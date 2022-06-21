«Крылья» выкупили нападающего «Спартака», «Сочи» назначил тренера, «Зенит» нашел форварда

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Глушенков перешел в «Крылья Советов»

По информации «РБ Спорт», нападающий «Спартака» Максим Глушенков стал игроком «Крыльев Советов». Как сообщает источник, контракт рассчитан на три года. Россиянин уже присоединился к команде на сборах в Казани. В прошедшем сезоне Глушенков играл за «Крылья Советов» на правах аренды. В минувшей кампании РПЛ 22-летний игрок принял участие в 28 матчах, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

«Сочи» назначил тренера

«Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера Вадима Гаранина. В тренерский штаб южан также вошли Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт. С января этого года Гаранин работал в «Енисее». Под руководством 51-летнего коуча красноярцы в прошлом сезоне заняли пятое место в ФНЛ, а также дошли до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

Кассьера близок к трансферу в «Зенит»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьера в ближайшее время станет игроком «Зенита». Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил «СЭ» заинтересованность питерцев в сделке. Клубы уже ведут переговоры по игроку. До этого сообщалось, что контракт «Зенита» с 25-летним колумбийцем будет подписан по схеме «3+1». В минувшем сезоне РПЛ футболист сыграл 22 матча, забил 14 голов и отдал четыре ассиста.

Гулиев может перейти в «Ахмат»

По информации Sport24, полузащитник «Арсенала» Аяз Гулиев попал в сферу интересов «Ахмата». До этого сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ростова». Контракт 25-летнего хавбека с туляками рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает россиянина в 700 тысяч евро. В прошедшем сезоне Гулиев принял участие в 24 матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

Агерд — в «Арсенале»

Защитник «Ренна» Найеф Агерд стал игроком лондонского «Арсенала». Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Соглашение рассчитано на пять лет. В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 31 матч в чемпионате Франции, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Экс-защитник ЦСКА может перейти в «Краснодар»

По информации Sport24, бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон может продолжить карьеру в «Краснодаре». Также исландцем интересуются «Торпедо», «Базель», «Страсбур» и «Аугсбург». Почти весь прошлый сезон футболист лечился от тяжелой травмы. Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро. В минувшем сезоне РПЛ 29-летний Магнуссон провел четыре матча и не отметился результативными действиями.