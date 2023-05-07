«Кому-то нравилось, как Федун управлял «Спартаком»? Одно золото — и даже ту команду развалили». Мнение Орлова

О проблемах Абаскаля, разгильдяйстве Соболева и прогрессе Дзюбы.

«Если Малком и Клаудиньо захотят уйти, клуб их отпустит и заработает деньги»

— Геннадий Сергеевич, какие ожидания от новой встречи «Зенита» со «Спартаком»?

— Не нужно дополнительно настраивать команды на этот матч. Это российское эль-класико! Все понимают, что это престижная игра, которую посмотрит вся страна. Такие вещи — выше любых зарплат и прочих обещаний.

— «Зенит» может официально оформить чемпионство. Это дополнительная мотивация?

— Еще какая! Я говорил месяц назад, что все может решиться после «Спартака» — и все к этому идет. Сейчас у «Зенита» очень сильный клуб: менеджмент, руководство, взаимодействие с тренерским штабом. В этом году команда с бразильцами играет лучше, чем в предыдущих сезонах. Значит, правильно выстроен тренировочный процесс.

— Значит, Сергей Семак тоже прогрессирует?

— Он заслуживает уважения как тренер. Те же бразильцы могли бы уехать, меньше тренироваться, а они наслаждаются и играют лучше. Не просто так именно этот сезон «Зенита» самый успешный среди всех чемпионских. В команде хорошая атмосфера, это очень важно. Плюс у Семака принцип — играет только тот, кто этого достоин. У него нет любимчиков.

— Не боитесь, что Малком и Клаудиньо уедут летом?

— А чего бояться? Зачем за них все время держаться? Был Халк, уход которого команда пережила спокойно. Ребята имеют моральное право уйти — они сделали для «Зенита» все. Пусть будут другие. В футболе всегда меняются игроки. Если Малком и Клаудиньо захотят покинуть команду, их отпустят и заработают деньги!

Малком и Клаудиньо. Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Зобнина надо выводить из состава. Эмоции Соболева — разгильдяйство!»

— Разочаровывает ли вас «Спартак» весной?

— Безусловно. Я отношусь к Абаскалю с симпатией, но он не сумел за долгий перерыв подвести команду к чемпионату. Они хорошо смотрелись на зимнем турнире, но, когда пошли игры весной, игроки оказались по-разному готовы физически. Самое главное — мало тактических навыков, особенно страдает игра в обороне. Абаскаль — молодой тренер, ему нужно набираться опыта. Перспективы и задатки у испанца есть.

— Абаскаль справляется со своей работой в «Спартаке»?

— Когда нет результатов — появляется критика. Но «Спартак» сейчас на третьем месте. Это не девятое, как было годами ранее. Они сейчас должны строить молодую команду с прицелом на следующий сезон. Жалко, что получил травму Мозес... Он бы явно усилил игру. Нужно относиться к такой весне спокойнее и не допускать никаких физических вмешательств. Это любил делать Федун, когда «Спартак» менял тренеров как перчатки.

— Вам не нравилось, как Федун руководил «Спартаком»?

— А кому это может нравиться? При нем было 17 главных тренеров за 18 лет. Это «федунизм»! Да, команда хорошо кушала, везде ездила, но была на девятом месте. Одно чемпионство за все годы — и даже тот состав умудрились развалить. Там были хорошие игроки — Луис Адриано, Фернандо. Зачем они ушли, кто их продал? Все, кто пришел им на замену, — не уровень.

— Нынешние легионеры «Спартака» — слабее?

— Естественно! А зачем их покупать? У нас такая школа, много способных молодых ребят — Хлусевич, Литвинов. Но у «Спартака» еще давняя проблема с вратарями. Ни Максименко, Ни Селихов не соответствуют уровню команды. Они допускают грубейшие ошибки и не прогрессируют. Один гол Макарова чего стоит!

Вратари «Спартака» должны ошибаться меньше, чем остальные. Вспомните Кавазашвили, Маслаченко... Есть уровень команды, которому необходимо соответствовать. Разве сейчас можно вызвать в сборную Максименко или Селихова? Они же не видят поля, не читают игру — это не хозяева ворот! В «Зените» тоже несильные голкиперы, но у них надежнее защита, которая не дает часто бить по воротам. Именно поэтому команда пропустила меньше всех в этом сезоне.

— Какие позиции в «Спартаке» нуждаются в усилении?

— И вратари, и защитники, и центр поля. Посмотрите на Романа Зобнина: он один из старожилов команды, но делает больше всех неточных передач. А он полузащитник — это нонсенс! Он не может быть ведущим игроком. Его надо выводить из основного состава.

— Считаете, за последние годы «Спартак» прилично сдал?

— Отдельные игроки — конечно. А вот сама команда не прибавляет в классе. Все бегают, трудятся, но у них нет мастерства! Это серьезная история. Посмотрите на Соболева — он забивает, способный нападающий. Но ему, как и Зобнину, нужно оттачивать точность передач. Он всегда играет на грани удаления.

