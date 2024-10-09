В Самаре отстояли тренера. Осинькин останется в «Крыльях» как минимум до конца сезона
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не будет уволен из клуба. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своих соцсетях.
Без кадровых перестановок
Глава региона заявил, что провел встречу с Осинькиным, руководством и капитаном команды. Клубу поставлена цель — занять как минимум восьмое место по итогам текущего сезона РПЛ.
«Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат.
В ходе встречи обсудили приоритеты развития клуба. Первое — спортивные результаты. Место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды», — написал губернатор.
Также, по словам Федорищева, необходимо вести более грамотную трансферную политику. Она должна быть экономически эффективной, но при этом нельзя терять лидеров команды. А молодежь должна и дальше активно расти в академии самарцев.
«Крайне важно, чтобы наши талантливые ребята продолжали свое развитие, не уезжали в другие клубы и в будущем получали шансы проявить себя уже в основном составе «Крыльев».
Обсудили также, какая дополнительная помощь нужна клубу, какие есть проблемы. Будем и дальше поддерживать «Крылья Советов», чтобы команда могла показывать достойный результат и развивалась, радовала болельщиков», — написал Федорищев в Telegram-канале.
Игнашевич был близок к назначению
Разговоры об увольнении Осинькина ходили в течение месяца. По информации различных инсайдеров, его место должен был занять Сергей Игнашевич, который уже присутствовал на трибунах во время матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:0).
Сам Игорь Витальевич после финального свистка подошел к болельщикам и со слезами на глазах будто попрощался с ними. Фанаты самарцев скандировали имя главного тренера во время матча.
«Скажу так: считаю себя сильным, но сентиментальным человеком. Вы же тоже читаете... Со мной никто не разговаривал. Все, что я знаю, понимаю, догадываюсь, — это реакция на те публикации, которые я читаю в Telegram-каналах. Со мной никто не разговаривал ни на какую тему», — говорил Осинькин на послематчевой пресс-конференции.
За Осинькина вступился капитан команды
После игры губернатор Самарской области написал о ситуации в клубе у себя в Telegram-канале. Федорищев заявил, что ему позвонил капитан «Крыльев» Александр Солдатенков и попросил вмешаться.
«Я бы не хотел называть Осинькина папой, это в первую очередь тренер, который ставит интересный футбол, на мой взгляд, — сообщил футболист. — Это не только мне кажется, болельщики «Крыльев» оценивают эти четыре года, которые Игорь Витальевич работает в клубе. Некоторые люди говорят, что Осинькин ставил один из лучших футболов, которые «Крылья» показывали за 15 лет.
У меня нет объяснений, почему может быть отставка Осинькина. Я бы попросил у человека, кто это вкидывает, который отвечает за эту перемену, как раз объяснений. Я бы с ним лично хотел пообщаться. Как я бы его охарактеризовал одним словом? Топ-тренер. Игнашевич? У меня никакого отношения к нему нет, я с ним не тренировался», — сказал Солдатенков в интервью «Советскому спорту».
Губернатор услышал футболистов
После обращения футболиста Федорищев пообещал разобраться в ситуации: он анонсировал встречу с командой сразу после игры с «Локомотивом».
«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов», — написал Федорищев. — Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы являемся учредителями, еще и за хозяйственной деятельностью.
Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики. С учетом большого количества вопросов и звонка Александра соберемся в среду с командой — тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности, слухи и спекуляции оставим за скобками».
После одиннадцати туров чемпионата России «Крылья» занимают 10-е место в таблице с одиннадцатью очками. У Осинькина теперь достаточно времени, чтобы исправить ситуацию и выполнить поставленные задачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2