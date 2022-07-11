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«Он проиграл 30-40 миллионов!» Петржела в «Зените»: от чудесной команды до проблем с казино

Отдел футбола «СЭ»
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Властимил Петржела.
Фото Александр Вильф
Властимил Петржела.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Властимил Петржела.
Фото ФК «Зенит»
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Чех привел сине-бело-голубых к первому серебру чемпионата России.

Первый тренер-иностранец

Это сейчас «Зенит» — гегемон российского футбола. А еще двадцать лет назад было сложно поверить, что петербургская команда будет громить «Спартак» в Суперкубке и РПЛ. В девяностые «Зенит» бегал по болотистым полям первой лиги и только на рубеже веков начал восхождение: в 1999-м невский клуб выиграл Кубок России, а в 2001-м взял бронзу чемпионата.

Сезон-2002 оказался скомканным: главный тренер Юрий Андреевич Морозов покинул команду посреди сезона по состоянию здоровья, а Михаил Бирюков и Борис Рапопорт смогли привести «Зенит» лишь к десятому месту. Руководству клуба нужно было что-то менять.

В 2002-м за сине-бело-голубых сыграли первые легионеры (сербы Милан Вьештица, Предраг Ранджелович и Владимир Мудринич), а в конце того года был назначен первый тренер-иностранец — Властимил Петржела.

Властимил Петржела. Фото ФК «Зенит»
Властимил Петржела. Фото ФК «Зенит»
Фото ФК «Зенит»

Глобальные перестановки

До 2002 года о чехе в России никто знал. Да и за пределами родной страны о пане Властимиле мало кто слышал, ведь он никогда не работал и не играл за рубежом. Но «Зенит» рискнул. В Санкт-Петербург Петржела привез целый десант иностранцев: Радек Ширл, Павел Мареш, Камил Чонтофальски, Лукаш Гартиг, Мартин Горак. Вместе с ними «Зенит» вернул в родной город Владислава Радимова, так что команда всего за одну зиму серьезно изменилась.

Но дело не только в новичках. Во-первых, именно в то время усиливалось влияние на команду молодых местных футболистов: Андрея Аршавина, Александра Кержакова, Владимира Быстрова, Игоря Денисова. Все они дебютировали за «Зенит» до Петржелы, но именно при чехе выросли в крупных футболистов.

Кроме того, новый тренер поменял тактику. Он упразднил устаревшую позицию либеро в команде и перестроился на модные тогда 4-4-2. Чешские новобранцы помогли Петржеле, ведь все они были знакомы с подобной тактикой по своим бывшим клубам. Сперва пару нападающих составляли Кержаков с Гартигом, а Аршавин играл крайнего полузащитника. Но уже по ходу сезона-2003 все изменилось.

Властимил ПЕТРЖЕЛА, Дик АДВОКАТ, Лучано СПАЛЛЕТТИ, Андре ВИЛЛАШ-БОАШ, Мирча ЛУЧЕСКУ. Один воспитывал, другой ругался, третий жаловался. Все иностранные тренеры «Зенита»

1:7 от «Динамо» и первое серебро

«Зенит» неплохо стартовал в чемпионате: всего одно поражение в первых семи турах. Но в восьмом невская команда разбилась в Москве: «Динамо» победило 7:1, нанеся сине-бело-голубым крупнейшее поражение в чемпионатах России. Затем последовали поражения от «Шинника» и «Уралана», после чего Петржела решил все перетряхнуть. Именно после Элисты чешский тренер начал активно привлекать к основе молодежь: не только 19-летних Быстрова и Денисова, но и Олега Власова, Дмитрия Макарова, а также Константина Лобова.

Ключевым решением того сезона стала не только ставка на юношей, но и переход на 4-2-3-1 с Аршавиным на месте «десятки». Золотая связка с Кержаковым, конечно, родилась чуть раньше, но расцвела именно тогда. В итоге «Зенит» блестяще провел второй круг: лишь одно поражение (от «Шинника») и победы над «Спартаком», «Торпедо» и «Рубином». А еще в 15-м туре сине-бело-голубые разбили ЦСКА 4:1 — именно армейцы в том году стали чемпионами, а «Зенит» финишировал следом. Для Санкт-Петербурга это был оглушительный успех: до этого в российской истории сине-бело-голубые еще не взбирались так высоко.

Все тренеры-иностранцы &quot;Зенита&quot; - Властимил Петржела, Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу. Первопроходец Петржела, непроигрывавший Спаллетти

Обидный 2004-й

Серебро вызвало бум интереса к футболу в городе. Естественно, «Зенит» поддерживали и раньше, но второе место и яркая игра привлекли новых болельщиков. Правда, и ответственность повышалась. В 2004-м от сине-бело-голубых ожидали как минимум повторения результата предыдущего сезона. И они действительно начали лихо: в первых семи турах «Зенит» ни разу не проиграл, а в девятом разгромил «Спартак» в Москве — 3:0. В том матче еще и не засчитали чистый гол Аршавина — после удара Андрея мяч от перекладины отскочил за линию, но бригада арбитров этого не заметила. А в концовке Малафеев отразил пенальти.

За пять туров до конца чемпионата «Зенит» лидировал, но провалил осень, играя на два фронта. Петербуржцы не вышли из группы Кубка УЕФА, а вдобавок упустили даже место на пьедестале в лиге. Домашние поражения от ЦСКА и «Москвы» разбили мечты команды о золоте — в итоге сине-бело-голубые вообще финишировали четвертыми. Но хотя бы Кержаков стал лучшим бомбардиром РПЛ — первый зенитовец с этой наградой.

