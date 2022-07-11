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Сегодня, 15:48

Нападающий Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Крыльев Советов» и «Краснодара» Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве», сообщает Metaratings.ru.

Утром 11 июля футболист приехал на базу московской команды, где будет заниматься с тренерами, пока у остальных игроков команды выходной.

Ранее Игнатьев посетил товарищеский матч «железнодорожников» с «Динамо» (3:3). Судьба 23-летнего футболиста должна решиться в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Игнатьев провел 14 матчей в РПЛ, выступая за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом форвард стал свободным агентом.

Источник: https://metaratings.ru/news/ivan-ignatev-nakhoditsya-na-prosmotre-v-lokomotive-1309592/
Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
2
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