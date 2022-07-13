Джикия — об основании команды «БейБеги»: «Хочется быть в этой тусовке»
Футболист «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, зачем он вместе с Александром Соболевым основал футбольную команду «БейБеги».
— Зачем вам это надо? Это возможность поиграть в менеджера?
— Это интересно. Это набирает обороты. Хочется быть в этой тусовке. Хочется что-то организовывать, создавать. Посмотрим, как будет дальше.
— Как вы будете совмещать официальные игры в РПЛ и медийную лигу?
— Все прекрасно понимают, что основная моя жизнь — это «Спартак». Я максимально сфокусирован на нем, но, когда у меня будет свободное время, я буду заниматься своим личным делом.
— Руководство «Спартака» в курсе. Какой они дали комментарий?
— Никто не давал никакой комментарий. Все прекрасно понимают, что наша основная с Александром работа — «Спартак». А здесь мы пользуемся своим личным временем. Здесь нечего комментировать.
|И
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|+/-
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0
|0
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -