «Зенит-2» перешел Андрей Панюков, нынешний нападающий «Урала», у него все получалось, быстро стал лучшим бомбардиром команды, а я в том сезоне получал мало игрового времени.

От Сербии до Томска

Летом 2018-го у меня заканчивался контракт с «Зенитом». И, по моей информации, клуб не хотел продлевать соглашение. Я с агентом обсуждал варианты, он устроил мне просмотр в сербский «Спартак» из Суботицы. Но после недели тренировок мне мягко сказали, что не подхожу. Затем позвонил спортивный директор «Томи» и сказал, что помнит меня по играм в молодежном первенстве. Пригласили на просмотровый сбор вместе с другими молодыми игроками «Зенита». Через две недели в Томске со мной подписали контракт на три года. Я думал: отличный вариант. Клуб ФНЛ, в котором играли и забивали Дзюба, Погребняк, Соболев...

Томское испытание

Началось все в «Томи» хорошо: я попал в команду, которая неожиданно стала бороться за премьер-лигу, на тренировках понимал, что прибавляю. Мне приятно было просто находиться в команде. Говорили: «Жди шанса, он будет. Мы видим, как ты стараешься». Но команда побеждала постоянно, нападающие забивали, а главный тренер Василий Баскаков не видел смысла что-то менять. Ротация была минимальной. Я в 40 матчах сезона попадал в заявку, был на скамейке, но выходил на поле раз десять и не забил ни разу. Тренер в конце сезона говорил, что проигрываю конкуренцию и лучше найти аренду.

Задержки зарплат в «Томи»

В «Томи» был период, когда мы не получали зарплаты три-четыре месяца. Нам было тяжело, а тем, у кого семьи и дети, тем более. Мы жили на базе, особо не тратились на бытовые вещи, но эта проблема нас сплотила. Мы устраивали акцию — делали футболки с призывами, задерживали игры на несколько минут, чтобы донести до губернатора свою позицию. Это привело к результату — все выплатили.

Переезд в Новисибирск

Я хотел остаться в «Томи». Летом 2019-го оттуда ушел Алексей Гасилин, оставалось всего два форварда. Но мне предложили набраться опыта в «Новосибирске». Это был совсем новый клуб, команду возглавил Игорь Чугайнов. Я не стал спорить, согласился с тем, что это оптимальный вариант. Тем более команда ставила задачу выйти в ФНЛ. Я ушел на год в аренду, но у «Новосибирска» все шло не очень. Никакой инфраструктуры не было, тренировались на поле не лучшего качества, в составе поначалу было 12-13 человек.

Подход Чугайнова

«Новосибирск» провалил начало сезона, вылетел из Кубка. У команды в какой-то момент просто опустились руки. Никто не знал, что делать — производили по 8-10 замен в стартовом составе, никто не наигрывался. Было тяжело, но какой-то опыт я вынес и сильно приобрел в физической подготовке. У Игоря Валерьевича, скажем так, советский подход к тренировочному процессу: ставка на «физику», каждый день беговые тренировки, тренажерный зал, много занятий без мяча.

Тренировки в -20

На днях пришло уведомление в Twitter: «Ровно год назад вы были в Новосибирске». Первый сбор 2020 года был на базе клуба, и там мы каждый день бегали — то в -18, то в -20. Три-четыре километра в одну сторону, столько же в другую. Неделю так занимались, а уже потом переместились в манеж и еще позже улетели на сбор в Турцию. Почему не сразу? Это новый тренер Сергей Станиславович Кирсанов решил так. Говорил: «Температура -20 и выше — ничего страшного». Вот и одевались мы на тренировки соответствующе: носки, на них пакеты, высокие кроссовки, подштанники, нарукавники, шапки, две пары перчаток. В таком виде и бегали.

Предложение из «ВКонтакте»

Контракт с «Новосибирском» заканчивался летом 2020-го, но сезон в ПФЛ не возобновился из-за карантина, а мне сказали, что смысла продлевать контракт нет. «Томь» летом тоже разорвала контракт, выплатила три зарплаты, хотя еще оставался год. Получается, я до марта был в «Новосибирске», затем де-факто числился в «Томи», а после этого стал искать варианты в Петербурге. Ездил на просмотр в «Ленинградец» — не взяли. В какой-то момент мне во «ВКонтакте» постучался тренер петербургской «Звезды» и предложил поддерживать форму в клубе. Я согласился: они тренируются как раз на поле «Коломяг», то есть мне от дома ехать всего ничего.

Даниил Шамкин, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин,Данила Хотулев. Фото ФК «Зенит»
Даниил Шамкин, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин,Данила Хотулев. Фото ФК «Зенит»

Возвращение в «Зенит»

Начались контрольные игры перед стартом сезона ПФЛ. Мы встречались с молодежной командой «Зенита», я забил два мяча. Потом играли с «Зенитом-2», я тоже отличился дважды, и после этого «Звезда» предложила мне любительский контракт — сказали, что могу уйти, как появятся предложения. Я успел сыграть в Кубке России с «Тверью», мы победили, а потом мне позвонил Иван Евгеньевич Шабаров, мой первый тренер в академии, и сказал, что есть предложение от «Зенита-2». Я не ожидал этого, хотя, конечно, в товарищеских встречах хотел напомнить о себе. Так я в августе вернулся в «Зенит».

Мотивация Радимова

С Владиславом Николаевичем Радимовым мы тепло поприветствовали друг друга. При нем я начинал, забил первый гол в профессиональной карьере. Он первым делом сказал: «Вспомни, что было в 2016-м, и постарайся добить ту статистику, которую начал. Представь, что сейчас начинается вторая часть того сезона молодежного первенства». Честно, я был воодушевлен этими словами и начал работать.

