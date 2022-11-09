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Сегодня, 07:00

Каррера неожиданно ответил на вопрос, готов ли тренировать «Зенит» или ЦСКА

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал, готов ли к возвращению в Россию, и неожиданно ответил на вопрос, готов ли тренировать «Зенит» или ЦСКА.

— Если в июне следующего года, когда вы сможете выезжать из Италии, вас позовут в РПЛ, готовы ли вернуться в Россию?

— Да.

— Только в «Спартак» или в какую-то другую команду тоже?

— С радостью поеду в Россию. Мне там было хорошо. Необязательно только в «Спартак». Это может быть команда со своим проектом, которая ставит задачей хорошее выступление.

— А если ЦСКА или «Зенит» предложат вам работу — поедете?

— Не знаю. Но думаю, что каждый тренер в первую очередь профессионал. Поэтому, как любому профессионалу в любой сфере, нужно идти работать туда, где этого хотят. Если бы у вас не было возможности работать в своей газете и позвала бы конкурирующая — вы бы пошли. Было много примеров игроков и тренеров, которые после «Ювентуса» оказывались в «Интере», после «Интера» — в «Милане», после «Милана» — в «Ювентусе». Мы, тренеры, становимся главными болельщиками тех команд, которые в данный момент тренируем. Но главное тут — профессионализм. Так что не вижу в таком решении ничего страшного.

— Как Капелло, который из итальянских грандов работал в «Милане», «Роме» и «Ювентусе»?

— Капелло, Липпи, работавший в «Ювентусе», «Интере» и снова «Ювентусе». В конце концов, Антонио (Конте), в Италии возглавлявший «Ювентус» и «Интер», а в Англии — «Челси» и «Тоттенхэм». Это нормально!

Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Массимо Каррера
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«Мне очень нравится Семак. Сильный тренер и очень хороший человек». Каррера поделился мнением о коллеге из «Зенита»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
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26 тур
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29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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