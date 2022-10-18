Федотов вдохнул новую жизнь в противостояние ЦСКА и «Спартака». Так ли это плохо?
Мнение*
В последние годы московское дерби становилось все более рафинированным. Фанатские перформансы на трибунах постепенно сходили на нет, уровень футбола падал, а колкости в адрес друг друга превращались в моветон. Мы и не заметили, как по накалу страстей превалировать над московским великим дерби стало противостояние «Спартака» и «Зенита».
Нет ничего плохого в том, что давнее соперничество перетекает в холодный конфликт со взаимным уважением. Но вместе с этим угасает и его огонь. Так, современный английский футбол превратился в часть туристического маршрута, в новых реалиях которого великая фраза Фергюсона «Моя наиглавнейшая задача — согнать «Ливерпуль» с их ******* насеста» смотрится как оскорбление и нарушение всех норм приличия.
Все это не оправдывает Владимира Федотова. Называть визави клоуном и указывать на него в среднем роде — как минимум неприлично. Но справляться с эмоциями на бровке во время напряженных игр, как Сергей Семак, могут немногие.
«Скакать по бровке — моя борьба со стрессом, — признавался Федотов в интервью федеральному каналу. — Если я буду сидеть на месте, это меня убьет. Убьет 100%. Мне нужно двигаться и метаться, так я легче освобождаюсь от стресса. Мне очень тяжело сидеть в кресле. Я тоже попадался на своей эмоциональности с теми же дисквалификациями. Но это надо принять. Я пытаюсь становиться лучше, но это эмоции».
Так стоит ли раздувать античную трагедию вокруг слов Федотова? Он перегнул палку и наверняка получит штраф от КДК. Кто хотел — выводы сделал. Попросит ли тренер ЦСКА прощения у коллеги публично, тет-а-тет или решит и вовсе этого не делать — исключительно его дело.
Мнение нейтрального зрителя: Федотов не сказал ничего такого, за что его можно клеймить до конца карьеры. Таковы эмоции, прорвавшиеся в эфир. Таков накал дерби. Произойди подобное в матче аутсайдеров, на это бы никто и внимания не обратил.
Подобные истории лишь распалят противостояние между «Спартаком» и ЦСКА, но вряд ли спровоцируют выход его за рамки закона. Вещи, которые десятилетиями являются традиционными для бокса, в футболе время от времени производят эффект разорвавшейся бомбы. Специфика вида спорта.
Есть ли в этой истории пострадавшая сторона? Думаю, и сам Абаскаль понимает контекст сказанного в его адрес. Захотят — разберутся между собой лично. Тогда в чем вообще проблема?
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1