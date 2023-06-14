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Сегодня, 16:30

Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Евгений Мележиков.
Евгений Мележиков уходит из «Спартака».
Евгений Мележиков.
Евгений Мележиков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Тренер Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Рассказываем подробности решения руководства «ЛУКОЙЛа».

Для начала — фактура. Евгений Мележиков покинет «Спартак». У гендиректора действует обычный бессрочный трудовой договор. Стороны приняли решение его расторгнуть, в настоящее время идет оформление необходимых документов.

Преемник Мележикова будет утвержден на совете директоров красно-белых — он состоится в ближайшее время. Не факт, что им станет Вадим Андреев, занимающий аналогичную должность в «Крыльях Советов». О такой вероятности в среду сообщал Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Евгений Мележиков. Стали известны подробности увольнения генерального директора «Спартака»

В футбольном мире говорят, что уход Мележикова стал неожиданным для большинства сотрудников в самом «Спартаке». Уточню — уход именно такой стремительный. Понятно, что пятна есть даже на солнце, но в целом, по отзывам знающих людей, после покупки красно-белых «ЛУКОЙЛом» у Леонида Федуна клубные структуры не то что не обрушились, а стали работать даже четче.

Но новые владельцы решили, что необходимы перемены. Причем на самом верху компании-владельца, инициатива пошла именно от боссов ПАО. Существует мнение, что Мележиков не сумел найти общий язык с Олегом Малышевым, членом совета директоров, который находится на связи с City Football Group, чей флагманский проект — «Манчестер Сити» (а всего в холдинг входят 12 клубов плюс одна команда-партнер). Не стоит забывать, что с CFG связан и спортивный директор Пол Эшуорт, входивший в число экспертов компании, оценивавших «Спартак» прошлой осенью.

Евгений Мележиков.
Евгений Мележиков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Так ли это, станет понятно после объявления имени нового гендира. Назначение Малышева подтвердит версию. Приход Андреева — опровергнет.

Но как бы там ни было, в «Спартаке» вновь грядут глобальные изменения. Пост генерального сам по себе весом, а ведь не исключены и другие перестановки. Понятно, что у владельцев есть полное право на любые действия. Однако насколько они эффективны, покажет время.

Давайте на контрасте бросим взгляд на «Зенит». Пять чемпионских титулов подряд взяты одним тренером — Сергеем Семаком. Генеральный директор Александр Медведев находится на своей должности с февраля 2019 года. Столько же трудится в качестве председателя совета директоров сине-бело-голубых Елена Илюхина. Стабильность -признак мастерства. При всех финансовых возможностях питерцев это одна из главных составляющих их успеха.

Гильермо Абаскаль. «Спартак» — чемпион по xG". О каких сигналах говорил Абаскаль?

В «Спартаке» же тренер Гильермо Абаскаль, только что закончивший свой первый сезон в Москве, уже пережил:

а) отставку спортивного директора Луки Каттани, собственно, и приглашавшего испанца;

б) уход владельца Федуна и смену собственника — как клуба, так и всей инфраструктуры, включая стадион;

в) увольнение генерального директора Мележикова.

Тренер Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Свежий ветер — это хорошо. Но! Если его порывы не превращаются в штормовые.

Как получится на этот раз, узнаем уже очень скоро. Новый чемпионат России стартует менее чем через полтора месяца — 22 июля.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Евгений Мележиков
3
9
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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