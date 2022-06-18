РПЛ снова хотят расширить до 18 команд. Это вообще возможно?

Разбираемся, что происходит.

Инициатор — «Урал». Но в этом сезоне формат не поменяется

20 июня клубы РПЛ рассмотрят вопрос увеличения количества участников лиги. Инициатором обсуждения выступил «Урал», который уже направил в офис премьер-лиги соответствующее письмо.

Аргументы в пользу расширения озвучил Григорий Иванов. Президент «Урала» считает 18 команд оптимальным количеством вне зависимости от того, вернут ли Россию в еврокубки. И настаивает на том, что решение нужно принимать заранее, а не в разгар сезона, чтобы обязательно сохранить формат со стыковыми матчами и вылетом в ФНЛ (один из вариантов, чтобы в переходных встречах играли 15-я и 16-я команды РПЛ с 3-й и 4-й из ФНЛ).

«В РПЛ поступило письмо от ФК «Урал» с предложением о расширении числа участников лиги в сезоне-2023/24, — подтвердили в лиге. — Этот вопрос будет рассмотрен на общем собрании клубов РПЛ в заочной форме».

Иванов убежден, что в руководстве РПЛ и РФС есть те, кто поддерживает формат с расширением лиги.

Кто еще?

Футболисты «Химок». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Публично поддержать инициативу Иванова готовы в «Химках».

«Говорю от лица депутата — я всегда буду рад расширению лиги для вовлечения все большего количества субъектов в большой футбол, — сказал «СЭ» член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков. — Команда топ-уровня в премьер-лиге способствует развитию спортивных школ в регионе. Зрители получают заряд позитива на трибунах. В расширении можно видеть только позитивные моменты. У нас есть федеральное законодательство, где прописано, что РФС отвечает за развитие футбола. Мы понимаем подход руководства нашего футбола. Поддержим любое их решение, ибо они несут ответственность. «Химки» будут ориентироваться на позицию РФС. Если руководство нашего футбола скажет о необходимости расширения, мы безоговорочно поддержим».

Есть и противоположная позиция. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил «СЭ», что он против идеи с увеличением команд:

— Письмо от «Урала» я не видел. Свою позицию уже озвучил. Если расширяться, то заранее. Но нужно иметь математические и экономические расклады. Есть действующие контракты. Нужно понимать, как отреагируют партнеры. Наверное, коллеги все это изучат и представят позицию. В установленном порядке все будет рассмотрено на исполкоме РФС. Но моя личная позиция — против. Не понимаю, что это привнесет. Не уверен, что действующие партнеры будут рады, если будет изменен формат.

Стоп. Но ведь на исполкоме РФС уже проголосовали против?

РФС. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Все верно, но речь шла о том, чтобы увеличить число участников до финиша прошлого сезона (а также ввести мораторий на вылет). Этот сценарий поддерживали в основном клубы из второй восьмерки, но 24 мая на исполкоме РФС проголосовали против.

— Мы получили письменное мнение большинства клубов о том, что они против, — подтвердил президент РФС Александр Дюков. — Все говорят о том, что нельзя менять правила игры после завершения чемпионата. Нарушается спортивный принцип, у болельщиков теряется доверие к турниру. Все понимают: то, что происходит на футбольном поле, уже не важно.

Какие-то клубы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса, но они не готовы делать это задним числом. Нам важно, чтобы это были клубы с полноценным финансированием, со стадионами, которые соответствовали бы требованиям РПЛ. Также важно, чтобы клубы играли в футбол. Это не обязательно атакующий футбол. Я за современный, интенсивный футбол. Очень важно, чтобы была философия современного футбола. Играть от обороны тоже можно по-разному.

Если я увижу такие 18 клубов с современным стилем, то буду рад увеличить количество команд до 18. При этом я готов прислушаться к другим членам исполкома. Финансовая составляющая — тоже важный аспект. Важно, чтобы лига при увеличении команд тоже приобрела, а не потеряла. На данный момент есть ряд вопросов. Если инициативная группа подготовит взвешенное предложение, которое учитывает финансовую составляющую, то вопрос будет вынесен на обсуждение исполкома. Я вполне допускаю такое развитие событий.

Что дальше — все реально?

Да. Но для этого необходимо пройти несколько стадий согласования вопроса.

20 июня предложение «Урала» обсудят на собрании клубов РПЛ. В случае одобрения большинством инициатива будет вынесена на исполком РФС. Ближайшее заседание состоится 23 июня.