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«Спартак», как ты это делаешь?! Огненный камбэк после топ-тайма Дзюбы, Барко — король триллеров

«Спартак» обыграл «Акрон» благодаря голу Барко на 90+4-й минуте
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в матче против «Акрона».
Фото ФК «Спартак»
Команда Станковича все еще в чемпионской гонке.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак

После провала в прошлом туре Станкович удивил дважды за неделю.

Сначала — минимальной ротацией в Кубке России. Против «Урала», которому важнее решить задачу в ФНЛ, вышла практически основа. И, такое ощущение, получила четкий сигнал: теперь идите и исправляйтесь за поражение от махачкалинского «Динамо».

Состав на «Акрон» шокировал сильнее. Хотя большинство изменений — вынужденные: Максименко травмировался, что позволило дебютировать Помазуну. Перебравшего карточек Денисова заменил Зобнин. А Ливай Гарсия снова усадил в запас Угальде.

Удивительно, но и такая встряска не спасла. «Спартак» начинал с 0:2 против «Рубина», «Динамо». И, похоже, вообще не сделал выводов. Да, стартовые пять минут в Самаре получились хорошими: Бонгонда и Маркиньос выжигали фланги, Барко расчищал пространство в середине, качественно подключался Мартинс, а Зобнин грамотно разгонял атаки и выдавал приличный объем. Два-три подхода правда выглядели многообещающе.

Фото ФК «Спартак»

Проблема в том, что «Акрон» вообще не получил урона. Без проблем отоборонялся, отодвинул мяч от своих ворот и создал первый супермомент, проверив Помазуна. А дальше включился Дзюба. Реализовал пенальти, который сам же заработал в борьбе с Умяровым (одним из лучших у Станковича весной). Добавил ассист на Пестрякова и настроил Васютина на сейв с пенальти. Но об этом чуть позже.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба празднует гол.«Был лось, стал лев». Дзюба забил «Спартаку» в спорном эпизоде и торжествует из-за рекорда

Пока просто фиксируем, что 0:2 в первом тайме — уже классика от «Спартака» во второй части сезона. Осенью таких проблем не было и в помине. Очень странно, что дефицит концентрации не восполняется так долго — по игре-то все небезнадежно. В Самаре это моментально подтвердилось: Маркиньос и Бонгонда классно выбежали в контратаку и сократили отставание, а Барко должен был сравнивать еще до перерыва.

Но и здесь тенденция сохранилась: второй незабитый пенальти за два тура (на этот раз — от главного исполнителя) — еще одно напоминание, что ментально команда не в порядке.

Но когда нужно — собирается и включается в игру.

На второй тайм вышли Угальде и Солари (замены Умярова и Рябчука не удивили), «Спартак» перестроился и добился главного: не сломался из-за ошибки Барко и быстро оформил 2:2. Да, благодаря автоголу, но, во-первых, Бонгонда навесил так, что претендентов на второй мяч было несколько, во-вторых, других подходов тоже хватало.

На то, чтобы дожать «Акрон» (с помощью замен, индивидуальных качеств игроков или банального навала), оставалось 30 минут. Казалось, по такой игре этого хватит с запасом. Но «Спартак» все исполнил в лучших традициях жанра: дотянул до самой концовки, создал полтора момента (отмечаем появление Никиты Массалыги) и похоронил остатки нервных клеток. У игроков, болельщиков и тренерского штаба.

Сложилось четкое ощущение, что перед вторым пенальти ассистент Ненад Сакич отчетливо кричал в рацию: «Угальде!» Но с мячом уже стоял Барко, который не побоялся пробить снова (рискуя стать антигероем). Да еще и выдержал паузу, дождавшись, пока Васютин дернется в другой угол.

3:2 после 0:2 к 29-й минуте — так может только «Спартак». Главный поставщик триллеров в РПЛ.

И по-прежнему претендент на чемпионство.

Хотя в первом тайме в это абсолютно не верилось.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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«Был лось, стал лев». Дзюба забил «Спартаку» в спорном эпизоде и торжествует из-за рекорда

Несгибаемый Барко! Не реализовал пенальти в первом тайме, но не сдался и снова пошел к точке в решающий момент
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
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Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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