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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич пришел на подкаст к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. В ходе беседы экс-тренер «Балтики» рассказал о работе с Валерием Газзаевым, Евро-2016, а также об отношениях с Игорем Акинфеевым и многом другом.

Лучший тренер в карьере

«Газзаев — тренер номер один. Не хочу сужать до тройки, чтобы не обидеть остальных. Ну... Газзаев, Семин, Слуцкий, Хиддинк, Капелло, Гончаренко, каждый что-то оставил.

Конфликтные ситуации с Валерием Георгиевичем? Как капитан, я предъявлял претензии после одного из матчей. У нас бразильцы перед последней игрой Лиги чемпионов... Один специально получил желтую карточку, чтобы не ехать на матч, потому что мы уже заняли четвертое место в группе. Было очевидно, он это сделал намеренно. Второй назначил свадьбу за день до матча и не поехал на сбор. Третий бразилец ничего не сказал и просто поехал на эту свадьбу вместо сбора. А четвертый приехал, потренировался три дня, потом сказал, что у него болит сердце и что душа не лежит играть, мол, турнирных задач у нас нет, а весной он приедет, и мы увидим другого игрока. И Газзаев их отпустил.

В итоге мы проиграли 1:3, и я сказал ему в аэропорту: «Так нельзя». На что он ответил: «К бразильцам нужен особый подход». Подход, конечно, нужен, но это был перебор».

Сергей Игнашевич и Леонид Слуцкий в сборной России в 2016 году. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Интервью Слуцкого после Евро-2016

«Я считаю, что потенциал у нас был хороший. И меня очень расстроило резонансное интервью Леонида Викторовича после чемпионата Европы. Он сказал, наш уровень был в любом случае понятен: даже если бы мы вышли из группы, то проиграли бы в плей-офф и поехали домой».

О стажировке у Карпина в «Ростове»

«Я был у него на восьмидневной стажировке. Понравилось, очень любопытно. Они, кстати, много бегают.

У него не только все бегут, но и в тренажерный зал ходят. Причем они друг друга мотивируют. Кто-то чуть-чуть опоздал... Мелехин, к примеру, пришел в 9.59, а начало в 10.00, на него все косо посмотрели. Он не опоздал, но... Все с высокой мотивацией в тренажерном зале. Это заслуга тренера».

Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Сложные отношения с Акинфеевым

«Мы совершенно разные. Были пограничные истории на футбольном поле, которые нас не сблизили. Однако конфликта как такового не было. Они были локальными: все их видели, все знают».

При этом на поле во время матча между ними было полное взаимопонимание. За исключением нескольких моментов.

«Например, мы обыгрываем «Зенит» 3:0 в Питере. На 93-й пропускаем гол — 3:1. Идем обниматься после свистка, а он мимо нас, мимо защитников, проходит прямой наводкой в раздевалку, посылает нас на три буквы».

Вагнер Лав — самый сильный футболист, с которым играл

«Были, безусловно, Думбия, Жо. Но Вагнер мог остановить любой мяч от защитника — вблизи или издалека. Как Широкову можно было в полузащиту отдать, так и ему, но в нападение. Ты даешь и уверен, что будет эффективное распоряжение мячом.

Я смотрю сзади за всеми футболистами и вижу перед собой девять игроков. И когда Вагнер делал какие-то гениальные ходы или завершения, иногда это просто... последние волосы выпадали. Просто в шоке бывал. Таких моментов не много в карьере и в жизни».