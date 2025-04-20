Дубль Гладышева, удаление Даку. «Динамо» после победы над «Рубином» продолжает борьбу за медали
Весна для «Динамо» складывается тяжело как в РПЛ, так и в Кубке. Команда все дальше отпускала от себя тройку, но ко встрече с «Рубином» еще сохраняла надежды на попадание в нее — отставание от «Спартака» и ЦСКА в четыре очка.
Домашняя встреча с середняком, с одной стороны, удобный случай, чтобы прервать серию из трех матчей без побед. С другой — казанцы — крайне неприятный оппонент. Позиционное нападение у бело-голубых совершенно не впечатляет, идей по взлому плотной обороны довольно мало. При этом защита динамовцев традиционно слаба против контратак, а именно на них делает ставку «Рубин».
После кубковой ничьей с ЦСКА Марцел Личка пошел на четыре перестановки: вместо Кутицкого, Дасы, Чавеса и Карраскаля вышли Маричаль, Скопинцев, Лаксальт и Маухуб. Для Хорхе после травмы Тюкавина тренерский штаб нашел оптимальную позицию «ложной девятки», однако на сей раз колумбийца решили целенаправленно поберечь перед матчем с «Зенитом» в следующем туре. Здесь и передышка после плотного графика игр, и опасение, что получит четвертую желтую карточку и пропустит встречу с питерцами из-за дисквалификации.
Матч в Петровском парке начался ожидаемо: «Рубин» терпел в обороне и ловил шанс для контратак. Помните гол Шабанхаджая «Локомотиву» неделю назад? Австриец тогда рванул к воротам соперника со своей половины поля, не замечая защитников. С «Динамо» история почти повторилась, только Шабанхаджай убегал один на один от своей штрафной вообще без сопротивления. Бело-голубые после углового действовали слишком авантюрно — выручил Лунев.
Хозяева, впрочем, в середине тайма открыли счет. Наконец-то передача в штрафную прошла — Касерес вывел на ударную позицию Гладышева, а тот точно пробил в касание — 1:0. Удивительно, но гол не стал сигналом для москвичей чуть больше задуматься о защите. С таким трудом команда повела в счете, чтобы спустя пару минут так легко отдать преимущество. После передачи Даку от лицевой линии Безруков на дальней штанге бил совершенно без помех. При этом открытыми в штрафной были еще двое футболистов рубиновых. Как «Динамо» позволяет оппоненту оказываться в численном большинстве у своих ворот — большая загадка.
По такому плотному матчу почти без моментов бело-голубым требовалась образцовая реализация. И они ее показали. Вторая возможность — второй гол. И снова Гладышев. Скопинцев на левом фланге раскачал защитника, прострелил, а Ярослав ударом головой сделал дубль и вновь вывел свою команду вперед — 2:1.
После третьего опасного выпада Чебан назначил пенальти за игру рукой Вуячича, но это было бы уже слишком хорошо для москвичей — после подсказки ВАР рефери отменил свое решение, верхняя конечность у черногорца находилась в естественном положении.
«Рубину» требовалось отыгрываться, гости чуть раскрылись, москвичам стало легче находить свободные зоны — пошли моменты, но тут уж стала хромать реализация. Маухуб дважды не забил из выгодных позиций, а когда отправил мяч в сетку, то сделал это из явного офсайда.
У Даку была пара моментов, чтобы вновь спасти свою команду, однако защита хозяев справилась, а в концовке албанец еще и удалился, получив второе предупреждение за эмоциональное несогласие с арбитром.
Все? «Динамо» не было бы собой, если бы не придумало проблемы. На последней шестой добавленной минуте Нгамале потащил мяч в собственную вратарскую и там отдал пас назад Луневу. Свободный с шести метров был невероятно опасным, но Вада пробил в штангу.
«Динамо» еще и успело убежать в контратаку — 3:1 после удара Бителло. Бело-голубые продолжают надеяться на бронзу. А «Рубин» не только проиграл, но и потерял на следующий матч с «Факелом» своего лидера — Даку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|3 : 1
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|0 : 2
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6