Что не так с опросами ВЦИОМ об интересе россиян к футболу. И почему к ним надо относиться проще

Большой аналитический материал.

Резонансное исследование

В конце сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты массового опроса на тему футбола. Как указано на странице исследования, в нем поучаствовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — «телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке».

Итоги исследования вызвали широкий резонанс. Особенно остро в соцсетях встретили информацию о доле россиян, равнодушных к футболу — их, по данным ВЦИОМ, в стране 77%. Постоянными болельщиками назвали себя лишь 4% респондентов, а интересующимися футболом от случая к случаю — 18%.

Центр сопроводил публикацию итогов опроса небольшим аналитическим материалом, в котором на контрасте предоставил данные выборочных аналогичных исследований прошлых лет. ВЦИОМ указал на то, что в 2005 году доля постоянных болельщиков была выше почти в пять раз (19%), а периодических — в два раза (34%). Аналитики пришли к неутешительному выводу: «В России массовый интерес к футболу скорее переживает кризис».

На основе вывода ВЦИОМ и сравнительных цифр поднялся вой о том, что в России гаснет интерес к футболу. Но настолько ли все катастрофично? И стоит ли всецело доверять данным Центра? Чтобы разобраться в этом, нужно углубиться в методологию и историю исследований.

Сомнительная методология

Все знают, что ВЦИОМ регулярно устраивает опросы на различные темы, но не все в курсе, как именно он это делает. Хотя эти сведения указаны открыто, пусть и под звездочкой в конце материала, куда заглядывают далеко не все.

До 2017 года Центр ходил по квартирам, после — переключился на телефонные опросы. В этом — ключевая разница между исследованиями: в первом случае опрашиваемый видит представителя организации, тратит на него больше времени, уделяет больше внимания, а во втором — все наоборот. Вы и сами можете вспомнить, как вы общаетесь с незнакомыми людьми очно и как — по телефону.

Существенна и разница между эпохами. Вспомните 2005-й — интернет по карточкам и домашний телефон как главное средство связи. Тогда и определитель номера стоял далеко не у всех, а сейчас многие вообще не берут трубку, когда звонят неизвестные. Более того, смартфоны научились определять, когда звонит курьер, когда — опрос, а когда — спам. И абоненты еще до «алло» знают, с кем будут говорить. А если это опрос, то, очевидно, он займет минут пять-десять. Часто ли люди в 2024 году готовы потратить столько времени в обмен ни на что? Да, если они не работают.

Все это указывает на то, какой именно контингент участвовал в исследовании. ВЦИОМ не указывает средний возраст респондентов, но можно догадаться, что он высок. А среди бабушек футбольных болельщиц немного.

Вопрос об устаревшей методологии возник и у сайта Sports.ru, который сделал интервью с авторами исследования. Их ответ оказался чрезмерно формальным и неубедительным:

— Телефонные опросы ВЦИОМ проводятся в соответствии с международными стандартами. Телефонные опросы в России, как и в мире, остаются одним из популярных методов сбора данных, в силу его возможности обеспечить случайный отбор респондентов. По каждому телефонному опросу на сайте представлены данные о расчете достижимости, с этими цифрами можно ознакомиться, они соответствуют в целом показателям других крупных (в том числе международных) компаний, занимающихся телефонными опросами.

Странный тайминг

Еще больше смущает время, выбранное для публикации опроса. Сейчас осень. Евро-2024 давно прошел, чемпионат России только набирает обороты. Нет никаких крупных событий, которые могли бы стать поводом для проведения подобного исследования.

Есть и более глобальный вопрос, ставящий под сомнение такую публикацию, — отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований. Во все времена наибольший интерес зрителей привлекали матчи «наших с не нашими», а сейчас их нет — за исключением редких товарищеских матчей. Разве не логично, что при таких вводных интерес к футболу будет чуть ниже обычного?

Перфоманс болельщиков «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ»

История

Для примера возьмем предыдущие исследования ВЦИОМ. Центр регулярно задает респондентам один короткий закрытый вопрос: «Интересуетесь ли вы футболом?»

