«Во время Евро-96 выбежал на поле с российским флагом — потом увидел себя в «СЭ». Интервью легендарного динамовского болельщика

У Сергея Масликова идет 12-й подряд золотой сезон.

Динамовский поклонник Сергей Масликов — легендарная личность в болельщицких кругах, в которых его знают под прозвищем Находка. Одиннадцать (!) подряд золотых сезонов, во время которых не было пропущено ни одного матча любимой команды, — это надо умудриться. Естественно, еврокубковые встречи тоже входят в зачет. Товарищеские — нет, но и на них Сергей старается выбираться по максимуму. Нынешней зимой, скажем, приезжал в ОАЭ, где бело-голубые проводили сбор.

«Дал сантехнику пятьсот рублей, и он убежал радостный»

— Сергей, 11 сезонов подряд не пропускать ни одного матча — это же невероятно сложно и затратно? — первый вопрос Масликову.

— На самом деле, довольно легко. Большинство матчей проходит по выходным, транспортная система отлично развита, и из Москвы путешествовать гораздо проще, чем из Ростова-на-Дону или Самары. Можно утром улететь, а ночью прилететь, всего один день тебя нет дома. Кто хочет, тот поедет. Кто-то скажет, что на золотой сезон уходит много денег, но мне он, не считая еврокубков, обходится в 100-120 тысяч рублей. Все остальное зависит от твоего образа жизни в городе и от желаний. Если хочешь не только посмотреть матч, но и отдохнуть в Сочи, то выезд, конечно, выйдет намного дороже.

В ФНЛ было поинтереснее, расширилась география. Великий Новгород, Нижнекамск, Хабаровск, Тамбов и Красноярск — вот пять городов, которые впервые посетил в ФНЛ. Плюс Саратов и Воронеж, которые давно не видели в премьер-лиге. У болельщиков появился энтузиазм, желание вернуться в высшую лигу. Даже больше народа стало отправляться на выезд.

Фото из личного архива Сергея Масликова

— А уровень организации матчей в первом дивизионе удивил?

— Самый нелепый стадион — это Нижнекамск. Это был будний день, матч в два часа дня, холодно. Нас было человек 50-60, местных зрителей — столько же. Нам выдали бесплатные билеты, а самое трудное оказалось — достать программки. Их выпустили, но они не продавались. В итоге местный сантехник, узнав, что нам они нужны, куда-то сходил и принес пачку. Я стал узнавать цену, он сказал: двести рублей. Я подумал, что дороговато за одну программку. Оказалось, что сантехник за двести рублей был готов продать всю пачку. Я ему дал пятьсот, и он убежал радостный.

— Какой выезд — самый сложный?

— Была ситуация, когда после беспорядков на матче в Воронеже нам прописали три матча без гостевого сектора. Люди перепугались, не знали, насколько серьезно это будет, станут ли пускать на матчи вообще. Первая игра была в Великом Новгороде против «Тосно». Небольшой стадион на три тысячи человек, ажиотаж. На таких матчах обычно стадион полный. На центральную трибуну билет тяжело было купить, фанатского сектора нет, непонятно, как попасть на арену. Имелись опасения, что с московской пропиской станут разворачивать. Но все обошлось, как-то на центральную трибуну билеты купили, а местные власти негласно выделили небольшой уголок, где могли собираться болельщики «Динамо».

из личного архива Сергея Масликова

«Границу перешел нелегально — поляки запретили въезд»

— А из евровыездов какой запомнился?

— «Динамо» не избаловано какими-то победами, мы не «Зенит» и не ЦСКА. Назову выезд в Неаполь. Кстати, многие считают, что самая сильная команда была при Силкине с Ворониным, Семшовым. Я считаю, что самая сильная — это команда Черчесова. Но передряги в «Динамо» привели к смене вектора и вылету в ФНЛ. Хотя в том же году, когда мы играли с «Наполи» в Лиге Европы, «Днепр» дошел до финала. Не думаю, что мы были слабее, могли туда попасть, однако пошли конфликты, и получилось то, что получилось.

