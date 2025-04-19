«Спартак», как ты это делаешь?! Огненный камбэк после топ-тайма Дзюбы, Барко — король триллеров
После провала в прошлом туре Станкович удивил дважды за неделю.
Сначала — минимальной ротацией в Кубке России. Против «Урала», которому важнее решить задачу в ФНЛ, вышла практически основа. И, такое ощущение, получила четкий сигнал: теперь идите и исправляйтесь за поражение от махачкалинского «Динамо».
Состав на «Акрон» шокировал сильнее. Хотя большинство изменений — вынужденные: Максименко травмировался, что позволило дебютировать Помазуну. Перебравшего карточек Денисова заменил Зобнин. А Ливай Гарсия снова усадил в запас Угальде.
Удивительно, но и такая встряска не спасла. «Спартак» начинал с 0:2 против «Рубина», «Динамо». И, похоже, вообще не сделал выводов. Да, стартовые пять минут в Самаре получились хорошими: Бонгонда и Маркиньос выжигали фланги, Барко расчищал пространство в середине, качественно подключался Мартинс, а Зобнин грамотно разгонял атаки и выдавал приличный объем. Два-три подхода правда выглядели многообещающе.
Проблема в том, что «Акрон» вообще не получил урона. Без проблем отоборонялся, отодвинул мяч от своих ворот и создал первый супермомент, проверив Помазуна. А дальше включился Дзюба. Реализовал пенальти, который сам же заработал в борьбе с Умяровым (одним из лучших у Станковича весной). Добавил ассист на Пестрякова и настроил Васютина на сейв с пенальти. Но об этом чуть позже.
Пока просто фиксируем, что 0:2 в первом тайме — уже классика от «Спартака» во второй части сезона. Осенью таких проблем не было и в помине. Очень странно, что дефицит концентрации не восполняется так долго — по игре-то все небезнадежно. В Самаре это моментально подтвердилось: Маркиньос и Бонгонда классно выбежали в контратаку и сократили отставание, а Барко должен был сравнивать еще до перерыва.
Но и здесь тенденция сохранилась: второй незабитый пенальти за два тура (на этот раз — от главного исполнителя) — еще одно напоминание, что ментально команда не в порядке.
Но когда нужно — собирается и включается в игру.
На второй тайм вышли Угальде и Солари (замены Умярова и Рябчука не удивили), «Спартак» перестроился и добился главного: не сломался из-за ошибки Барко и быстро оформил 2:2. Да, благодаря автоголу, но, во-первых, Бонгонда навесил так, что претендентов на второй мяч было несколько, во-вторых, других подходов тоже хватало.
На то, чтобы дожать «Акрон» (с помощью замен, индивидуальных качеств игроков или банального навала), оставалось 30 минут. Казалось, по такой игре этого хватит с запасом. Но «Спартак» все исполнил в лучших традициях жанра: дотянул до самой концовки, создал полтора момента (отмечаем появление Никиты Массалыги) и похоронил остатки нервных клеток. У игроков, болельщиков и тренерского штаба.
Сложилось четкое ощущение, что перед вторым пенальти ассистент Ненад Сакич отчетливо кричал в рацию: «Угальде!» Но с мячом уже стоял Барко, который не побоялся пробить снова (рискуя стать антигероем). Да еще и выдержал паузу, дождавшись, пока Васютин дернется в другой угол.
3:2 после 0:2 к 29-й минуте — так может только «Спартак». Главный поставщик триллеров в РПЛ.
И по-прежнему претендент на чемпионство.
Хотя в первом тайме в это абсолютно не верилось.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
3
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
6
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6