Первый опрос прошел в конце мая 2005 года. В том же месяце ЦСКА выиграл Кубок УЕФА и стал первым триумфатором еврокубкового турнира из России. Разумеется, опрос был привязан к той победе: в том же блоке анкетеры спрашивали об отношении к успеху армейцев, и следили ли респонденты за финалом. Тогда 53% сказали, что так или иначе интересуются футболом.

Следующий опрос состоялся в ноябре 2009 года. Снова громкий повод, но негативный: поражение сборной России в стыках ЧМ-2010 со Словенией и кальянный скандал с участием игроков, из-за чего о футболе говорила вся страна. Внимание к национальной команде той осенью было повышенным — неудивительно, что 52% признались в интересе к футболу.

Весной 2012 года вновь был хороший повод для опроса — предстоящий Евро, куда Россия отправилась после бронзы в 2008-м (кстати, очень странно, что в том году никаких опросов не было). Тогда только 31% респондентов ответили, что интересуются футболом, а 68% сказали обратное (1% воздержался).

Следующий опрос провели ровно через год — в конце мая 2013-го. Тем летом не было крупных турниров, но весной сборная России проводила знаменитый товарищеский матч с Бразилией на «Стэмфорд Бридж», а «Рубин» играл с «Челси» в 1/4 финала Лиги Европы. Результаты? 8% — «очень интересуюсь» футболом, по 19% — «скорее интересуюсь» и «скорее не интересуюсь», 52% — «совсем не интересуюсь». Проще говоря, интерес к футболу выразили 27% респондентов: меньше, чем в 2012-м. Сейчас, напомним, 22% — рядом.

Цифры могут разительно поменяться за месяц

Любопытные цифры подарил 2014 год. Тем летом ВЦИОМ устроил целых два исследования с тем же вопросом. Результаты показывают, как сильно может поменяться настроение людей за один месяц. Напомним, на ЧМ-2014 сборная России не вышла из группы с Кореей, Бельгией и Алжиром. Итоги опросов показательны:

Как видно, до старта чемпионата мира сразу 47% интересовались футболом, но всего за месяц их число упало на 5%. Интересно, как резко часть «постоянных болельщиков» переместилась в ранг «безразличных к футболу».

Но если вы думаете, что такая перемена настроений вызвана исключительно результатами нашей сборной на крупном турнире, то вы ошибаетесь. Уже в 2015-м исследователи вновь задали вопрос об интересе людей к футболу дважды за месяц. Сразу оговоримся, что на сайте архивов ВЦИОМ у этих опросов — стандартные идентичные вводные: поквартирный, 1600 совершеннолетних россиян из 45 регионов. Но почему-то результаты отличаются капитально! Хотя тем летом не было никаких крупных событий, зато в середине июня Россия проиграла Австрии в ключевом матче отбора Евро-2016, и болельщики требовали отставки Фабио Капелло.

Разница ощутима: в начале июня постоянных болельщиков в стране было 17%, в конце июня — более чем в два раза меньше. Если сопоставлять эти цифры с населением России, то получится, что сразу 13 миллионов человек (9%) за несколько недель резко охладели к футболу. Как?

Отдельно обратите внимание на второй опрос: его результаты очень близки к нынешним, но ВЦИОМ не стал включать их в свежую сравнительную статистику. Хотя в 2015 году на основе этих итогов опубликовал пресс-релиз под заголовком «Кризис в российском футболе». Кстати, после этого в рунете тоже поднялся вой, похожий на нынешний. А всего через месяц Капелло был уволен. Совпадение?

С пресс-релизами вообще интересная история: как видите, ВЦИОМ проводит эти опросы регулярно, но делает из них аналитические материалы с рассылками в СМИ редко — в большинстве случаев, когда повод негативный. И заголовки у этих материалов соответствующие: «Русский футбол: кто виноват и что делать?», «Российский футбол: национальную сборную — распустить?», «Футбол в России: общественный диагноз».

И сейчас по неясным причинам Центр привел в сравнение цифры именно из 2005-го и 2009-го — может быть, чтобы текущие результаты на контрасте выглядели страшнее.

