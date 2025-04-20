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20 апреля, 16:30

Дубль Гладышева, удаление Даку. «Динамо» после победы над «Рубином» продолжает борьбу за медали

«Динамо» дома обыграло «Рубин»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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«Динамо» обыграло «Рубин» в матче 25-го тура РПЛ в Москве 19 апреля.
Фото Александр Федоров
Бело-голубые обыграли казанцев — 3:1.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
Рубин

Весна для «Динамо» складывается тяжело как в РПЛ, так и в Кубке. Команда все дальше отпускала от себя тройку, но ко встрече с «Рубином» еще сохраняла надежды на попадание в нее — отставание от «Спартака» и ЦСКА в четыре очка.

Домашняя встреча с середняком, с одной стороны, удобный случай, чтобы прервать серию из трех матчей без побед. С другой — казанцы — крайне неприятный оппонент. Позиционное нападение у бело-голубых совершенно не впечатляет, идей по взлому плотной обороны довольно мало. При этом защита динамовцев традиционно слаба против контратак, а именно на них делает ставку «Рубин».

После кубковой ничьей с ЦСКА Марцел Личка пошел на четыре перестановки: вместо Кутицкого, Дасы, Чавеса и Карраскаля вышли Маричаль, Скопинцев, Лаксальт и Маухуб. Для Хорхе после травмы Тюкавина тренерский штаб нашел оптимальную позицию «ложной девятки», однако на сей раз колумбийца решили целенаправленно поберечь перед матчем с «Зенитом» в следующем туре. Здесь и передышка после плотного графика игр, и опасение, что получит четвертую желтую карточку и пропустит встречу с питерцами из-за дисквалификации.

Эль-Мехди Маухуб и&nbsp;Мирлинд Даку.«Динамо» Москва обыграло «Рубин». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Матч в Петровском парке начался ожидаемо: «Рубин» терпел в обороне и ловил шанс для контратак. Помните гол Шабанхаджая «Локомотиву» неделю назад? Австриец тогда рванул к воротам соперника со своей половины поля, не замечая защитников. С «Динамо» история почти повторилась, только Шабанхаджай убегал один на один от своей штрафной вообще без сопротивления. Бело-голубые после углового действовали слишком авантюрно — выручил Лунев.

Хозяева, впрочем, в середине тайма открыли счет. Наконец-то передача в штрафную прошла — Касерес вывел на ударную позицию Гладышева, а тот точно пробил в касание — 1:0. Удивительно, но гол не стал сигналом для москвичей чуть больше задуматься о защите. С таким трудом команда повела в счете, чтобы спустя пару минут так легко отдать преимущество. После передачи Даку от лицевой линии Безруков на дальней штанге бил совершенно без помех. При этом открытыми в штрафной были еще двое футболистов рубиновых. Как «Динамо» позволяет оппоненту оказываться в численном большинстве у своих ворот — большая загадка.

По такому плотному матчу почти без моментов бело-голубым требовалась образцовая реализация. И они ее показали. Вторая возможность — второй гол. И снова Гладышев. Скопинцев на левом фланге раскачал защитника, прострелил, а Ярослав ударом головой сделал дубль и вновь вывел свою команду вперед — 2:1.

После третьего опасного выпада Чебан назначил пенальти за игру рукой Вуячича, но это было бы уже слишком хорошо для москвичей — после подсказки ВАР рефери отменил свое решение, верхняя конечность у черногорца находилась в естественном положении.

«Рубину» требовалось отыгрываться, гости чуть раскрылись, москвичам стало легче находить свободные зоны — пошли моменты, но тут уж стала хромать реализация. Маухуб дважды не забил из выгодных позиций, а когда отправил мяч в сетку, то сделал это из явного офсайда.

У Даку была пара моментов, чтобы вновь спасти свою команду, однако защита хозяев справилась, а в концовке албанец еще и удалился, получив второе предупреждение за эмоциональное несогласие с арбитром.

Судья Сергей Чебан.«Динамо» — «Рубин»: Чебан правильно удалил Даку. Но так наши судьи поступают очень редко

Все? «Динамо» не было бы собой, если бы не придумало проблемы. На последней шестой добавленной минуте Нгамале потащил мяч в собственную вратарскую и там отдал пас назад Луневу. Свободный с шести метров был невероятно опасным, но Вада пробил в штангу.

«Динамо» еще и успело убежать в контратаку — 3:1 после удара Бителло. Бело-голубые продолжают надеяться на бронзу. А «Рубин» не только проиграл, но и потерял на следующий матч с «Факелом» своего лидера — Даку.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 3 : 1
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 3 : 1
20.04 14:00
Факел – Ростов
 0 : 2
20.04 16:30
Зенит – Химки
 1 : 0
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 1 : 1
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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