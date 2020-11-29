«Говорили, что мы продали игру «Спартаку». Отвечал: «Что у вас с головой?!» Феномен бомбардира Веретенникова

В преддверии матча красно-белых с «Ротором» рассказываем о карьере легенды волгоградского клуба Олега Веретенникова

«И тут амбалы молча начинают меня избивать железными прутьями...»

Свои первые голы в чемпионате России помощник Леонида Слуцкого в «Рубине» забил в ворота «Зенита», который казанцы победили в эту субботу на выезде (2:1). Случилось это в далеком апреле 1992-го. Причем новичок «Ротора» сразу «выстрелил» дуплетом, огорчив голкипера Заикина на 88-й и 90-й- минутах.

«До ворот было больше 30 метров. Я пробил со штрафного что есть силы, и мяч от крестовины попал в сетку», — впоследствии вспоминал Веретенников о начале своего бомбардирского пути.

В сезоне-1992 он еще только раскачивался, присматривался к соперникам и к своим жертвам-вратарям. Впрочем, и 10 голов для центрального полузащитника — весьма приличный результат.

Но в полный голос Олег заявил о себе уже в чемпионате России-1993, забив вдвое больше. Ударный отрезок пришелся на лето, когда от волгоградца пострадали «Торпедо», «Текстильщик, «Локомотив», «Ростельмаш», «Жемчужина, «КАМАЗ» и, наконец, «Уралмаш».

Именно матч против уральцев имел для Веретенникова особое значение. Слишком уж скандальным получился его уход оттуда в «Ротор». Да не без последствий для здоровья самого футболиста...

— Муж подписал контракт с «Уралмашем» на один год, — рассказывала жена хавбека Лариса. — Одним из пунктов было предоставление квартиры. Как только мы получили от нее ключи, пошли разговоры, что Олег должен отыграть за «Уралмаш» еще год. На нашей стороне оказался только Корней Шперлинг. Покойный ныне уже начальник команды Усёнко предложил Олегу куда-то съездить, якобы, посмотреть машину. А привез его в какой-то офис — к бандитам. Там-то и состоялся очень неприятный разговор.

— После него Олег колебался — переходить или не переходить в «Ротор»?

— Да. Но тут нам очень помог президент «Ротора» Владимир Дмитриевич Горюнов. Он сказал, что все проблемы будут решены, он нас защитит. После этого у нас уже было твердое намерение переехать в Волгоград. Впрочем, до конца обезопасить нас Горюнову все же не удалось...

«Братки» из Екатеринбурга не могли простить Веретенникову переезд в Волгоград, сильно избив будущего лучшего бомбардира чемпионатов страны.

— Есть предположение, что это были ребята из Екатеринбурга, которые хотели мне отомстить, — говорил Веретенников. — А дело было как? Жена вышла ненадолго на улицу. Звонок в дверь. Думал, что она. А передо мной амбалы, которые молча начинают меня бить по ногам металлическими прутьями. Успел немного прикрыться рукой.

— Обошлось без особо тяжких последствий?

— Как сказать... Рука была сломана в двух местах. Отбиты мягкие ткани ног. Хорошо, что кости не поломали. Но тут спасибо папе и маме. Вырастили здоровым и крепким. Да и наследственность, видимо, хорошая.

Именно после дубля в ворота «Уралмаша» Олег вышел в лидеры снайперской гонки того сезона. Однако превзойти раззабивавшегося форварда «КАМАЗа» Виктора Панченко все же не смог. За три тура до конца чемпионата челнинец с 21 голом в активе опережал волгоградца, а также Владимира Бесчастных и Игоря Симутенкова на пять мячей.

— Думаю, что Панченко уже никто не догонит, — констатировал тогда Веретенников. — Хотя попытаться что-то сделать можно всегда. Но из нас четверых Панченко забивать куда проще, поскольку он играет только впереди, не особенно обременяя себя оборонительными функциями. Я, например, играю на выезде как опорный полузащитник. И только дома выдвигаюсь ближе к атакующим. Перед началом сезона тренеры поставили передо мной задачу — 10 голов. Но по по ходу чемпионата ее пришлось изменить. Теперь хочется достичь другой круглой цифры — 20.

Веретенников остановился в шаге от новой цели, заняв в итоге второе место в гонке бомбардиров. А по оценкам «СЭ» волгоградец едва не стал лучшим футболистом всего чемпионата, всего на одну сотую балла уступив Виктору Онопко.

Правда, в опросе игроков высшей лиги он — лишь четвертый, пропустив вперед все того же Онопко, а также двух других спартаковцев — Пятницкого и Писарева. Вот, кстати, как голосовал сам Веретенников: 1. Пятницкий 2. Веретенников 3. Онопко.

Олег Веретенников. Фото Дмитрий Солнцев

Садырин заменил на 30-й минуте. Я собрал вещи и уехал из ЦСКА

Журналисты и болельщики начали говорить о том, что главному тренеру сборной России Павлу Садырина стоило бы позвать в свою команду хавбека «Ротора». Сам Олег особых иллюзий не питал: «На моем месте там сейчас острая конкуренция — Шалимов, Добровольский, Пятницкий, Ледяхов».

Однако жизнь внесла свои коррективы. 17 ноября на свет появилось печально известное «Письмо 14», расколовшее сборную на два лагеря. Легионеры, включая Шалимова и Добровольского, требовали отставки Садырина и так и не вернулись в национальную команду. Тренерский штаб в срочном порядке искал замену бунтарям для товарищеских матчей против США (1:1) и Мексики (4:1) в конце января-начале февраля 1994 года. Из «Ротора» были приглашены Веретенников и Геращенко, которые, не провели на поле ни минуты.

— Обидно, что не удалось проверить их в деле, — говорил Юрий Семин, помощник Садырина. — Но во время первой игры в манеже мы не рискнули выпустить волгоградцев — это не их футбол. А затем Веретенников сильно натер ногу и против мексиканцев выступить не смог. С Геращенко отдельная история. Со сборниками во время турне были, наконец, заключены контракты — их подписали 17 человек. А Геращенко взял время на раздумье. Дело в том, что у него существует еще одно предложение — от сборной Украины. Мы его не торопим, пусть выбирает сам.

