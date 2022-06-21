«После финала Кубка спросил Ваноли: «Надеюсь, мы не прощаемся?» Интервью Наиля Умярова
Игроки «Спартака» вышли из отпуска и перед летними сборами проходят медосмотр в одной из московских клиник. После всех процедур эксклюзивное интервью «СЭ» дал Наиль Умяров — об уходе Зелимхана Бакаева в «Зените», разговоре с Паоло Ваноли и переписке с Даниилом Фоминым.
«Завтра у меня защита диплома. Оканчиваю институт»
— Ты прошел медосмотр первым из основного состава.
— У меня защита диплома на носу! Заканчиваю институт — РГУФК.
— Какая тема?
— Восстановление судей после матчей. Сам писал!
— Почему именно она?
— Так получилось — хорошо разбираюсь в этом. Теперь с судьями будет особый контакт.
— Для диплома обычно собирают базу мнений. Общался с кем-то из судей?
— Конечно, неоднократно. Но пока не расскажу, что буду говорить на защите. Вдруг интервью прочитают те, кто будет принимать защиту. Сюрприза не выйдет.
— Ты пропустил концовку прошлого сезона. Как прошел медосмотр?
— Я еще за неделю до финала БЕТСИТИ Кубка России был готов. Поэтому на медосмотре вообще не было проблем. Ни одного лишнего килограмма!
— Как провел отпуск?
— Отлично, с семьей. Сначала с женой отдыхали, потом приехали наши родители. В хорошей компании, рядом с близкими людьми — все счастливы.
«После финала Кубка Ваноли прощался так, будто уходит»
— Когда ты понял, что Паоло Ваноли покинет команду? Сразу после финала Кубка?
— Когда мы прощались после матча с «Динамо», промелькнула мысль, что они (тренерский штаб) могут уйти. Но я не был уверен до конца. Они прощались так, будто уходят... Я еще спросил у Ваноли: «Надеюсь, мы не прощаемся?» Но однозначного ответа не последовало.
— Ты посвятил Ваноли пост в Telegram-канале.
— Да. Я ему и сообщение написал.
— Как он отреагировал?
— Ответил, что это не на сто процентов его решение. Ну, то есть не было такого, что он захотел и ушел. Там совокупность факторов и происходящего с семьей. Я его понимаю. Нет вопросов.
— Что тебе дал Ваноли за эти полгода?
— Многое на самом деле. И в плане тактики, и в плане ментальности. Для команды очень важен дух победителя. Когда Паоло приходил, задачей была победа в Кубке. И он с самого начала поверил, что мы можем выиграть.
На каждой тренировке и теории он выдавал эмоции! Мог долбить сенсорную доску, когда ему что-то не нравилось. Чувствовалось, что у него это в крови.
«Хотел написать Чалову — спросить про Абаскаля»
— Гильермо Абаскаль стал твоим пятым тренером в «Спартаке». Не устал от того, что они так часто меняются?
— Думал об этом. Тяжело ответить... У каждого специалиста новая философия. С одной стороны, все по-другому. С другой, это и новые возможности для футболистов. Посмотрим.
— Ты когда-нибудь слышал про Абаскаля?
— Начал изучать после объявления. Увидел, что в «Базеле» работал полгода. Хотел Феде Чалову написать. Но не успел еще.
— Что говорят в команде?
— Я еще никого не видел — только молодых на медосмотре встретил. А в отпуске отдыхали друг от друга. Хоть немного-то можно, две недели хотя бы.
— В матче за Суперкубок против вас может сыграть Зелимхан Бакаев.
— После финала Кубка меня спрашивали про его возможный переход в «Зенит». Честно, я не знал. Мне стало известно об этом только в ресторане, где мы отмечали победу. Бакаев сказал — я очень удивился. Понятно, что были предпосылки... Ну, в СМИ об этом писали. Но я до конца не подозревал, что все так сложится! Он сказал, что у него было предложение от «Зенита» — я пожелал ему удачи, мы хорошо попрощались.
— Уйти из «Спартака» в «Зенит» — рискованно.
— Посмотрим, как сложится его карьера. И каким будет отношение болельщиков.
— Ты можешь себя представить в «Зените»?
— Сейчас точно не могу — даже не думаю об этом.
— Что скажешь Бакаеву, когда увидишь его на поле в майке «Зенита»?
