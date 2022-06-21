«После финала Кубка спросил Ваноли: «Надеюсь, мы не прощаемся?» Интервью Наиля Умярова

«СЭ» поговорил с полузащитником «Спартака».

Игроки «Спартака» вышли из отпуска и перед летними сборами проходят медосмотр в одной из московских клиник. После всех процедур эксклюзивное интервью «СЭ» дал Наиль Умяров — об уходе Зелимхана Бакаева в «Зените», разговоре с Паоло Ваноли и переписке с Даниилом Фоминым.

«Завтра у меня защита диплома. Оканчиваю институт»

— Ты прошел медосмотр первым из основного состава.

— У меня защита диплома на носу! Заканчиваю институт — РГУФК.

— Какая тема?

— Восстановление судей после матчей. Сам писал!

— Почему именно она?

— Так получилось — хорошо разбираюсь в этом. Теперь с судьями будет особый контакт.

Наиль Умяров. Фото Global Look Press

— Для диплома обычно собирают базу мнений. Общался с кем-то из судей?

— Конечно, неоднократно. Но пока не расскажу, что буду говорить на защите. Вдруг интервью прочитают те, кто будет принимать защиту. Сюрприза не выйдет.

— Ты пропустил концовку прошлого сезона. Как прошел медосмотр?

— Я еще за неделю до финала БЕТСИТИ Кубка России был готов. Поэтому на медосмотре вообще не было проблем. Ни одного лишнего килограмма!

— Как провел отпуск?

— Отлично, с семьей. Сначала с женой отдыхали, потом приехали наши родители. В хорошей компании, рядом с близкими людьми — все счастливы.

«После финала Кубка Ваноли прощался так, будто уходит»

— Когда ты понял, что Паоло Ваноли покинет команду? Сразу после финала Кубка?

— Когда мы прощались после матча с «Динамо», промелькнула мысль, что они (тренерский штаб) могут уйти. Но я не был уверен до конца. Они прощались так, будто уходят... Я еще спросил у Ваноли: «Надеюсь, мы не прощаемся?» Но однозначного ответа не последовало.

— Ты посвятил Ваноли пост в Telegram-канале.

— Да. Я ему и сообщение написал.

— Как он отреагировал?

— Ответил, что это не на сто процентов его решение. Ну, то есть не было такого, что он захотел и ушел. Там совокупность факторов и происходящего с семьей. Я его понимаю. Нет вопросов.

— Что тебе дал Ваноли за эти полгода?

— Многое на самом деле. И в плане тактики, и в плане ментальности. Для команды очень важен дух победителя. Когда Паоло приходил, задачей была победа в Кубке. И он с самого начала поверил, что мы можем выиграть.

На каждой тренировке и теории он выдавал эмоции! Мог долбить сенсорную доску, когда ему что-то не нравилось. Чувствовалось, что у него это в крови.

«Хотел написать Чалову — спросить про Абаскаля»

— Гильермо Абаскаль стал твоим пятым тренером в «Спартаке». Не устал от того, что они так часто меняются?

— Думал об этом. Тяжело ответить... У каждого специалиста новая философия. С одной стороны, все по-другому. С другой, это и новые возможности для футболистов. Посмотрим.

— Ты когда-нибудь слышал про Абаскаля?

— Начал изучать после объявления. Увидел, что в «Базеле» работал полгода. Хотел Феде Чалову написать. Но не успел еще.

— Что говорят в команде?

— Я еще никого не видел — только молодых на медосмотре встретил. А в отпуске отдыхали друг от друга. Хоть немного-то можно, две недели хотя бы.

— В матче за Суперкубок против вас может сыграть Зелимхан Бакаев.

— После финала Кубка меня спрашивали про его возможный переход в «Зенит». Честно, я не знал. Мне стало известно об этом только в ресторане, где мы отмечали победу. Бакаев сказал — я очень удивился. Понятно, что были предпосылки... Ну, в СМИ об этом писали. Но я до конца не подозревал, что все так сложится! Он сказал, что у него было предложение от «Зенита» — я пожелал ему удачи, мы хорошо попрощались.

— Уйти из «Спартака» в «Зенит» — рискованно.

— Посмотрим, как сложится его карьера. И каким будет отношение болельщиков.

— Ты можешь себя представить в «Зените»?

— Сейчас точно не могу — даже не думаю об этом.

— Что скажешь Бакаеву, когда увидишь его на поле в майке «Зенита»?

