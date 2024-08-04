И где атакующий футбол «Краснодара»? При Ивиче все было гораздо лучше

Три матча — всего один забитый мяч.

После матча 2-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0) «Краснодар» в своих соцсетях выложил ролик, как Мурад Мусаев устраивает разнос в раздевалке. Хотя «разнос» — сильное художественное преувеличение. Слова тренер вроде бы говорил правильные — что команда не имеет права играть в такой футбол, должна бороться, не быть расслабленной. Правда, закончил спич тем, что взял ответственность на себя. Смущало и то, что огненной эту речь назвать все же сложно — сдавленным голосом Мусаев пытался что-то донести до людей, но грома и молнии в раздевалке не было и близко. Закончил Мурад Олегович словами «так продолжаться больше не может».

Похоже, может. Как очевидно и то, что достучаться до своих футболистов тренер так и не сумел. Да, в FONBET Кубке России одержана победа над полурезервным составом ЦСКА (1:0), но в следующем туре чемпионата «Краснодар» снова показал удивительно унылое зрелище. 0:0 с «Факелом» в Воронеже — симптоматика уже назревающего диагноза. На старте этого сезона в РПЛ у «быков» три ничьи, две из них нулевые, всего один забитый гол. Это повторение клубного антирекорда (столько же забили в дебюте РПЛ-2015/16) и первая за 14 лет в высшем дивизионе кампания без побед в трех матчах.

Можно говорить об ужасающей реализации. На данный момент южане наиграли на 4,4 xG, разница между ожидаемыми и реальными голами — худшая в лиге. Но удручает скорее визуальный эффект — мяч у «Краснодара» ходит плохо, доводится до нападающих еще хуже. Футболисты как будто не чувствуют друг друга. И если прошлой весной все эти проблемы можно было списать на то, что Мусаев подхватил команду по ходу сезона, то сейчас оправданий нет. Соперники вполне удобоваримые («Ахмат», «Динамо» Мх, «Факел»), летом атака не потеряла лидеров: ушел запасной Кади, зато пришли Смолов и Козлов.

Посреди прошлого сезона Владимира Ивича сняли из-за оборонительного футбола в тот же момент, когда он перестал давать результат. Тогда бытовало мнение, что Сергей Галицкий как владелец клуба имеет право делать с ним что хочет. Возможно, это и верная логика, только вот вряд ли босс рассчитывал на то, что после ухода Ивича и возвращения Мусаева дела в атаке станут хуже, причем намного.

Мурад Мусаев. Фото ФК «Краснодар»

Сравнительная статистика Ивича и Мусаева говорит сама за себя. При сербе в РПЛ «Краснодар» забивал в среднем 1,8 гола за матч при 53 процентах побед (процент поражений — 15,5). При Мусаеве после его камбэка — 1,2 гола при 38,5 процента побед (23 процента поражений). Как видите, «быки» не только перестали стабильно набирать очки, они серьезно просели и в результативности.

У Мусаева уже случались тяжелые периоды в «Краснодаре», и Галицкий всегда его поддерживал. Но сейчас владельцу предстоит сделать выбор — либо он продолжает верить, что тренер вырулит из сложной ситуации и волшебным образом оживит игру, либо с высокой долей вероятности уже скоро «быкам» придется еще минимум на год отсрочить мечты о серьезной борьбе за первое в истории чемпионство.