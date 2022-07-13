Футболист «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, зачем он вместе с Александром Соболевым основал футбольную команду «БейБеги».

— Зачем вам это надо? Это возможность поиграть в менеджера?

— Это интересно. Это набирает обороты. Хочется быть в этой тусовке. Хочется что-то организовывать, создавать. Посмотрим, как будет дальше.

— Как вы будете совмещать официальные игры в РПЛ и медийную лигу?

— Все прекрасно понимают, что основная моя жизнь — это «Спартак». Я максимально сфокусирован на нем, но, когда у меня будет свободное время, я буду заниматься своим личным делом.

— Руководство «Спартака» в курсе. Какой они дали комментарий?

— Никто не давал никакой комментарий. Все прекрасно понимают, что наша основная с Александром работа — «Спартак». А здесь мы пользуемся своим личным временем. Здесь нечего комментировать.