У Веретенникова была несколько иная версия случившегося.

— Наша сборная под руководством Павла Федоровича, готовясь к чемпионату мира в США, проводила товарищеские игры в Америке. Из «Ротора» он взял меня и Геращенко, однако не дал сыграть и минуты. После возвращения домой он сказал, что, несмотря ни на что, держит нас в поле зрения, и обязательно будет следить за нашими выступлениями. И хотя темы моего отъезда из ЦСКА мы не касались, думаю, об этом он не забыл.

— Так что же это за тема с «побегом» из ЦСКА?

— В Севастополе проводилось первенство Вооруженных Сил, где я играл за наш округ. Главным судьей соревнований был Шапошников, который в то время как раз закончил работать с ЦСКА. По-видимому, он и порекомендовал меня в армейский клуб. Вскоре в Свердловск пришел приказ командировать меня в Москву. Ничего изменить нельзя было, хотя я очень не хотел уезжать.

— И какие остались впечатления от московской командировки?

— Как и ожидал — не самые приятные. И во многом из-за того, что ЦСКА, выходивший тогда в высшую союзную лигу из первой, очень быстро меня заявил. Я еще не успел прийти в себя, как Садырин поставил в основной состав на матч о саратовским «Соколом». Причем на забытую позицию левого полузащитника, от которой я уже успел отвыкнуть. Наверное, сыграл плохо, так как меня заменили уже на 30-й минуте. К тому времени мы уже проигрывали. После этого собрал вещи и уехал домой.

— Начальство оповестили?

— В том то и дело, что никому не сказал ни слова. Естественно, в Москве были не в восторге от моего поступка и быстро вернули назад. Сначала хотели посадить на гауптвахту, а потом направили в роту, базирующуюся около аэровокзала. Там я и служил, пока не встретил Штромбергера. Он предложил мне поиграть за ЦСКА-2, который тренировал. Я провел за дубль восемь матчей, после чего в клуб пришла директива: командировать меня и еще нескольких игроков в ростовский СКА, который в то время пытался остаться в первой лиге.

Олег Веретенников. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Рекордсменом по голам буду недолго. Мне просто фартит

В сезоне-1994 Веретенников выглядел уже не столь ярко, хотя ниже определенного уровня все равно не опустился — 12 голов в чемпионате. При этом впервые в своей российской карьере огорчил «Спартак», на 90-й минуте точным ударом с пенальти лишив команду Романцева победы — 1:1. Кроме того, забил свой первый мяч в еврокубках — в Кубке УЕФА «Нанту» (3:2).

— «Нант» по приезде в Волгоград нас сильно разозлил, — вспоминал полузащитник. — Ну все им не нравилось. Горюнов, по-моему, жил на этом стадионе, старался, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Какие шикарные раздевалки он сделал! Но больше всего нас взбесил такой факт. В автобусе «Нанта» был плакат: «Добро пожаловать в Волгоград». Так они его разорвали и растоптали. Такое высокомерие мы им простить не могли! Вот и завелись, вот и порвали этих французов. А тут еще стадион — полна коробочка. Выходили на поле — мурашки по коже. Наверное, при такой поддержке и безногий побежал бы. И если бы в конце матча судья не отменил бы правильно забитый мяч, еще неизвестно, как бы все сложилось в ответной игре. Такие игры остаются в памяти навсегда. Но в Нанте «канарейки» нас все-таки переиграли — 3:0. Мы сами виноваты — перегорели...

В 1995-м полузащитник «Ротора» стал главной звездой высшей лиги, побив сразу несколько рекордов. Поразив ворота нижегородского «Локомотива» в первом же туре национального первенства, Веретенников возглавил список лучших бомбардиров России по сумме четырех чемпионатов — 42 мяча (у динамовца Симутенкова — 41). Кроме того, вышел в единоличные лидеры по числу сыгранных матчей в российском чемпионате — 92.

— Как можно объяснить тот факт, что именно вы сыграли наибольшее количество встреч в российских чемпионатах? — спросили тогда новоиспеченного рекордсмена.

— Пока мне везет. Тьфу, тьфу, но травмы обходят меня стороной. Конечно, были небольшие повреждения, но такие, чтобы невозможно было играть, — никогда. Карточки я тоже получаю редко.

— А то, что лучший российский бомбардир — по амплуа полузащитник, этому есть объяснение?

— Здесь также большой элемент везения. Большинство своих голов забиваю дальними ударами. К тому же в «Роторе» я штатный исполнитель стандартных положений. 8-9 своих голов забиваю со штрафных, плюс еще пенальти. Наверное, в этом и кроется секрет моей результативности. Есть предчувствие, что по забитым мячам недолго буду рекордсменом. Я все-таки хав, мои основные обязанности — снабжать мячами партнеров.

Возможно, тогда Олег действительно не мог предположить, что и в 2020 году будет оставаться лучшим бомбардиром высшего дивизиона чемпионата России за всю историю — 143 гола. На счету Артема Дзюбы пока 124 мяча.

В 95-м Веретенников был просто неудержим, наколотив аж 25 мячей — новый рекорд чемпионата! Особняком стоит гостевой матч со «Спартаком», в котором он сначала сам поразил ворота Руслана Нигматуллина, а затем еще и выдал голевой пас на Александра Беркетова — 2:1. В игре с «Жемчужиной» волгоградец оформил свой первый хет-трик. В том же розыгрыше после его ударов трижды капитулировал «Черноморец».

— В первом сезоне в «Роторе» вы забили 10 мячей. Потом 19, далее — 12, сейчас — 25. Откуда такая результативность? — спросили бомбардира в конце чемпионата.

— Думаю, фартить стало больше.

— Не верится, что дело только в везении...