— А я же видел его фотку на презентации. Очень странно выглядит! Но это жизнь, это футбол — тут может произойти все что угодно.
— Ты ведь хорошо знаком с Антоном Зиньковским?
— Да, отлично. Он старше меня. Когда были в одном интернате «Чертаново», общались не так часто — слишком много народу живет. Потом играли в одной команде во второй лиге, в первой лиге — сблизились.
— Ты ждешь его в «Спартаке»?
— Конечно. Зиньковский — хороший игрок.
— Получается, в «Спартаке» образуется новая связка из «Чертаново».
— Меня уже заколебали все наши ветеранчики — говорят, я всех сюда привожу! Ветеранчики — это Зоба [Зобнин], Реба [Ребров]. Но я считаю, что все хорошие игроки должны играть в «Спартаке».
— Как воспринял уход Андрея Ещенко?
— Буквально недавно услышал об этом — папа рассказал. Не успел даже написать что-то Андрею. Еще предстоит это сделать. Грустно, конечно. Когда я только пришел в «Спартак», он уже был в команде. Ещенко с Ребровым — ветеранчики, которые помогли в адаптации каждому. Я безумно благодарен. Я еще напишу ему!
— Чему он научил лично тебя?
— Когда человек приходит в новый коллектив — он зажатый. Сужу по себе: в 18 лет я был таким, в новой команде чувствовал себя некомфортно. Но шутки от Ещенко... Андрей реально раскрепощал — это помогало общаться, коммуницировать в новом кругу. Он очень помогал.
«Написал Фомину: «К тебе — никаких претензий»
— Ты стал очень активен в социальных сетях: общаешься с болельщиками, отвечаешь на вопросы.
— Многие просили, болельщикам это интересно. Мне кажется, им интересна сама жизнь, а не только футбольная картинка.
— Твой первый пост в Telegram-канале — история про то, как ты мешал Даниилу Фомину перед пенальти в финале Кубка. Видел, какая была реакция?
— Конечно, но особого значения я этому не придал. Она в любом случае была бы.
— Андрей Тихонов сказал, что это недостойно — в их время такого не было.
— Это их время, а это — наше. Разный футбол.
— Но в комментариях тебя многие хейтят.
— Всем не угодишь. Всегда есть люди, которым что-то не нравится. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. У меня даже родители начали относиться к этому так же. Хотя раньше принимали все близко к сердцу.
— Болельщики «Динамо» теперь тебя невзлюбят.
— За что? Не считаю, что это что-то запредельное и выходящее за рамки футбольных поступков.
— В следующий раз на месте Фомина можешь оказаться ты.
— Слушайте, это жизнь футболиста, психология! Все абсолютно нормально. Я написал этот пост — это не значит, что я хотел как-то пропиариться. Вы бы могли спросить об этом у меня сейчас — я бы ответил то же самое. Какая разница, написал я это или сказал на следующий день? Все видели в прямом эфире, что я обращался к Фомину. Многие спрашивали: «Что ты сказал?» Еще раз: все это чистая психология. В чем проблема? Я вообще не уверен, что Фомин меня слышал в тот момент.
— Ты с ним разговаривал после этого?
— После того как начался хейт, написал ему: «К тебе вообще никаких претензий — я просто ответил на вопрос болельщиков, поэтому все вышло на всеобщее обозрение». Он совершенно спокойно отреагировал. Даниил — хороший парень, поэтому все понял. Не было никаких вопросов.
«Спартаку» нужны победы»
— Джикия с Соболевым создают команду в медиалиге.
— Слышал об этом. Мы вчера с женой собирали пазл и включили видео на фон — там 2Drots играли с ФК Basement. И как раз вчера Джикия сказал, что у них уже все на финальном этапе.
— Почему их заинтересовала эта история?
— Видимо, много свободного времени.
— Может, тоже поучаствуешь?
— Пока нет. У меня нет столько свободного времени. Я с женой пазлы собираю!
— Пазлы?
— Есть такая история — Mozabrick. Это фотоконструктор, куда можно загрузить свою фотографию. Вот мы собирали нашу фотку из первого отпуска.
— Твоя цель на следующий сезон?
— Помогать «Спартаку» выигрывать все матчи! Нам нужны победы — в прошлом сезоне было много досадных поражений и неудач. В новом хочется сократить их до минимума.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0