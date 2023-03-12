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Судейство

Сегодня, 19:15

«Зенит» — «Химки»: арбитр-дебютант «перегорел». Риск судейских боссов не оправдался

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Артур Федоров в матче «Зенит» — «Химки».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче РПЛ «Зенит» — «Химки».
Фото Скриншот из трансляции
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Вслед за Сергеем Чебаном первый матч в чемпионате России провел Артур Федоров. Ему досталась более сложная игра, в которой возникли вопросы по судейству

Удар Хубулова

На 34-й минуте Владимир Хубулов на скорости приблизился к штрафной площади «Зенита», нанес удар по воротам, а следующим движением ударил Родригао шипами, едва не сломав сопернику ногу.

Скриншот из трансляции
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Несчастный случай. Но как должен поступить судья в такой ситуации? Федоров не зафиксировал фол и продолжил игру. Я опросил многих судей, бывших и действующих, — некоторые согласились с коллегой, что это не нарушение правил. Мол, такая сегодня трактовка.

Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче РПЛ «Зенит» — «Химки».
Скриншот из трансляции

Другие считают, что Хубулова следовало наказать штрафным ударом и предупреждением. То есть это фол. Вот такой разброс мнений.

Но все согласились, что удалять игрока за подобные действия не нужно.

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Пенальти

На 82-й минуте Федоров не рискнул указать на 11-метровую отметку. Возможно, не видел всех деталей столкновения Михаила Кержакова с Александром Руденко. Или сказалось напряжение матча — при счете 2:1 пришлось наказывать «Зенит». Для дебютанта РПЛ очень непростое решение.

Скриншот из трансляции

Пенальти все равно был назначен. После вмешательства видеоарбитра Павла Шадыханова и просмотра видеозаписи на мониторе. И правильно.

Скриншот из трансляции

Но вот следовало ли выносить предупреждение зенитовскому вратарю? Его фол в протоколе оценен как «лишение соперника очевидной возможности забить гол при попытке сыграть в мяч в штрафной площади». А была ли у Руденко такая очевидная возможность? Он подбросил мяч — тот отлетел очень далеко. Да, Кержаков сфолил, но не достаточно ли ограничиться в таком моменте назначением 11-метрового удара и не показывать желтую карточку?

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Дисциплинарные санкции

Было заметно, что судье непросто управлять игрой. Пока не хватает опыта и авторитета. Бросились в глаза несколько эпизодов, когда он не решился вынести предупреждения или же неверно оценил фолы. Перечислю некоторые примеры:

— 6-я минута, не наказан желтой карточкой игрок «Химок»;

— 53-я минута, не наказан желтой карточкой игрок «Зенита»;

— 68-я минута, не наказал желтой карточкой игрок «Химок»;

— 90-я минута, не наказан желтой карточкой игрок «Химок».

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Если сравнить работу дебютантов Сергея Чебана и Федорова, а также Романа Галимова, вернувшегося после долгого перерыва, то очевидно, что преимущество у судьи из Улан-Удэ. Галимов — сложившийся арбитр, которому некоторое время назад откровенно не повезло. А Чебана и Федорова бросили в пекло весеннего футбола. К тому же рефери из Петрозаводска достался матч, результат которого влияет на чемпионскую гонку.

Конечно, им будет непросто, придется набивать шишки. А команды РПЛ вынуждены терпеть их ошибки в надежде, что через какое-то время на смену шишкам придут уверенность и правильные решения.

Футбол
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ФК Зенит
ФК Химки
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Александр Соболев

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Максим Глушенков

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Дмитрий Баринов

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