— Не знаю, не знаю. Может, кто-то по-другому это называет. Но для меня это именно фарт. Вот в начале прошлого сезона его не было. Что ни удар — или мимо, или в штангу. Перед стартом чемпионата ставил перед собой цель — забить мячей 10-12. О 25 даже не помышлял. А вот когда забил 20-й гол, подумал: а что, надо бить рекорд России, когда еще представится такая возможность?

— На следующий год от вас опять будут ждать града голов. Не боитесь разочаровать?

— Голов нужно ждать от нападающих. А моя позиция предполагает создание возможностей для других. Так что голы для меня — не самоцель.

Олег Веретенников. Фото Дмитрий Солнцев

Будь он чистым форвардом, столько бы не забил

Главный тренер «Ротора» Виктор Прокопенко так объяснял феномен своего полузащитника:

— Если бы он играл чистого нападающего, то столько бы не забил. Веретенников хорош, именно атакуя из глубины, ему надо успеть разбежаться. Сам Олег в одном из интервью говорил, что все свои голы он забил из-за или с линии штрафной. Так что резервов у него еще достаточно. Как тренер я предпочитаю не восхищаться достигнутым, а обращать внимание на существующие минусы. Во-первых, в конце сезона-95, когда команде больше всего был нужен Веретенников-лидер, в его игре наступил спад. Во-вторых, по своей конституции он относится к категории футболистов, которые должны следить за весом. Чуть ослабил бдительность — надо сгонять килограммы. А это и на игре сказывается.

— Вне футбола Олег тоже лидер коллектива?

— Трудно сказать, он довольно замкнутый человек. А команда у нас разношерстная, с разными интересами. Я не стараюсь особо вникать, кто с кем дружит — это личное дело каждого. Но что меня беспокоит: я не могу сказать, что «Ротор» — команда единомышленников. Враждующих группировок нет — это факт. Но я чувствовал весь сезон, что настоящего коллектива у нас нет.

«Незабитый в финале пенальти со мной на всю жизнь...»

Не исключено, что те рекорды Веретенникова, да и его гол в ворота «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в сентябре 95-го, меркнут для него самого перед упущенным шансом завоевать первый трофей в карьере. В финале Кубка России «Ротор» проиграл в серии пенальти московскому «Динамо».

Ключевой эпизод того драматичного матча произошел за пять минут до завершения дополнительного времени. Вышедший на замену Андрей Кривов упал в штрафной динамовцев. Арбитр Игорь Синер посчитал, что это произошло не без помощи Олега Саматова, и указал на «точку».

— Волгоградцы уже понимали, что с игры забить вряд ли получится, поэтому выпускали на замену резервистов и говорили: «Ты в штрафную забегай и падай», — вспоминал защитник москвичей Эрик Яхимович. — В итоге молодой Кривов так и сделал: пошел в борьбу с Саматовыми рухнул на газон. Потом я у Самата спрашивал насчет этого пенальти. Он уверял, что просто подстроился под оппонента, а тот сразу через ноги и полетел рыбкой. Судья настолько уверенно указал на «точку», что в его «незаряженность» трудно поверить. Помню, как я от отчаяния упал на газон. Забей тогда Веретенников — и конец. Он был лучшим бомбардиром чемпионата, я и не сомневался, что забьет.

Но Веретенников угодил в штангу.

— Был уверен, что забью. Но здесь меня подвели нервы. Очень уж хотел ударить наверняка, — рассказывал Олег. — Что в душе творится, вы даже не представляете. Память постоянно возвращает меня к тем событиям. После матча хотелось уйти куда-нибудь подальше, чтобы никто меня не видел. Однако виду стараюсь не показывать.

— Но после ближайшей победы над ЦСКА вы уже про не забитый пенальти не вспомните?

— Нет. Это со мной уже на всю жизнь. Далеко не у каждого в карьере бывает финал Кубка. И уж совсем у единиц была в финалах такая трагедия, которая случилась со мной...

— Вообще я никогда не бил пенальти, рассчитывая на силу удара, — рассказывал бомбардир «Новым Известиям» в 2009 году. — Старался пробивать скорее на точность. А тут за воротами оказался президент нашего клуба Владимир Горюнов. И, слышу, кричит он мне: «Бей со всей силы!» Я так и ударил — и попал в правую от себя штангу. Сметанин направление удара угадал, но и он не дотянулся бы, попади я на несколько сантиметров левее...

— Я стал жертвой собственной неинформированности, — сокрушался Прокопенко. — Не знал, что в прошлом году Веретенников не забил пенальти на Кубок именно «Динамо», после чего «Ротор» вылетел. Работая тогда в Одессе, информацию получал обрывочно. Знай я это, Веретенников бы точно не бил. Но я ничего не сказал ему после игры, а через несколько дней при всей команде произнес: «Если бы в финале все играли, как Олег, не до какого дополнительного времени дело не дошло бы — победили бы в основное». И я не покривил душой.

Романцев несколько раз звал в «Спартак»

Веретенников занял второе место в опросе «СЭ» на звание лучшего игрока чемпионата России-1995, уступив только Илье Цымбаларю. Тогда как раз и появились слухи о его возможном переходе в «Спартак».

— Тяжело, наверное, жить в провинции с ее нравами и отдаленностью от вездесущих московских журналистов? Волей-неволею расслабляешься? — «пытал» игрока «Ротора» корреспондент «СЭ».

— Я вообще не понимаю этого слова — «провинция». Чем Волгоград хуже Москвы? Здесь к нам внимания ничуть не меньше, чем в столице. И расслабляться, поверьте, некогда.

— Все равно не поверю, что все ваши планы связаны с Волгоградом.

— Об этом лучше поговорить позже.

— Но вы можете дать четкий ответ — есть у вас желание перейти в московский или зарубежный клуб?

— Ну все, достали вы меня. Есть желание, есть. В московский клуб. А за границу особо не стремлюсь. Не даются мне иностранные языки и, боюсь, никогда не дадутся. Хотя, с другой стороны, медведя же научили на велосипеде ездить.