Властимил Петржела. Властимил Петржела: «В Монако поставил на «осьмичку» — и взял 21 миллион долларов. Казино тут же закрылось»

Азартные игры

При этом любовь Петербурга к «Зениту» росла, несмотря на неудачи. Рос и контракт Петржелы: осенью 2004-го чех продлил его и стал получать больше полумиллиона долларов в год. Для пана Властимила, скромно зарабатывавшего до Санкт-Петербурга, эти деньги казались нереальными. И он стал относиться к ним легкомысленно, тогда же родилась страсть к игорным домам.

Бывшая жена чешского тренера Зузанна вспоминала: «На первом этаже казино играли обычные люди, которые ставили рубль-два. На втором находился VIP-зал, там собиралась клиентура побогаче. А еще выше располагался зал Власты. У него были своя рулетка и свои крупье. На кон ставил по сто тысяч рублей, а иногда и по миллиону. За время работы в Петербурге он проиграл 30-40 миллионов! Плюс, когда его уволили из «Зенита», он получил еще пару в качестве отступных. Мы вернулись домой, потом я уехала в отпуск. Через три дня получаю сообщение: оказывается, он их тоже проиграл».

Казино мешало Петржеле в работе. Экс-защитник «Зенита» Даниэл Кирицэ рассказывал Sport24: «Когда у нас были матчи в Москве, например, в субботу, мы вылетали из Питера в среду. Я сначала не мог понять почему. Потом мне одноклубники объяснили: чтобы у тренера было больше времени поиграть в казино. Он очень любил это дело. Это было для него как наркотик. Помню, как-то сидели в одной московской гостинице с Радимовым, а там было казино. И вот выходит оттуда Петржела, подходит к нам и говорит: «Радим, дай пять тысяч долларов. Я тебе в Питере верну».

Сам тренер никогда не признавался в зависимости. Напротив, в «Разговоре по пятницам» Петржела только хвастался: «Этой болезни не было. Что рулетка? Сегодня проиграете, завтра — выиграете. У меня была не такая зарплата, которую можно спустить целиком. Бедный человек раза два поставил — и все, деньги закончились. У меня было иначе. Мой рекордный выигрыш — 21 миллион евро в Монако. После этого казино закрылось, погасили свет. Не осталось денег в кассе, чтоб продолжать игру. Конец вечера. Ха-ха...»

Эпоха Андре ВИЛЛАШ-БОАША в &quot;Зените&quot; подходит к концу... Терпение и труд. Как «Зенит» работает с тренерами

«Зенит» никогда не будет чемпионом"

2005-й — переломный год для «Зенита». В декабре «Газпром» приобрел контрольный пакет акций клуба, так что стартовала новая эпоха, которая длится до сих пор. Но это произошло в конце года, а в начале все было не очень хорошо. Перед стартом сезона-2005 «Зенит» купил Эрика Хагена, Ивицу Крижанаца и Драгана Чадиковски, а сама команда после трех побед подряд погрузилась в кризис: на отрезке с 4-го по 13-й тур «Зенит» победил лишь дважды.

Посреди этой серии сине-бело-голубые сыграли вничью с «Локомотивом» — 1:1. Это была одна из самых запоминающихся встреч эпохи Петржелы: «Зенит» на тот момент еще держался на первом месте за счет рывка на старте, но «Локо» его подпирал. Во втором тайме команды обменялись голами, но ключевой эпизод случился на 90-й минуте: Кержаков упал в штрафной после столкновения с Омельянчуком, однако арбитр Игорь Егоров не назначил пенальти. После этого на судью набросился Радимов, за что был удален, а Петржела на пресс-конференции произнес легендарную фразу: «Зенит» никогда не будет чемпионом".

Во втором круге сине-бело-голубые оправились, но вновь завалили осень: последовательные поражения от «Москвы», «Рубина» и «Амкара» откатили «Зенит» на шестое место. Зато невская команда вышла в плей-офф Кубка УЕФА, причем в группе она обыграла «Севилью» — будущего обладателя титула. За успех в Европе Петржеле простили провал в чемпионате — в итоге «Зенит» дошел аж до четвертьфинала, где уступил той же «Севилье».Чех привел сине-бело-голубых к первому серебру чемпионата России.

Июнь 2003 года. Властимил ПЕТРЖЕЛА и Андрей АРШАВИН. Властимил Петржела: «Зениту» нужны питерские ребята"

Предвестник больших побед

Спустя несколько недель после вылета из Кубка УЕФА Петржелу отправили в отставку. Повлиял и кошмарный старт в чемпионате-2006: «Зенит» шел далеко от группы лидеров, а в седьмом туре получил 1:4 дома от «Спартака». Вскоре лига ушла на паузу из-за проведения чемпионата мира, а новые боссы клуба пригласили именитого иностранца — Дика Адвоката. Через полтора года голландец наконец-то сделает «Зенит» чемпионом России, через два — приведет к победе в Кубке УЕФА, через два с половиной — в Суперкубке УЕФА.

Для Петржелы «Зенит» так и остался карьерным пиком, хотя в год отставки ему исполнилось всего 53 года — возраст расцвета для многих тренеров. Вероятно, на чехе негативно сказались проблемы с игрой в рулетку — он признавался, что и в Чехии они никуда не делись. Но в умах болельщиков «Зенита» Петржела навсегда останется тренером беззаботной молодой команды, которая стала предвестником крупнейших побед в истории клуба.

Властимил Петржела
Футбол
ФК Зенит
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4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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