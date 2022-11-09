Каррера неожиданно ответил на вопрос, готов ли тренировать «Зенит» или ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал, готов ли к возвращению в Россию, и неожиданно ответил на вопрос, готов ли тренировать «Зенит» или ЦСКА.

— Если в июне следующего года, когда вы сможете выезжать из Италии, вас позовут в РПЛ, готовы ли вернуться в Россию?

— Да.

— Только в «Спартак» или в какую-то другую команду тоже?

— С радостью поеду в Россию. Мне там было хорошо. Необязательно только в «Спартак». Это может быть команда со своим проектом, которая ставит задачей хорошее выступление.

— А если ЦСКА или «Зенит» предложат вам работу — поедете?

— Не знаю. Но думаю, что каждый тренер в первую очередь профессионал. Поэтому, как любому профессионалу в любой сфере, нужно идти работать туда, где этого хотят. Если бы у вас не было возможности работать в своей газете и позвала бы конкурирующая — вы бы пошли. Было много примеров игроков и тренеров, которые после «Ювентуса» оказывались в «Интере», после «Интера» — в «Милане», после «Милана» — в «Ювентусе». Мы, тренеры, становимся главными болельщиками тех команд, которые в данный момент тренируем. Но главное тут — профессионализм. Так что не вижу в таком решении ничего страшного.

— Как Капелло, который из итальянских грандов работал в «Милане», «Роме» и «Ювентусе»?

— Капелло, Липпи, работавший в «Ювентусе», «Интере» и снова «Ювентусе». В конце концов, Антонио (Конте), в Италии возглавлявший «Ювентус» и «Интер», а в Англии — «Челси» и «Тоттенхэм». Это нормально!