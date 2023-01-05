«Спартак» возьмет Тавареша, «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, «Бавария» подпишет Зоммера
Тавареш близок к переходу в «Спартак»
По информации Record, защитник «Бенфики» Томаш Тавареш может продолжить карьеру в «Спартаке». С августа 2021 года по июнь 2022 года португалец выступал на правах аренды за «Базель». В мае 2022 года футболист получил разрыв крестообразной связки. По информации Metaratings, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил руководство московского клуба приобрести 21-летнего португальца, с которым знаком по работе в швейцарской команде.
В текущем сезоне Тавареш не провел ни одного матча за основной состав «Бенфики». Защитник выступает за вторую команду. Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.
Кокорин может покинуть «Фиорентину»
По информации Sport24, «Фиорентина» намерена разорвать контракт с Александром Кокориным до конца нынешнего сезона. Как сообщает источник, в итальянском клубе довольны, что 31-летний россиянин нашел себе постоянную игровую практику в аренде в «Арисе». Сам футболист хочет остаться на Кипре. «Фиорентина» рассчитывает договориться о расторжении контракта с нападающим по обоюдному согласию сторон, а «Арис» намерен подписать игрока бесплатно. Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Его контракт с итальянским клубом действует до июня 2024 года.
Гюнтер — в «Локомотиве»?
Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к игроку, «Локомотив» заинтересован в переходе защитника «Вероны» Корая Гюнтера. Московский клуб рассматривает турецкого игрока в качестве потенциального усиления. Однако пока конкретного предложения сделано не было. Контракт 28-летнего немца с «Вероной» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.
Зоммер станет игроком «Баварии»
По информации журналиста Николо Скиры, вратарь «Боруссии» из Менхенгладбаха Янн Зоммер близок к переходу в «Баварию». Основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска и выбыл до конца сезона-2022/23. Как сообщает источник, «Бавария» предлагает Зоммеру контракт до 2025 года. Действующее соглашение кипера с менхенгладбахским клубом истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает 34-летнего футболиста в пять миллионов евро.
Боргес перешел в «Краснодар»
«Краснодар» и «Карабах» достигли соглашения о трансфере полузащитника Кади Боргеса, сообщает пресс-служба «быков». Бразильский хавбек прилетит на зимние сборы российской команды в Дубай и подпишет контракт в случае успешного прохождения медицинского обследования. Соглашение игрока с краснодарским клубом будет рассчитано до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро. До этого 26-летний футболист выступал за «Вилафранкенсе», «Эшторил» и «Куритибу».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2