— Хотите в Москву, потому что отсюда в сборную попасть легче?

— Наверное, поэтому.

— Напрасно вы раздражаетесь...

— А я и не раздражаюсь. Слишком щепетильный вопрос. Конечно, можно отделаться фразой типа: играть лучше в Волгограде, тогда и в сборную пригласят. Но в жизни, вы правы, прямой путь в национальную команду только из столичного клуба.

— Представим, вам поступило предложение из «Спартака» и что...

— Надо сначала, чтобы оно поступило, тогда и поговорим.

Сменивший Садырина в сборной Олег Романцев в ходе отборочного цикла Евро-96 лишь однажды пригласил Веретенникова — на гостевой матч с финнами (6:0). Волгоградец не попал в заявку на ту игру.

— Олег Романцев звал вас в «Спартак» дважды. А в каких сезонах? — спросили Веретенникова уже в 2017 году.

— Не дважды. Больше. Конкретные годы сейчас не вспомню. Один разговор, кажется, состоялся в конце 1995-го, когда сборная готовилась к отборочному матчу чемпионата Европы с Финляндией и тренировалась в Тарасовке. Вот тогда меня Романцев и пригласил.

— Отказывались категорично?

— Нет, почему? Рассматривал предложение, вел диалог. Вот в тот раз сказал, что в Волгограде у меня семья и квартира, перевезли родителей, все уже есть. А разговора о том, что в Москве «Спартак» сразу поможет с жильем, не шло. Бросать же ничего не хотелось. Да и в «Роторе» все нравилось. Так что зачем сейчас об этом вспоминать?

— Думаю, из тогдашнего «Ротора» в сборной могли играть человек пять как минимум, — говорил Веретенников уже в интервью еженедельнику «Футбол» в 2003 году. — Это Володя Геращенко, Саша Шмарко, Валера Есипов, Володя Нидергаус. Ну а пятого вы сами назвали. Не хочется нахваливать самого себя. А почему так получилось? Не знаю. Может быть, самобытный стиль «Ротора» сильно отличался от так называемого спартаковского...

Олег Иванович оставался непреклонным и не включил волгоградского бомбардира даже в расширенный список кандидатов для участия в Евро-96.

— Некоторые журналисты удивлены отсутствием Веретенникова даже в числе кандидатов в сборную. Почему так? — задали Романцеву неудобный вопрос накануне поездки в Англию.

— Помимо того, что Веретенников хороший парень и футболист, он еще и игрок определенной позиции. Представьте, что у нас пять вратарей класса Харина, Черчесова. Но играть-то будет один. Если бы Веретенников был крайним левым хавом, он бы по всем параметрам мог претендовать на место в сборной. А сейчас на его позицию у нас большой выбор — Мостовой, Цымбаларь, Добровольский. Поэтому он в лучшем случае третий, если не четвертый претендент на это место.

— Вы упомянули Добровольского. Но почему в сборной появился футболист, который год не имел игровой практики?

— Марадона сколько клубов поменял. Столько раз пропадал из виду, но все знают, что он умеет, а потому и приглашают в сборную. Я не хочу проводить параллели, но Добровольский тоже очень талантлив и, серьезно взявшись за дело, на многое способен. Возможно, физически он в данный момент не так силен, но голова у него светлая. Вероятно, на чемпионате Европы Добровольский не выдержит все 90 минут, но зато за один тайм или даже за 20-30 минут сумеет сделать больше, чем другие за весь матч.

Олег Веретенников. Фото Григорий Филиппов

Тихонов: «Желаю, чтобы «Ротор» стал чемпионом»

По признанию многих игроков «Ротора», именно в сезоне-96 команда Виктора Прокопенко была ближе всего к чемпионству. Веретенников, забив 19 мячей, уступил в бомбардирской гонке Александру Маслову из «Ростельмаша» (23 мяча). Особняком стоят две встречи, в которых Олег сыграл выше всяких похвал — против двух будущих участников золотого матча.

Олег открыл счет в игре с владикавказским «Спартаком». Организовав «стенку» с Нидергаусом, нанес великолепный обводящий удар с правой ноги. На последней минуте первого тайма Датдеев в столкновении с Веретенниковыми шипами рассек тому в кровь надвисочную левую часть головы. Казалось, волгоградский полузащитник уже не выйдет на игру после перерыва. Но он появился на поле с забинтованной головой, постоянно сам угрожал воротам владикавказцев и выводил на ударные позиции партнеров. Итог встречи — крупная победа «Ротора» (3:0).

— Хочу отметить блестящие действия в первом тайме Веретенникова, — сказал после игры Прокопенко. — И его мужество. Олегу прилично раскроили голову, а он и забинтованный во втором тайме выделялся на поле.

Перед следующим матчем с «Черноморцем» тренер успокоил болельщиков: «Олег чувствует себя нормально. После матча с «Аланией» на рваную рану головы ему наложили два шва. В понедельник он уже тренировался. Правда, я не разрешил ему играть головой. Но послушается ли он меня?»

Домашний матч с московским «Спартаком» 17 августа 1996 года, возможно, вообще один из самых зрелищных в истории чемпионатов России. Благодаря голам Беркетова и Веретенникова хозяева сделали серьезную заявку на итоговую победу. Но после перерыва Тихонов, Джубанов и Кечинов перевернули все с ног на голову — 2:3. И в этот момент именно лидер «Ротора» сказал свое веское слово.

«И вот тогда «Ротор» открыл глаза, и первым — Веретенников, — писал корреспондент «СЭ» с места событий. — Схватив мяч, он продрался к чужой штрафной и выстрелил в дальний угол. Штанга. Веретенников обхватил голову руками, но уже через секунду его взгляд блуждал в поисках мяча. И остальные искали мяч. Такого куража и азарта 22 горящих глаз мне еще видеть не приходилось. Получив пас от Нидергауса, Веретенников протаранил чужую оборону и уже из последних сил, пыром протолкнул мяч в ворота — 3:3. В этот момент полузащитник почувствовал боль в ноге, подбежал к бровке, где врачи поставили ему заморозку. Но легче стало ненадолго. Последние минуты он хромал и еле передвигался по полю, но все замены уже были сделаны. После матча выяснилось, что Веретенников доигрывал встречу с надрывом приводящей мышцы».

