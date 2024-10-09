Игнашевич — на подкасте у Смолова: претензии к Газзаеву, непростые отношения с Акинфеевым, Евро-2016
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич пришел на подкаст к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. В ходе беседы экс-тренер «Балтики» рассказал о работе с Валерием Газзаевым, Евро-2016, а также об отношениях с Игорем Акинфеевым и многом другом.
Лучший тренер в карьере
«Газзаев — тренер номер один. Не хочу сужать до тройки, чтобы не обидеть остальных. Ну... Газзаев, Семин, Слуцкий, Хиддинк, Капелло, Гончаренко, каждый что-то оставил.
Конфликтные ситуации с Валерием Георгиевичем? Как капитан, я предъявлял претензии после одного из матчей. У нас бразильцы перед последней игрой Лиги чемпионов... Один специально получил желтую карточку, чтобы не ехать на матч, потому что мы уже заняли четвертое место в группе. Было очевидно, он это сделал намеренно. Второй назначил свадьбу за день до матча и не поехал на сбор. Третий бразилец ничего не сказал и просто поехал на эту свадьбу вместо сбора. А четвертый приехал, потренировался три дня, потом сказал, что у него болит сердце и что душа не лежит играть, мол, турнирных задач у нас нет, а весной он приедет, и мы увидим другого игрока. И Газзаев их отпустил.
В итоге мы проиграли 1:3, и я сказал ему в аэропорту: «Так нельзя». На что он ответил: «К бразильцам нужен особый подход». Подход, конечно, нужен, но это был перебор».
Интервью Слуцкого после Евро-2016
«Я считаю, что потенциал у нас был хороший. И меня очень расстроило резонансное интервью Леонида Викторовича после чемпионата Европы. Он сказал, наш уровень был в любом случае понятен: даже если бы мы вышли из группы, то проиграли бы в плей-офф и поехали домой».
О стажировке у Карпина в «Ростове»
«Я был у него на восьмидневной стажировке. Понравилось, очень любопытно. Они, кстати, много бегают.
У него не только все бегут, но и в тренажерный зал ходят. Причем они друг друга мотивируют. Кто-то чуть-чуть опоздал... Мелехин, к примеру, пришел в 9.59, а начало в 10.00, на него все косо посмотрели. Он не опоздал, но... Все с высокой мотивацией в тренажерном зале. Это заслуга тренера».
Сложные отношения с Акинфеевым
«Мы совершенно разные. Были пограничные истории на футбольном поле, которые нас не сблизили. Однако конфликта как такового не было. Они были локальными: все их видели, все знают».
При этом на поле во время матча между ними было полное взаимопонимание. За исключением нескольких моментов.
«Например, мы обыгрываем «Зенит» 3:0 в Питере. На 93-й пропускаем гол — 3:1. Идем обниматься после свистка, а он мимо нас, мимо защитников, проходит прямой наводкой в раздевалку, посылает нас на три буквы».
Вагнер Лав — самый сильный футболист, с которым играл
«Были, безусловно, Думбия, Жо. Но Вагнер мог остановить любой мяч от защитника — вблизи или издалека. Как Широкову можно было в полузащиту отдать, так и ему, но в нападение. Ты даешь и уверен, что будет эффективное распоряжение мячом.
Я смотрю сзади за всеми футболистами и вижу перед собой девять игроков. И когда Вагнер делал какие-то гениальные ходы или завершения, иногда это просто... последние волосы выпадали. Просто в шоке бывал. Таких моментов не много в карьере и в жизни».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2