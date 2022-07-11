Нападающий Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве»
Бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Краснодара» Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве», сообщает Metaratings.ru.
Утром 11 июля футболист приехал на базу московской команды, где будет заниматься с тренерами, пока у остальных игроков команды выходной.
Ранее Игнатьев посетил товарищеский матч «железнодорожников» с «Динамо» (3:3). Судьба 23-летнего футболиста должна решиться в ближайшие дни.
В прошлом сезоне Игнатьев провел 14 матчей в РПЛ, выступая за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом форвард стал свободным агентом.
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13
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14
|Торпедо
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15
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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