«Ротор» все-таки дожал «Спартак» на 86-й минуте. Бурлаченко после отличного паса Нидерагуса переиграл в ближнем бою Нигматуллина — 4:3.

— Команда играет дома, ведет 2:0. Они что-то расслабились в начале второго тайма... Тем не менее, считаю, что «Ротор» — сильная команда. Он это сегодня доказал. Волгоградцы вполне могут стать чемпионами. И я желаю, чтобы «Ротор» стал чемпионом, — это

слова Андрея Тихонова после финального свистка. Тогда полузащитник «Спартака», видимо, не мог предположить, что Веретенников и компания останутся даже без серебряных медалей.

После 31-го тура «Ротор» лидировал, опережая красно-белых на одно очко, а ЦСКА и «Аланию» — на два. Однако в Новороссийске команда Прокопенко не смогла победить «Черноморец» — 0:0. Президент волгоградцев Владимир Горюнов устроил грандиозный скандал, обвинив в ничьей арбитра на линии, который отменил гол Есипова.

— После матча Беркетов, Веретенников и Геращенко сказали, что судья на линии Ярыгин — в нетрезвом состоянии (позже выяснится, что Горюнов ошибся. Фамилия арбитра — Нефедов. — Прим. «СЭ»). Я просто реагирую на это, как государственный человек. Прошу местную власть сейчас же разобраться на месте. Я попытался сам это сделать в мягкой форме, но товарищ, который здесь стоял (охранник у входа в судейскую) меня оттолкнул. Сейчас я жду представителя местной власти. Если он не появится, я отсюда не улечу вместе с командой.

— Вы будете добиваться медицинского освидетельствования арбитра?

— Обязательно. Если игроки не правы, их надо, безусловно, наказать. Если нет... Футбол от такого судейства не улучшится. Ведь речь идет не о «Роторе» или «Черноморце», а о том безобразии, которое творится в корпусе, именуемым судейским. Я никому зла не желаю, но хочу добиться правды.

«Веретенников попал в штопор, концовку сезона отыграл ниже всякой критики»

Впрочем, даже эта осечка оставляла «Ротору» шансы на золото. «Спартак» обошел его всего на одно очко и в следующем туре неожиданно для всех сам оступился в игре с «Ростельмашем». Только точный удар со штрафного Горлуковича спас команду Георгия Ярцева от поражения — 1:1. Волгоградцы же этим подарком не воспользовались. Главный тренер «Локомотива» Семин победил своего друга Прокопенко (2:0), и перед последним туром «Ротор» отставал от «Спартака» и «Алании» уже на два балла. В итоге москвичи и владикавказцы разыграли чемпионство в золотом матче.

— Мы чувствовали запах золота. До безоговорочного успеха оставалось сделать всего несколько шагов. Но увы — мы оступились. Поэтому наша бронза с привкусом горечи. Признаюсь, я допустил некоторые стратегические и тактические просчеты, — грустно констатировал после сезона Прокопенко. — Первый и главный — Кубок Интертото. Никак не ожидал, что, ввязавшись в этот турнир, мы попадем в столь жесткие рамки календаря.

— Однако летом «Ротору» сопутствовал успех и в Кубке Интертото, и в чемпионате. Вами же все восхищались!

— И, тем не менее, последствия двух с лишним месяцев, когда играть приходилось через два дня на третий, проявились... Мы, грубо говоря, заездили наших ведущих футболистов.

— Что скажете о Веретенникове?

— Очень многое в «Роторе» зависело от него. Он наконец-то дождался приглашения в сборную. Но Олегу не повезло — в своем дебютном матче он получил травму и с ней вернулся к нам. Я понимал, что ему нужен отдых, но Веретенников сказал, что готов играть. И вот здесь я допустил ошибку: не нужно было ставить его на матчи. Стоило дать ему 10-12 дней отдыха. Но это сделано не было. И Веретенников, как говорят футболисты, попал в штопор. Концовку сезона он провел не то, что ниже своих возможностей — ниже всякой критики! А если бы он тогда отдохнул, перевел дух — все было бы иначе. Ведь именно Олег уже давно и привычно олицетворяет игру «Ротора».

Веретенников дебютировал за сборную 28 августа 1996 года в товарищеском матче с самими бразильцами. Борис Игнатьев включил его в стартовый состав. В центре поля он вышел вместе с Омари Тетрадзе. Однако уже на 12-й минуте волгоградец был вынужден попросить замену из-за травмы.

— Это был один из самых черных эпизодов в моей карьере, — рассуждал атакующий хавбек в декабре 1998 года. — Ведь до этого у меня практически никогда не было проблем с травмами. Оказывается, бразильцы тоже бьют исподтишка...

В традиционном опросе «СЭ» на звание лучшего игрока сезона Веретенников вновь стал вторым.

— В минувшем году я был как никогда близок к званию лучшего игрока чемпионата, — рассуждал полузащитник «Ротора». — Если бы не травма в конце сезона, может, итог опроса был бы иным. В этой же ситуации Андрей Тихонов по праву стал первым. Он был и ярче других, и стабильнее. Впрочем, за званием лучшего игрока я не гнался. Для меня было важно другое — чтобы «Ротор» стал чемпионом. Верил в это до последнего тура...

30 августа 1997 года. Волгоград. «Ротор» — «Локомотив». Олег Веретенников забивает 100-й гол в чемпионатах России. Фото Дмитрий Солнцев

«За меня просили два миллиона долларов»

Позже Олег признался, что в конце 1996 года мог уйти из «Ротора» из-за разногласий с Прокопенко и Горюкновым.