Больше всего мне тогда понравился выезд на Кипр, когда был матч с «Омонией» за попадание в групповой этап. Нас счет не устраивал, шли последние минуты, плюс обстановка была напряженной. К нам на сектор пришли фанаты «Анортосиса», потому что они ненавидят болельщиков «Омонии». В нас кидали зажигалки, монеты, поливали водой. В итоге Самба на последней минуте забил победный гол, все болельщики «Динамо» сошли с ума, праздновали победу до самого утра.

из личного архива Сергея Масликова

Из старых евровыездов запомнился самый первый. Это был 1994 год, я боялся ехать один, не был ни разу за границей и не знал языков. Попался «Серен» из Бельгии. Причем игра должна была пройти уже через неделю после жеребьевки, а визу оформляли две-три недели. Прочитал фан-вестник ЦСКА, как люди нелегально проходили границу, решил воспользоваться этим планом. Поехал на поезде в Белоруссию, там купил ваучер и на поезде отправился в Польшу. Потом перешел границу Польши и Германии, хотя думал, что нужно будет бегать от пограничников. Дальше автостопом доехал до Берлина, там прятался в поезде без билета. У меня на поездку было всего 56 долларов. В итоге доехал до Серена, встретил команду в гостинице. Игроки меня оставили на ночь у себя. Поселили в номере Александра Бородкина, принесли еду, а утром я ушел пораньше. Обратно таким же способом возвращался. В результате на границе Германии и Польши арестовали, составили протокол и передали польским пограничникам. Немцы ничего не сделали, а поляки запретили въезжать в страну на год.

Если чуть отойти в сторону от «Динамо», то запомнилась поездка на Евро-96. В матче с Италией после нашего гола меня захлестнули эмоции, я выскочил на поле с российским флагом. Стюарды скрутили, триколор отобрали, со стадиона вывели. Потом увидел себя в «СЭ» на фотографии Александра Федорова.

из личного архива Сергея Масликова

«Если на стадионе будет две-три тысячи, то зачем все это делается?»

— Был ли выезд, на который вы обидным образом не попали?

— Да, после бронзы-2008 пропустил матчи еврокубков с «Селтиком» и ЦСКА (София). Я еще до жеребьевки отдал свой паспорт, чтобы сделать визу в Уэльс — тогда сборной России предстояло с ними сыграть. «Динамо» же со своей стороны специально для болельщиков сделало программу по получению британской визы в упрощенном порядке. Но у меня-то паспорт уже был в посольстве, не мог забрать обратно. В итоге все получили визу, а мне отказали. В клубе пытались помочь, но не получилось. Второй раз подал документы, все одобрили, однако пропустил из-за этого матч в Софии. Очень расстроился — дальше-то «Динамо» не прошло, евросезон закончился.

— В январе вы были в ОАЭ на сборах «Динамо». Не можете без команды?

— Поехал в Абу-Даби, потому что люблю путешествовать. У нас еврокубков нет, а в России уже везде побывал по много раз. В прошлом году был один день в Катаре на сборе команды, в этом году получилось съездить в Абу-Даби. Эмираты интереснее Катара, страна побольше, и развлечений — тоже. И погода намного лучше, чем в Катаре, хотя страны совсем рядом. Разговаривал с людьми из команды, и им комфортнее в Абу-Даби. Но в Эмираты нужно приезжать, если у тебя много денег.

— Сделали ли вы себе Fan ID?

— Кто-то был против и теперь не будет ходить на стадион. Кто-то посчитал, что это новое препятствие, которое нужно преодолеть, чтобы пойти на стадион. Лично я сделал и буду ходить. В каждой среде по-разному относятся к людям, которые оформили карту болельщика. У «Динамо» такого гигантского негатива нет.

— Появится новое движение активных болельщиков?

— Да, где-то через пять лет. Когда СССР распался, активные болельщики остались только у ЦСКА и «Торпедо». Какая-то молодежь начнет создавать группы, которые будут выезжать на каждый матч. Хотя это будет совсем другое, чем раньше. На домашних матчах «Динамо» этой осенью за воротами уже появилась группа молодых людей, которая поддерживала команду, даже барабан на каком-то матче у них был. Но пока их мало.

