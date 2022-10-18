Федотов вдохнул новую жизнь в противостояние ЦСКА и «Спартака». Так ли это плохо?

Взгляд со стороны.

Мнение*

В последние годы московское дерби становилось все более рафинированным. Фанатские перформансы на трибунах постепенно сходили на нет, уровень футбола падал, а колкости в адрес друг друга превращались в моветон. Мы и не заметили, как по накалу страстей превалировать над московским великим дерби стало противостояние «Спартака» и «Зенита».

Нет ничего плохого в том, что давнее соперничество перетекает в холодный конфликт со взаимным уважением. Но вместе с этим угасает и его огонь. Так, современный английский футбол превратился в часть туристического маршрута, в новых реалиях которого великая фраза Фергюсона «Моя наиглавнейшая задача — согнать «Ливерпуль» с их ******* насеста» смотрится как оскорбление и нарушение всех норм приличия.

Все это не оправдывает Владимира Федотова. Называть визави клоуном и указывать на него в среднем роде — как минимум неприлично. Но справляться с эмоциями на бровке во время напряженных игр, как Сергей Семак, могут немногие.

«Скакать по бровке — моя борьба со стрессом, — признавался Федотов в интервью федеральному каналу. — Если я буду сидеть на месте, это меня убьет. Убьет 100%. Мне нужно двигаться и метаться, так я легче освобождаюсь от стресса. Мне очень тяжело сидеть в кресле. Я тоже попадался на своей эмоциональности с теми же дисквалификациями. Но это надо принять. Я пытаюсь становиться лучше, но это эмоции».

Так стоит ли раздувать античную трагедию вокруг слов Федотова? Он перегнул палку и наверняка получит штраф от КДК. Кто хотел — выводы сделал. Попросит ли тренер ЦСКА прощения у коллеги публично, тет-а-тет или решит и вовсе этого не делать — исключительно его дело.

Мнение нейтрального зрителя: Федотов не сказал ничего такого, за что его можно клеймить до конца карьеры. Таковы эмоции, прорвавшиеся в эфир. Таков накал дерби. Произойди подобное в матче аутсайдеров, на это бы никто и внимания не обратил.

Подобные истории лишь распалят противостояние между «Спартаком» и ЦСКА, но вряд ли спровоцируют выход его за рамки закона. Вещи, которые десятилетиями являются традиционными для бокса, в футболе время от времени производят эффект разорвавшейся бомбы. Специфика вида спорта.

Есть ли в этой истории пострадавшая сторона? Думаю, и сам Абаскаль понимает контекст сказанного в его адрес. Захотят — разберутся между собой лично. Тогда в чем вообще проблема?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.