— А я же видел его фотку на презентации. Очень странно выглядит! Но это жизнь, это футбол — тут может произойти все что угодно.

Антон Зиньковский. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Ты ведь хорошо знаком с Антоном Зиньковским?

— Да, отлично. Он старше меня. Когда были в одном интернате «Чертаново», общались не так часто — слишком много народу живет. Потом играли в одной команде во второй лиге, в первой лиге — сблизились.

— Ты ждешь его в «Спартаке»?

— Конечно. Зиньковский — хороший игрок.

— Получается, в «Спартаке» образуется новая связка из «Чертаново».

— Меня уже заколебали все наши ветеранчики — говорят, я всех сюда привожу! Ветеранчики — это Зоба [Зобнин], Реба [Ребров]. Но я считаю, что все хорошие игроки должны играть в «Спартаке».

— Как воспринял уход Андрея Ещенко?

— Буквально недавно услышал об этом — папа рассказал. Не успел даже написать что-то Андрею. Еще предстоит это сделать. Грустно, конечно. Когда я только пришел в «Спартак», он уже был в команде. Ещенко с Ребровым — ветеранчики, которые помогли в адаптации каждому. Я безумно благодарен. Я еще напишу ему!

— Чему он научил лично тебя?

— Когда человек приходит в новый коллектив — он зажатый. Сужу по себе: в 18 лет я был таким, в новой команде чувствовал себя некомфортно. Но шутки от Ещенко... Андрей реально раскрепощал — это помогало общаться, коммуницировать в новом кругу. Он очень помогал.

«Написал Фомину: «К тебе — никаких претензий»

— Ты стал очень активен в социальных сетях: общаешься с болельщиками, отвечаешь на вопросы.

— Многие просили, болельщикам это интересно. Мне кажется, им интересна сама жизнь, а не только футбольная картинка.

— Твой первый пост в Telegram-канале — история про то, как ты мешал Даниилу Фомину перед пенальти в финале Кубка. Видел, какая была реакция?

— Конечно, но особого значения я этому не придал. Она в любом случае была бы.

— Андрей Тихонов сказал, что это недостойно — в их время такого не было.

— Это их время, а это — наше. Разный футбол.

— Но в комментариях тебя многие хейтят.

— Всем не угодишь. Всегда есть люди, которым что-то не нравится. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. У меня даже родители начали относиться к этому так же. Хотя раньше принимали все близко к сердцу.

Даниил Фомин бьет пенальти в ворота «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Болельщики «Динамо» теперь тебя невзлюбят.

— За что? Не считаю, что это что-то запредельное и выходящее за рамки футбольных поступков.

— В следующий раз на месте Фомина можешь оказаться ты.

— Слушайте, это жизнь футболиста, психология! Все абсолютно нормально. Я написал этот пост — это не значит, что я хотел как-то пропиариться. Вы бы могли спросить об этом у меня сейчас — я бы ответил то же самое. Какая разница, написал я это или сказал на следующий день? Все видели в прямом эфире, что я обращался к Фомину. Многие спрашивали: «Что ты сказал?» Еще раз: все это чистая психология. В чем проблема? Я вообще не уверен, что Фомин меня слышал в тот момент.

— Ты с ним разговаривал после этого?

— После того как начался хейт, написал ему: «К тебе вообще никаких претензий — я просто ответил на вопрос болельщиков, поэтому все вышло на всеобщее обозрение». Он совершенно спокойно отреагировал. Даниил — хороший парень, поэтому все понял. Не было никаких вопросов.

«Спартаку» нужны победы »

— Джикия с Соболевым создают команду в медиалиге.

— Слышал об этом. Мы вчера с женой собирали пазл и включили видео на фон — там 2Drots играли с ФК Basement. И как раз вчера Джикия сказал, что у них уже все на финальном этапе.

— Почему их заинтересовала эта история?

— Видимо, много свободного времени.

— Может, тоже поучаствуешь?

— Пока нет. У меня нет столько свободного времени. Я с женой пазлы собираю!

— Пазлы?

— Есть такая история — Mozabrick. Это фотоконструктор, куда можно загрузить свою фотографию. Вот мы собирали нашу фотку из первого отпуска.

— Твоя цель на следующий сезон?

— Помогать «Спартаку» выигрывать все матчи! Нам нужны победы — в прошлом сезоне было много досадных поражений и неудач. В новом хочется сократить их до минимума.