Тренировки на льду

Недавно видел фотографии в соцсетях, где игроки «Зенита-2» на катке. Вспомнил, как сам впервые встал на коньки при Владиславе Николаевиче. У Радимова это предсезонная традиция — идти всей командой на лед. У него вообще необычный подход к тренировкам. Есть упражнение, в котором мяч для фитбола нужно выбить футбольными мячами. Или игра в бейсбол теннисным мячом, которая развивает ловкость, координацию, точность. Владислав Николаевич — уникальный тренер. Он и нужные слова всегда находит. Ребята вспоминали, как перед одной из игр для настроя Радимов включил кадры съемки блокадного Ленинграда.

Ремарк и Дэн Браун

Книги — отдельная тема. Да, Радимов действительно заставляет игроков брать с собой на сборы книги. Он видит, что молодые игроки проводят много времени в телефонах. Задание Владислава Николаевича: за сбор прочитать хотя бы одну книгу. Я обычно читаю детективы. Люблю Дэна Брауна, сейчас читаю Жан-Кристофа Гранже. Автобиографии читал — понравилась книга о Пеле. Из классических авторов я предпочитаю Эриха Марию Ремарка — «Искра жизни» и «Три товарища» очень понравились. На Новый год мне подарили книгу «Парадокс шимпанзе». Это скорее психология, ее советовал Стивен Джеррард. Дочитаю Гранже — приступлю к этой.

Пари с врачом

В первой половине сезона забил 14 голов в 16 матчах за «Зенит-2». Ожидал ли я такого? Конечно, нет. В начале сезона у меня был разговор с врачом команды Сергеем Петровичем Сигаевым. Он спрашивал: «Стас, сможешь забить шесть голов?» Я отвечал: «Можно». Как забил шесть, врач сказал: «Что-то ты быстро. Давай до 10 добей». Когда я добрался до десятки, Сергей Петрович сказал: «Ну до 14 ты вряд ли дойдешь». Теперь у меня 14 голов за сезон в ПФЛ, и врач будет ставить планку в РПЛ. Но пока этого не делал — пусть я хотя бы первый забью.

Атакующий футбол

Я много пропустил за сибирский период, ни разу не забил за два года. А в «Зените-2» прямо прорвало. Думаю, это потому, что вновь стал наконечником атак, которым был в академии. Я попал в атакующий футбол. Больше нет вертикального, нет владения мячом по 20 процентов. Наша команда атакует почти весь матч. Мне было легко адаптироваться к такому футболу. Требовалось лишь привыкнуть к партнерам.

Пранк от Радимова

Как забил 13-й мяч, проскочили мысли, что, наверное, в основе обратят внимание на игрока дубля, будут приглашать на тренировки. У нас в ПФЛ начался перерыв в ноябре, а 7-го числа мы играли со «Звездой». В первом тайме я забил как раз 14-й мяч. Заходим в раздевалку, Владислав Николаевич говорит: «Крапухин отдыхает, плохо провел концовку, нужно добавлять». Я очень расстроился — как же так, забил вроде, а меня меняют. Уже начинается второй тайм, я сижу в раздевалке грустный, тут ко мне подходит администратор. Спрашиваю: «Что я сделал не так? Почему меня заменили?» Он отвечает: «Ты что, не понимаешь? У тебя завтра матч с «Краснодаром», ты в заявке основы».

Встреча с Семаком

На следующий день я прибыл в расположение основы, поздоровался со всеми. Оказалось, некоторые игроки знают меня по имени. С Сергеем Богдановичем тогда и познакомились лично, до этого ни разу не общались. На установке он мне ничего не говорил, сказал просто готовиться к матчу. На поле я не вышел, но все равно испытал шок, ведь играть на «Газпром Арене» — мечта. Родители, наверное, еще больше меня волновались. Но я понимал, что вряд ли в первом матче бросят в бой, тем более с «Краснодаром».

Дебют

21 ноября в Грозном дебютировал в «Зените». На 87-й минуте, когда я вышел, счет был 2:2. Перед выходом Анатолий Тимощук рассказывал мне, как и где я должен играть на стандартах. А Семак сказал создавать давление, быть ближе к Артему, чтобы успевать к мячам, которые он будет скидывать, стараться найти момент для удара. 30 секунд ожидания замены длились вечность. Вышел — тут же удалили Ракицкого, так что пришлось доигрывать то ли инсайдом, то ли опорником, очень глубоко.

«Заболотный-джуниор»

На сборах в основном общаюсь с молодежью, но и взрослые часто подсказывают. Например, Барриос — он жестами все время показывает действовать быстрее, сразу идти в отбор. И Азмуна с Дзюбой я слушаю — они говорят, как действовать в различных ситуациях. Кстати, Дзюба меня на тренировках называл «Заболотный-джуниор». С Жирковым тоже общаемся. На «вы», но не по имени-отчеству. «Юрий Валентинович» — слишком длинно для игровых подсказок.

Цель — прогресс

Сейчас я на сборах с «Зенитом» и очень рад находиться здесь. Слухи вокруг моего будущего крутятся, но для себя я поставил цель набрать форму. Мой контракт длится еще полгода. Пока меня устраивает моя позиция, хотя понимаю, что весной буду играть далеко не всегда. Но мне было бы интересно находиться в «Зените» во время сезона, тем более когда вокруг такие партнеры. Про «Зенит-2» не забываю — там сезон продолжается. Но надеюсь, появится не один шанс проявить себя в первой команде.

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