Болельщики сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Контраст между поквартирными и телефонными опросами

В 2016 году ВЦИОМ пошел дальше и провел три опроса. На этот раз результаты были похожими и напоминали те, что были в первом опросе 2015-го. Аномальные цифры второго опроса 2015-го растворились.

Но в 2017 году, сразу после окончания домашнего для нас Кубка конфедераций, где Россия не вышла из группы, число постоянных болельщиков вновь ощутимо снизилось — с 16% до 6%. Контраст виден в таблице ниже, а вероятная основная причина падения была озвучена выше: с 2017 года ВЦИОМ переключился с поквартирных опросов на телефонные. Почувствуйте разницу:

2018: ожидаемо лучшие цифры

В 2018 году интерес к футболу в России предсказуемо взлетел, но до старта чемпионата мира цифры были не очень. Более того, число безразличных к футболу (57%) в июне 2018-го даже было самым высоким за все время исследований, не считая того самого опроса июля-2015. Не правда ли, странно, учитывая, что на пороге находилось одно из ярчайших спортивных событий в истории России? Просто напомним, что опрос был телефонным.

ВЦИОМ почему-то на этот раз не задавал людям вопрос об интересе к футболу сразу после окончания крупного турнира, но сделал это в октябре, когда эмоции болельщиков слегка остыли. Повод? Знаменитая драка с участием Кокорина и Мамаева! Интересно, почему Центр снова решил устроить опрос об интересе к футболу на фоне негативного события, а не позитивного — успешного ЧМ-2018?

Впрочем, и тут результаты получились хорошие — всего 45% безразличных к футболу (меньше было только в 2005-м). Правда, число постоянных болельщиков даже не пробило 10-процентный порог. Может быть, часть людей не хотела признаваться в любви к футболу на фоне негативного события.

В апреле 2019-го, как видно из таблицы выше, результаты вернулись к показателям до ЧМ-2018, а еще через два месяца улучшились — может быть, повлияло начало лета, а может, оглашение приговора Кокорину и Мамаеву. К концу года — вновь упали, что тоже логично: декабрь — совсем не футбольный сезон (поводом для того опроса послужила жеребьевка группового этапа Евро-2020).

В последние годы ВЦИОМ сбавил обороты и стал реже задавать людям насущный вопрос об интересе к футболу. За последние пять лет опрос устраивали лишь трижды: после Евро-2020, во время ЧМ-2022 и сейчас.

Посещаемость РПЛ растет

В своем аналитическом материале ВЦИОМ приводит цитату заместителя председателя Комиссии по экономике и трудовым отношениям Общественной палаты РФ Вадима Ковалева: «Организаторам событий с каждым годом становится все сложнее выиграть конкуренцию за зрителя. Все конкурируют со всеми! И футбол не исключение, он конкурирует и с театром, и с городскими парками, и просто с сериалом на любимом диване. Добавьте к этому отсутствие еврокубков, ограничения под названием «Fan ID» — и мы получаем текущую проблемную ситуацию».

Глупо отрицать, что международная изоляция не способствует футбольному буму, но и говорить о катастрофе тоже нельзя. Fan ID — точно не основная причина этих цифр, потому что «постоянным футбольным болельщиком» можно быть и на диване.

Да и посещаемость игр чемпионата России уже четвертый сезон подряд планомерно растет, несмотря на введение паспорта болельщика. Сейчас на игры РПЛ в среднем ходят по 12 тысяч человек — за последние 10 сезонов лучшие цифры были только в те годы, когда Россию поразила футбольная лихорадка на фоне ЧМ-2018.

Как видите, нынешняя посещаемость даже выше, чем в сезоне-2016/17, который проходил прямо перед Кубком конфедераций и за год до чемпионата мира. Разве это не показатель того, что футбол россиянам на самом деле все так же интересен?

А результаты телефонных анонимных опросов с нерепрезентативной выборкой в 1600 человек можно изучать, но всерьез их воспринимать не стоит. Как мы выяснили, цифры могут прыгать даже в течение месяца, да и подлинные болельщики трубки не берут — они смотрят футбол.