— У меня случился небольшой конфликт и с главным тренером, и с руководством клубя. Трех-четырех основных игроков, и меня в том числе, обвинили в том, что мы не проявили лидерских качеств в решающих матчах. Это в итоге якобы и стоило нам чемпионства. С себя вины я не снимал, но и не молчал в ответ на эти обвинения. Команда состоит из одиннадцати игроков, а не из трех четырех, и каждый должен был проявить в тот момент свои лучшие качества. И виновата в случившемся не группа игроков, а вся команда.

— Как позже выяснилось, вы не смогли показать всего, на что способны, из-за травмы?

— Да. Врачи говорили: чтобы залечить ногу, необходим отдых. В течение двух недель. Но я хотел в решающий момент быть вместе с командой, помочь ей всем, чем могу.

— Сейчас конфликт улажен. Именно поэтому вы остались в «Роторе»?

— Уехать хотел только за границу. И если бы возникло совершенно конкретное стоящее предложение, то так бы, наверное, и сделал. Но беда была в том, что переговоры велись по телефону. В Волгоград в итоге с серьезными полномочиями никто не приехал. Договариваясь со мной о личном контракте, ни один из клубов не был готов выплатить «Ротору трансферную сумму.

— А какая она была?

— Подозреваю — порядка двух миллионов долларов. Думаю, эта цифра и отпугнула западных покупателей. Но не пытайте меня о том, что это были за команды, — все равно не скажу.

— Что скажете о Прокопенко? Интеллигентный человек?

— Но и у интеллигентных людей бывают срывы. Хотя, конечно, человек, он очень порядочный.

— Может, ему пожестче надо быть с игроками?

— А он и так очень взыскательный, требовательный человек. И не сказал бы, что у меня с ним все гладко было и есть.

— Наверное, вы конфликтный человек?

— Вроде нет. Просто я привык все говорить в лицо. И хочу, чтобы и мне все в лицо говорили. Если моя игра чем-то не устраивает тренера, пусть он скажет лично. Я сделаю выводы. Наоборот, думаю, это большой плюс, что у меня еще с детства осталась прямота, целеустремленное и кое-какое упрямство. Это очень помогало в жизни.

«Когда дело дойдет до 1000-го гола, возможно, соглашусь с Пеле

В 1997 году в игровой карьере Веретенникова произошло два важнейших события. Во-первых, он забил свой сотый гол в чемпионатах России — 30 августа в игре с московским «Локомотивом».

— Беркетов сделал идеальную передачу, и у меня было время, чтобы подработать мяч и посмотреть, где находится вратарь. Плюс удар получился удачным. Подшивалов, кажется, не ожидал, что буду бить в ближний угол. Он просто не успел среагировать, — рассказывал полузащитник после матча.

— Каким вам представлялся 100-й гол?

— Обязательно забитым с игры, но не с пенальти.

— А вот Пеле, например, свой 1000-й гол забил именно с пенальти. И ничего — остался доволен.

— Когда у меня дело дойдет до тысячного гола, вполне вероятно, что я соглашусь с Пеле.

— Как вы отнесетесь к тому, что клуб бомбардиров российского чемпионата будет назван вашим именем?

— У нас есть один клуб — имени Григория Федотова.

— Последним вопросом вы невольно «посягнули» на природную скромность Олега, — улыбнувшись вмешался в разговор Виктор Прокопенко, — Хотя я тоже согласен: такой клуб в России должен быть назван именем Олега Веретенникова.

После сотого гола Горюнов вручил Веретенникову золотой амулет на толстой цепи того же металла с надписью: «Королю российского футбола»

«Стыдно проигрывать «Спартаку» матч за золото так бездарно и безвольно!»

Во-вторых, болельщики «Ротора» до сих пор с болью в сердце вспоминают матч за золотые медали со «Спартаком», который состоялся в Волгограде в последнем туре сезона-1997. Команду Романцева устраивала и ничья, хозяевам кровь из носа нужна была только победа. И до перерыва они смотрелись предпочтительнее, создали пару опасных моментов, но надежно сыграл Филимонов. А уже во втором тайме красно-белые четко распорядились своими моментами — Кечинов и Ширко принесли «Спартаку» очередное золото.

— По моему глубокому убеждению, такие матчи играются до первого гола, — утверждал на пресс-конференции Прокопенко. — К сожалению, первыми пропустили мы, что заставило меня пойти на риск и перекраивать командные порядки на ходу. Я выпустил вместо Нидергаусанападающего Кривова, потом Зернова. Выдвинул из середины поля еще и Веретенникова, но, к сожалению, в этот день игра у него не клеилась. В результате мы не создали ничего путного в атаке и ослабили полузащиту. Ромащенко, который опекал Веретенникова, то и дело угрожал нашим воротам. Мы сломались после первого гола. Провалили игру лидеры. Зациклился на стычках с Тихоновым хорошо отыгравший в первом тайме Есипов. И лишь Шмарко, Жуненко и процентов на 60 Зернов показали свой привычный уровень. Два с половиной футболиста выиграть такой матч не могут... Нет у нас сложившихся в течение нескольких десятилетий победных традиций, как в «Спартаке». Поэтому после матча я сказал ребята: «Упрекнуть вас, братцы, ни в чем не могу»

Чуть позже Виктор Евгеньевич был уже более резок в оценках:

— Сразу после матча я не стал никого упрекать, сыпать соль на раны. Но, признаться, я думал, что у меня более мужественная команда. Мужское достоинство заключается не только в том, чтобы не беречь в столкновениях ноги и голову, но и прежде всего в умении не теряться в нужный момент, действовать уверенно в свою обычную силу. Наши ведущие игроки не справились с поставленной перед ними задачей. Все были какие-то зажатые. Как верно заметил Романцев, мы сломались, прежде всего, психологически. Я всеми силами пытался уберечь ребят от начальственных накачек и всеобщего ажиотажа, но, видимо, так и не сумел этого сделать. «Спартаку» не стыдно проигрывать, если ты знаешь, что сделал для победы все возможное и невозможное. Стыдно проигрывать так безвольно и бездарно!

