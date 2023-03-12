«Зенит» — «Химки»: арбитр-дебютант «перегорел». Риск судейских боссов не оправдался
Удар Хубулова
На 34-й минуте Владимир Хубулов на скорости приблизился к штрафной площади «Зенита», нанес удар по воротам, а следующим движением ударил Родригао шипами, едва не сломав сопернику ногу.
Несчастный случай. Но как должен поступить судья в такой ситуации? Федоров не зафиксировал фол и продолжил игру. Я опросил многих судей, бывших и действующих, — некоторые согласились с коллегой, что это не нарушение правил. Мол, такая сегодня трактовка.
Другие считают, что Хубулова следовало наказать штрафным ударом и предупреждением. То есть это фол. Вот такой разброс мнений.
Но все согласились, что удалять игрока за подобные действия не нужно.
Пенальти
На 82-й минуте Федоров не рискнул указать на 11-метровую отметку. Возможно, не видел всех деталей столкновения Михаила Кержакова с Александром Руденко. Или сказалось напряжение матча — при счете 2:1 пришлось наказывать «Зенит». Для дебютанта РПЛ очень непростое решение.
Пенальти все равно был назначен. После вмешательства видеоарбитра Павла Шадыханова и просмотра видеозаписи на мониторе. И правильно.
Но вот следовало ли выносить предупреждение зенитовскому вратарю? Его фол в протоколе оценен как «лишение соперника очевидной возможности забить гол при попытке сыграть в мяч в штрафной площади». А была ли у Руденко такая очевидная возможность? Он подбросил мяч — тот отлетел очень далеко. Да, Кержаков сфолил, но не достаточно ли ограничиться в таком моменте назначением 11-метрового удара и не показывать желтую карточку?
Дисциплинарные санкции
Было заметно, что судье непросто управлять игрой. Пока не хватает опыта и авторитета. Бросились в глаза несколько эпизодов, когда он не решился вынести предупреждения или же неверно оценил фолы. Перечислю некоторые примеры:
— 6-я минута, не наказан желтой карточкой игрок «Химок»;
— 53-я минута, не наказан желтой карточкой игрок «Зенита»;
— 68-я минута, не наказал желтой карточкой игрок «Химок»;
— 90-я минута, не наказан желтой карточкой игрок «Химок».
Если сравнить работу дебютантов Сергея Чебана и Федорова, а также Романа Галимова, вернувшегося после долгого перерыва, то очевидно, что преимущество у судьи из Улан-Удэ. Галимов — сложившийся арбитр, которому некоторое время назад откровенно не повезло. А Чебана и Федорова бросили в пекло весеннего футбола. К тому же рефери из Петрозаводска достался матч, результат которого влияет на чемпионскую гонку.
Конечно, им будет непросто, придется набивать шишки. А команды РПЛ вынуждены терпеть их ошибки в надежде, что через какое-то время на смену шишкам придут уверенность и правильные решения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3