Ушли времена, когда люди ходили только на футбол. Не знаю, хорошо это или плохо. Мне-то интересен только футбол, я человек старой закалки. А многие ходят с семьями, и им трудно смотреть матч, несмотря на его качество. Зрителю еще что-то нужно, чтобы ребенку было интересно, чтобы жена не скучала. «Динамо» движется в правильном направлении. Если у тебя приходит на матч 10-15 тысяч, то спонсор понимает, что что-то получается, и будет продолжать инвестировать в клуб. А если на стадионе будет две-три тысячи, то зачем все это делается?

из личного архива Сергея Масликова

«Мои ровесники мне не верили и потом плакали»

— Как вам игра «Динамо» в этом сезоне?

— Сразу же скажу, что в отличие от большинства болельщиков «Динамо» я не фанат Сандро Шварца. Я люблю, чтобы сзади был бетон, а впереди как-нибудь забьем, как было у Адамаса Соломоновича Голодца. Мне больше нравится такой футбол, чем Шварца, когда все силы бросают в атаку, а в обороне действуют как получится. Поэтому и были результаты, как 1:5 с «Сочи», 1:4 с «Ростовом». Ты сидишь на стадионе, твоя команда выигрывает 2:0, но ты не уверен в победе. Много было матчей, когда «Динамо» упускало очки, хотя вело в счете. Футбол Шварца был интересен, но не знаю, к чему бы он привел. Немец провалил обе весны. Сначала не вывел команду в еврокубки, а потом упустил «Зенит» и в концовке даже серебро. При этом, чтобы бороться за чемпионство в нынешнем сезоне, тренеру нужны были новые игроки, с тем составом он добился максимума. Однако новичков летом было очень трудно купить, компенсировав потери. Футбол Йокановича мне нравится. У него не осталось защиты, ушел Шиманьски. Тренеру пока удается выжимать максимум из того состава, который у него есть. Осень провели отлично, поднявшись на четвертую строчку в РПЛ и заняв в Кубке России первое место в группе. Понятно, что с «Зенитом» конкурировать очень сложно, а за медали можно побороться. У Йокановича более сбалансированный футбол, он смотрит, с кем он играет, подстраивается, в отличие от Шварца, под слабые или сильные стороны соперника.

из личного архива Сергея Масликова

— Как вам поступок Варелы, который убежал ночью с базы клуба?

— Они все иностранцы, у них у каждого свои проблемы. Бальбуэна тоже хотел остаться, но уехал в Бразилию. Его жена сказала, что ей плохо в России. И защитник пришел к руководству, объяснил ситуацию. Думаю, что и Варела мог бы объясниться. Но сложно обвинять этих людей. Есть ощущение, что легионеры не понимают, что такими поступками могут кого-то обидеть.

— Сильно были разочарованы, когда «Динамо» проиграло в финале Кубка России в прошлом году?

— Когда «Динамо» вылетело в ФНЛ, то я предполагал это туров за десять до конца, поэтому был готов к такому результату. А другие люди, мои ровесники, мне не верили и потом реально плакали. И когда шел на финал Кубка России прошлой весной, то понимал, что «Спартак» — явный фаворит. Должно было случиться какое-то чудо, чтобы мы выиграли. Команда проваливала весну — разгром от «Сочи», «Крыльев Советов», «Ростова», упущенное серебро. Понятно, что расстроились. А у «Спартака» была одна цель — Кубок, они были сконцентрированы на этом, к финалу подошли в приподнятом настроении.

— Какие у вас ожидания от весенней части сезона?

— «Динамо» обычно проваливает весну, кроме той с Кириллом Новиковым, когда была пандемия и мы попали в еврокубки. Все в руках Йокановича, мы в шаговой доступности, на четвертом месте. От «Ростова» и «Спартака» не такое большое отставание, можно побороться за медали. Плюс еще Кубок, где снова надеемся сыграть в финале, но уже выиграть.

— Не кажется, что в «Динамо» не хватает игроков, с которыми можно бороться за чемпионство?

— Это была проблема Шварца, и сейчас она тоже есть. Нет прослойки опытных игроков, перекос в сторону молодежи. Поэтому оставили Паршивлюка, он может подсказать. Как тому же Тюкавину пихал на поле после игры с «Торпедо». Таких людей нужно побольше. Но, как кто-то сказал: «Выиграем чемпионат — будут в составе чемпионы».