За этот матч Веретенников получил от «СЭ» оценку 6,0: «Ставка волгоградцев на своего лидера не оправдалась — он выглядел бледной тенью себя самого. Много бил, но не точно. Часто брал игру на себя, но терял мяч или ошибался в передачах»

Олег Веретенников. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Это был не футбол, а дерьмо»

— Каков Веретенников на поле, мы в общем-то знаем, — писал «СЭ — Футбол» в 1998 году. — Не очень силен в обводке, но хорош в приеме и обработке мяча, не быстр, но мало у кого так поставлен удар. Бывает неудержим на поле Центрального стадиона в Волгограде, но не всегда заметен в гостях. Для того, чтобы использовать его козыри, как говорится, на все сто, главный тренер «Ротора» Виктор Прокопенко строит свою команду строго под Веретенникова. Причем этого он не скрывает, а когда команда проигрывает, чаще всего объясняет это не очень вдохновенной игрой капитана. В этом отчасти и кроется ответ на вопрос, почему «Ротор» пока так и не стал чемпионом"

Сам Веретенников, вновь занявший второе место в голосовании название лучшего игрока сезона (первым стал Дмитрий Аленичев), был уверен, что «Ротор» мог оформить чемпионство еще до матча со «Спартаком»

— Надо сказать, что мы сами виноваты в том, что довели дело фактически до решающего матча. Могли же стать чемпионами досрочно. И игра со «Спартаком» не имела бы значения. Но благодаря нашим ошибкам «Спартак» вновь получил шанс завоевать «золото». А когда все решается в одной встрече равных по силам команд, многое зависит от везения. В тот день удача от нас отвернулась. Каким бы обидным ни было поражение, ужаснее другое. Было дело, подходили люди и намекали, что мы эту игру продали. Я отвечал: «Что у вас с головой? Понимаете, мы же мечтали стать чемпионами!»

Владимир Горюнов до сих пор считает, что-то той игре могло быть нечисто...

— Когда-нибудь все карты раскроются, — заявил он недавно в интервью «СЭ»

— Заинтриговали.

— Это был не футбол, а дерьмо... Не хочу об этом.

«Разве это дело, когда в сборную вызывают на один матч, а потом забывают на полгода?»

В 1997 году Борис Игнатьев нередко вызывал Веретенникова в сборную, но тот в итоге либо не попадал в заявку на матчи, либо оставался в запасе. В отборочном цикле ЧМ-1998 волгоградец принял участие лишь в одной встрече. Вышел на замену в домашней игре с болгарами (4:2) при счете 4:0. В первом «стыке» с итальянцами он просидел на скамейке запасных, а на ответный поединок уже не полетел. Журналисты писали, что тогда полузащитник «Ротора» по каким-то причинам сам не захотел приехать в сборную.

Сменивший Игнатьева Бышовец на бомбардира не рассчитывал. Внешне Олег воспринимал это довольно спокойно.

— Раз Бышовец меня не приглашает, значит, не видит меня в своем составе. Я уже с этим смирился.

— Но еще год назад вы сами отказались от приглашения в сборную...

— Это все слухи. На стыковой матч в Италию я не поехал по договоренности с Игнатьевым. Еще за несколько дней до золотого матча со «Спартаком» я предупредил главного тренера сборной, что у меня возникли проблемы со здоровьем — дала знать о себе старая травма паха. На решающую игру чемпионата страны вышел на уколах. Я не мог пропустить этот матч, так как для «Ротора» он был сродни финалу, к которому мы стремились целых шесть лет.

— А сейчас хотели бы играть за сборную?

— Прежде мне очень этого хотелось. Я вроде бы на виду, много забиваю, раздаю голевые передачи. Да, меня привлекали на сборы: выпускали на поле. Но я такой человек, что мне нужно сыграть хотя бы пару полных матчей, чтобы я начал понимать партнеров, а они — меня. Разве это дело, когда вызывают на одну игру, затем забывают о тебе на полгода, а потом вдруг вновь вспоминают?

В интервью волгоградскому телевидению в 2011 году Олег Александрович признался, что, анализируя свою игровую карьеру, жалеет лишь об одном.

— Моя карьера получилась довольно успешной. Она удалась. Единственный минус — не сыграл на чемпионате мира или чемпионате Европы. Хотя сейчас, по прошествии лет, считаю, я этого заслуживал.

— Тогда система селекции была однобокой...

— Может быть. Во всяком случае, лучшие бомбардиры ведущих европейских чемпионатов, которые забивают по 18-20 голов, заслуживают большего внимания со стороны сборной.

Феликс Магат решил отказаться от моей кандидатуры»

В межсезонье бомбардир был близок к отьезду в Европу. На сборе «Ротора» в Германии глаз на него положил «Вердер». Горюнов, имеющий зуб на своего бывшего игрока, уверен, что бременцы быстро отказались от идеи покупки Веретенникова.

— Ему надо было везде с собой возить Сашу Беркетова. Помню, проводили выставочный матч с «Вердером», который глаз на него положил. Так вот Беркет ему катит, а этот все не забивает и не забивает... Немцы посмотрели на него, и больше нам вопросов не задавали.

— Его же еще и «ПСЖ» звал?

— Блин... Откуда же вы эти сплетни берете, ребят? Чего же я об этом ничего не знаю? Я бы его сам туда отвез. Я вам уже про «Вердер» рассказал. Мы когда сыграли с «Лацио», потом разговаривали с Дино Дзоффом по Веретенникову. И тот мне сказал: нет, не подойдет нам, очень тяжелый, в обороне не отрабатывает.

Но у Веретенникова другая версия сорвавшегося перехода в немецкий клуб.

— «Вердер» был готов подписать контракт со мной. Как раз мы были в Германии на сборах и играли с этой командой. Но у них как раз в этот период поменялся тренер. Пришел Феликс Магат, который решил, что игрок из Восточной Европы ему не нужен. Отказался от моей кандидатуры...

