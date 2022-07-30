«Факел» ушел от поражения в матче с «Динамо» благодаря голу за 5 минут до конца основного времени

«Факел» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в матче 3-го тура РПЛ

«Факел» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» в матче 3-го тура РПЛ — 3:3.

Московская команда вела со счетом 2:0 после первого тайма — оба гола забил Федор Смолов. В начале второго тайма команды забили 3 гола за 4 минуты: на 46-й минуте отличился форвард воронежцев Георгий Гонгадзе, а на 48-й — полузащитник хозяев Роман Акбашев. На 49-й минуте защитник «Факела» Василий Черов отправил мяч в свои ворота.

На 86-й минуте полузащитник команды из Воронежа Ильнур Альшин спас свою команду от поражения и сравнял счет.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 2 очками в 3 матчах. «Динамо» идет на второй строчке с 5 очками в 3 играх.