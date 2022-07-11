Нападающий Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Краснодара» Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве», сообщает Metaratings.ru.

Утром 11 июля футболист приехал на базу московской команды, где будет заниматься с тренерами, пока у остальных игроков команды выходной.

Ранее Игнатьев посетил товарищеский матч «железнодорожников» с «Динамо» (3:3). Судьба 23-летнего футболиста должна решиться в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Игнатьев провел 14 матчей в РПЛ, выступая за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом форвард стал свободным агентом.