Итак, Веретенников опять никуда не уехал. И в третий раз за последние четыре года стал лучшим бомбардиром страны! Причем сразу взял с места в карьер — во втором туре наколотил «Шиннику» пять мячей, повторив достижение Виктора Панченко.

За ту игру волгоградец получил от «СЭ» 9,5 балла из 10 возможных (0,5 сняли из-за желтой карточки, полученной за жесткую атаку соперника в середине поля). Голы он забивал на любой вкус: сначала откликнулся на прострел, ловко проскочив между двумя защитниками, потом успел на добивание, затем реализовал пенальти, который сам же и заработал. В четвертом случае на высокой скорости принял и обработал мяч, остановился и с разворота уложил его в дальний угол. И, наконец, исполнил в фирменном стиле штрафной с 25 метров.

— Мне сопутствовала удача, — скромничал после игры волгоградец. — Если не ошибаюсь, то за 90 минут матча я нанес шесть ударов по воротам, из которых пять достигли цели.

В том сезоне «Ротор» долгое время претендовал на попадание в тройку. Все перечеркнул домашний матч со «Спартаком» в 28-м туре. В первом тайме Веретенников реализовал пенальти, однако Титов на 83-й минуте и Писарев на 86-й принесли красно-белым победу (2:1).

— Я был очень удивлен, когда господин Прокопенко отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост главного тренера сборной, — сказал на пресс-конференции Романцев. — Я тогда не понял его и сейчас не понимаю. У него хорошая команда, интересные взгляды на футбол. Он был бы очень неплохим тренером сборной.

Следом «Ротор» проиграл в гостях ЦСКА Олега Долматова, который с предпоследнего места поднялся на второе. Волгоградцы впервые за три года остались без медалей.

Олег Веретенников. Фото Никита Успенский

Покушение

Сейчас, наверное, уже далеко не все помнят, что на финише того сезона Веретенникова выбила из колеи страшная история, которая едва не сделала инвалидом его маленькую дочь.

За день до окончания чемпионата России-98 в футболиста, который с полуторагодовалой дочкой Таней прогуливался по волжской набережной, неизвестный плеснул серной кислотой. Догнать преступника Олег даже не пытался — все мысли были о дочери, которой ядовитая жидкость попала на лицо. В ближайшем баре отец смыл с лица девочки кислоту, а затем Таню в сопровождении мамы отвезли в больницу. Известие о покушении шокировало не только Волгоград — всю Россию. В футбольный клуб «Ротор» отовсюду, даже из-за рубежа, начали поступать звонки и телеграммы с предложениями о помощи. Веретенников не находил себе места, то и дело приезжал в больницу, но 30 октября все-таки принял участие в матче против «Торпедо». Его появление на поле во втором тайме трибуны встретили овацией.

Только спустя полмесяца у многих отлегло от сердца — здоровью девочки ничто не угрожало, а перед отъездом на отдых в Израиль с ее правой щеки отпала последняя корочка. А вот самому бомбардиру грозила операция по пересадке кожи на левой руке. Но в Тель-Авиве профессор из частной клиники успокоил футболиста: процесс заживления шел хорошо, а мазь, которую он выписал, должна была помочь избавиться от возможных рубцов на руке и шее отца и на лице дочери.

— Вы не устали от клуба, в котором выступаете уже семь сезонов? — спросили Олега в конце 1998 года.

— Говорят же, что игроку в одной команде надо быть максимум три сезона, а затем менять ее, чтобы как-то встряхнуться, изменить условия жизни. Такие перемены идут только на пользу. Если бы не настойчивость Горюнова, я бы, наверное, давно покинул «Ротор». А так — отыграл в Волгограде семь сезонов и благодарен команде. Здесь я смог по-настоящему себя проявить. При этом сейчас вероятность, что я уеду за рубеж, очень высока. Правда, все будет зависеть от того, сумеют ли клубы договоритьcя по моему трансферу и устроят ли меня условия личного контракта. Ко мне в Европе проявляют интерес. В ходе сезона не раз звонили представители зарубежных клубов, но я их всех отправлял к президенту «Ротора»

— Как вам удается на протяжении шести сезонов постоянно быть в тройке лучших бомбардиров страны?

— Просто мне приходится действовать из глубины, и потому я имею больше оперативного простора. Если в прошлом сезоне чаще забивал дальними ударами или же замыкал прострельные передачи, то в минувшем чемпионате много забил после розыгрыша стандартов. Вообще я считаю, что меня оценивают только по голам и ни на что другое внимания не обращают. Но ведь я не чистый нападающий, с которого особый спрос за голы! От меня больше требуется голевых передач, и, кстати, по этому показателю я тоже среди лидеров чемпионата. Меня порой удивляют, когда говорят, что я провел сезон неровно. Думаю, что на протяжении уже трех-четырех лет играю на одном уровне. Да, случались у меня и средние матчи. Но не считаю, что хотя бы в одной встрече я отыграл безобразно.

Это был последний сильный сезон Веретенникова и всего «Ротора» в России. В 99-м команда повалилась, заняв лишь 13-е место. Олег забил 12 мячей и, наконец, уехал в Европу — сначала в греческий «Арис», потом в бельгийский «Льерс», где толком проявить себя не смог.

Некоторые специалисты полагают, что Веретенников — игрок одной команды — «Ротора», в составе которого он побил все рекорды результативности, на равных боролся с московским «Спартаком», проходил в Кубке УЕФА «Манчестер Юнайтед», трижды занимал второе место в голосовании за звание лучшего футболиста чемпионата России и так и не выиграл ни одного титула.

«Веретенников — порождение отечественного футбола, плоть от плоти, — писал про Олега «СЭ- Футбол» в 1998 году. — На его примере можно увидеть, что получится из способного мальчишки, если отдать его с семи лет в футбол. На вопрос, а был, ли у него, собственно, другой выбор, в интервью нашей газете он честно ответил, что не было: «записался в футбольную секцию, чтобы не записаться в бандиты».