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Сегодня, 15:45

Федотов вдохнул новую жизнь в противостояние ЦСКА и «Спартака». Так ли это плохо?

Марк Бессонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Взгляд со стороны.

Мнение*

В последние годы московское дерби становилось все более рафинированным. Фанатские перформансы на трибунах постепенно сходили на нет, уровень футбола падал, а колкости в адрес друг друга превращались в моветон. Мы и не заметили, как по накалу страстей превалировать над московским великим дерби стало противостояние «Спартака» и «Зенита».

Нет ничего плохого в том, что давнее соперничество перетекает в холодный конфликт со взаимным уважением. Но вместе с этим угасает и его огонь. Так, современный английский футбол превратился в часть туристического маршрута, в новых реалиях которого великая фраза Фергюсона «Моя наиглавнейшая задача — согнать «Ливерпуль» с их ******* насеста» смотрится как оскорбление и нарушение всех норм приличия.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. «Че ты там машешь руками? Ты, езжай домой, клоун!» С чего началась перепалка Федотова и Абаскаля в дерби

Все это не оправдывает Владимира Федотова. Называть визави клоуном и указывать на него в среднем роде — как минимум неприлично. Но справляться с эмоциями на бровке во время напряженных игр, как Сергей Семак, могут немногие.

«Скакать по бровке — моя борьба со стрессом, — признавался Федотов в интервью федеральному каналу. — Если я буду сидеть на месте, это меня убьет. Убьет 100%. Мне нужно двигаться и метаться, так я легче освобождаюсь от стресса. Мне очень тяжело сидеть в кресле. Я тоже попадался на своей эмоциональности с теми же дисквалификациями. Но это надо принять. Я пытаюсь становиться лучше, но это эмоции».

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Александр Соболев и&nbsp;вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев во&nbsp;время дерби.

Так стоит ли раздувать античную трагедию вокруг слов Федотова? Он перегнул палку и наверняка получит штраф от КДК. Кто хотел — выводы сделал. Попросит ли тренер ЦСКА прощения у коллеги публично, тет-а-тет или решит и вовсе этого не делать — исключительно его дело.

Мнение нейтрального зрителя: Федотов не сказал ничего такого, за что его можно клеймить до конца карьеры. Таковы эмоции, прорвавшиеся в эфир. Таков накал дерби. Произойди подобное в матче аутсайдеров, на это бы никто и внимания не обратил.

Владимир Федотов. «Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков

Подобные истории лишь распалят противостояние между «Спартаком» и ЦСКА, но вряд ли спровоцируют выход его за рамки закона. Вещи, которые десятилетиями являются традиционными для бокса, в футболе время от времени производят эффект разорвавшейся бомбы. Специфика вида спорта.

Есть ли в этой истории пострадавшая сторона? Думаю, и сам Абаскаль понимает контекст сказанного в его адрес. Захотят — разберутся между собой лично. Тогда в чем вообще проблема?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Федотова могут дисквалифицировать. Почему молчит ЦСКА?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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