— Это безответственность?

— Это разгильдяйство! Ты профессионал, какие у тебя могут быть эмоции на футбольном поле? Возьми свои эмоции в руки — ты играешь на команду, а не на себя. При качественном судействе Соболев будет удаляться каждый матч — он постоянно идет в стык. Видимо, понял, что не умеет отбирать мяч и поэтому ему нужно за него драться. Причем он сам говорит, что не планирует менять в себе такое поведение. Это чистый догматизм! Ты должен меняться каждую игру в лучшую сторону — только тогда у тебя будет рост. А так он стоит на месте. С ним должен работать тренер, авторитет которого заставит его поменять мировоззрение.

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Дзюба забивает только командам классом ниже. «Зенит» и ЦСКА его нейтрализовали»

— Как оцените прогресс Артема Дзюбы в «Локомотиве»?

— Какой там прогресс? Дзюба — состоявшийся игрок. Но он уже не может бегать столько, сколько необходимо в современном футболе. Наш футбол деградировал. Посмотрите, кому Артем забивает — командам, которые по составу ниже уровня «Локомотива». Когда он играл против ЦСКА и «Зенита», его нейтрализовали. Мы же равняемся на Европу, хотим играть в еврокубках. Посмотрим, окажется ли нужен Дзюба «Локомотиву» против европейских команд.

— Дзюба — лучший игрок весны по системе гол + пас. Почему тогда остальные не показывают таких цифр?

— Это доказательство того, что наш футбол деградирует. Выходит человек, который не тренировался несколько месяцев, и становится королем. Вот уровень российского футбола. Дзюба уже не бегает так, как раньше, не уходит во фланги. Я был удивлен тактике Талалаева в последнем матче. Идут сбросы на Дзюбу, а он всегда свободен — почему Талалаев не сказал своим игрокам следить за атакой «Локомотива»? Дзюба хорош для российского футбола, но не более.

— Артему 34 — сколько еще он будет играть на таком уровне?

— Еще лет пять поиграет. Почему нет? И до сорока сможет! Забивать он умеет, у него есть все навыки. Если еще и построить команду вокруг него, то все будет хорошо. В «Локомотиве» есть молодые ребята — Пиняев, Глушенков. Они дают скорость, создают моменты. Это хорошая команда. И Дзюба как дядька будет их реализовывать. Но первое место ему уже не завоевать. Он будет тормозом в матчах с большими соперниками. Ему не дадут там играть. «Локомотиву» нужно будет найти человека сильнее, чем Дзюба, чтобы обыгрывать тех, кто борется за чемпионство.

— Многие говорят, что «Локомотив» в следующем сезоне будет главным конкурентом «Зенита». Вам так не кажется?

— Дай Бог! У этой команды есть перспективы на чемпионство. Мне нравится Галактионов — качественный специалист. Главная фигура в команде — тренер. Важно найти ключи к успеху. Вспомните Семака, когда он нашел связку Дзюба — Азмун. Защитники не знали, как против них действовать. Это тренер раскрывает игроков. Посмотрите, как Федотов раскрыл Кучаева, Заболотного! Я бы пожелал это Абаскалю, чтобы его игроки тоже раскрывались.

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Нужно ориентироваться на Европу. Иначе мы совсем погибнем»

— Говоря о тренерах, нельзя не отметить работу Карпина в «Ростове». Вас удивляют такие результаты команды?

— Карпин раскрыл многих игроков — Комличенко, Миронова, Щетинина. Все футболисты «Ростова» жадные до мяча, и это хорошо! Да, иногда не хватает мастерства, но команда создает моменты и идет на втором месте. Сравнить бюджет «Ростова» и команд рядом с ним — будет колоссальная разница.

— Для вас «Ростов» — главное открытие сезона?

— Работа Карпина — однозначно. Кто знал игроков «Ростова» год назад? А они все растут. Главное в работе тренера — дать возможность развиваться.

— Карпин был против участия в турнире ЦАФА. Правильно ли поступила сборная России, отказавшись там играть?

— Правильно. Это не практика. Азиатский футбол — это команды слабого уровня. Тем более этот турнир пройдет в июне. Значит, те, кто был бы вызван в сборную, не ушли бы в отпуск. А следующий чемпионат пришлось бы начинать позднее. Нам это не подходит.

— Но с европейскими командами мы сейчас вряд ли будем играть.

— Тут ничего не поделаешь. Нужно подождать и копить силы. Нам надо ориентироваться на Европу. Другого пути нет. Иначе мы совсем погибнем. Не нужно разбавлять себя азиатскими командами. Где они были на чемпионате мира в Катаре? Две сильные команды — Южная Корея и Япония. И все. Поэтому нам нужно держаться в Европе.