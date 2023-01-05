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Сегодня, 10:45

«Спартак» возьмет Тавареша, «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, «Бавария» подпишет Зоммера

Матвей Морозов
Корреспондент
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Томаш Тавареш.
Фото Global Look Press
Корай Гюнтер.
Фото Global Look Press
Янн Зоммер.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Тавареш близок к переходу в «Спартак»

По информации Record, защитник «Бенфики» Томаш Тавареш может продолжить карьеру в «Спартаке». С августа 2021 года по июнь 2022 года португалец выступал на правах аренды за «Базель». В мае 2022 года футболист получил разрыв крестообразной связки. По информации Metaratings, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил руководство московского клуба приобрести 21-летнего португальца, с которым знаком по работе в швейцарской команде.

В текущем сезоне Тавареш не провел ни одного матча за основной состав «Бенфики». Защитник выступает за вторую команду. Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.

РПЛ-2022/2023: Сергей Пиняев, Деян Ловрен. «Краснодар» назначил нового тренера, Ловрен покинул «Зенит», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ

Кокорин может покинуть «Фиорентину»

По информации Sport24, «Фиорентина» намерена разорвать контракт с Александром Кокориным до конца нынешнего сезона. Как сообщает источник, в итальянском клубе довольны, что 31-летний россиянин нашел себе постоянную игровую практику в аренде в «Арисе». Сам футболист хочет остаться на Кипре. «Фиорентина» рассчитывает договориться о расторжении контракта с нападающим по обоюдному согласию сторон, а «Арис» намерен подписать игрока бесплатно. Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Его контракт с итальянским клубом действует до июня 2024 года.

Гюнтер — в «Локомотиве»?

Корай Гюнтер. Фото Global Look Press
Корай Гюнтер.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к игроку, «Локомотив» заинтересован в переходе защитника «Вероны» Корая Гюнтера. Московский клуб рассматривает турецкого игрока в качестве потенциального усиления. Однако пока конкретного предложения сделано не было. Контракт 28-летнего немца с «Вероной» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

Зоммер станет игроком «Баварии»

Янн Зоммер. Фото Global Look Press
Янн Зоммер.
Фото Global Look Press

По информации журналиста Николо Скиры, вратарь «Боруссии» из Менхенгладбаха Янн Зоммер близок к переходу в «Баварию». Основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска и выбыл до конца сезона-2022/23. Как сообщает источник, «Бавария» предлагает Зоммеру контракт до 2025 года. Действующее соглашение кипера с менхенгладбахским клубом истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает 34-летнего футболиста в пять миллионов евро.

Кади Боргес. «Краснодар» объявил о переходе бразильского полузащитника «Карабаха» Кади Боргеса

Боргес перешел в «Краснодар»

«Краснодар» и «Карабах» достигли соглашения о трансфере полузащитника Кади Боргеса, сообщает пресс-служба «быков». Бразильский хавбек прилетит на зимние сборы российской команды в Дубай и подпишет контракт в случае успешного прохождения медицинского обследования. Соглашение игрока с краснодарским клубом будет рассчитано до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро. До этого 26-летний футболист выступал за «Вилафранкенсе», «Эшторил» и «Куритибу».

Александр Кокорин
Футбол
РПЛ
ФК Бавария
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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«Краснодар» назначил нового тренера, Ловрен покинул «Зенит», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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