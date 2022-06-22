Клип с порноактрисой и стеб Басты. Рэпер Крид болеет за «Динамо» и хочет записать трек с Лещенко

Скандальный певец войдет историю клуба.

25 июня московское «Динамо» проведет товарищеский матч с блогерской командой «Амкал». Специальным гостем субботней игры станет российский певец Егор Крид, который выступит на стадионе «ВТБ Арена» в день своего 28-летия. Рэпер отпразднует день рождения со своей любимой командой и исполнит несколько песен.

Крид давно является болельщиком «Динамо». Он часто посещает матчи клуба и вживую поддерживает футболистов на играх. Год назад он вместе с певицей Клавой Кокой увидел победу бело-голубых над ЦСКА (3:2).

Егор Крид и Клава Кока. Личные соцсети Клавы Коки

В мае 2022-го Крид с трибун «Лужников» болел за «Динамо» в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (1:2). Там российский музыкальный исполнитель встретился с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным и сделал с ним несколько фото.

Во время матча Крид не выступал, но искренне поддерживал певицу — символа красно-белых МакSим во время церемонии награждения победителей.

«Моя девочка!» — крикнул Крид на видео в своих соцсетях, когда МакSим исполняла «Знаешь ли ты» со стадионом. В феврале 2022-го у них с рэпером вышла совместная песня «Отпускаю».

Егор Крид и Александр Овечкин с сыном. Личные соцсети Егора Крида

Интерес Крида к «Динамо» не остался без внимания со стороны настоящих легенд — фанатов команды. Народный артист России и многолетний болельщик москвичей Лев Лещенко предложил рэперу записать совместную песню о клубе в стиле гимна.

«Встретил в аэропорту Льва Валерьяновича Лещенко! Такой добрый мужик он, конечно. Сказал, что видел меня на матчах «Динамо», и предложил сделать трек (типа гимна), чтобы весь стадион пел. Легенда», — написал Крид в мае в своем Telegram-канале.

По словам Лещенко, Крид взял на себя ответственность написать песню для «Динамо».

«Поскольку мы сейчас приобрели такой стадион, у нас появилось большое количество поклонников, думаю, будет еще больше — «Динамо» нужна объединяющая песня, которую пел бы весь стадион. Егор взялся написать, подумать об этом. Надеюсь, он предложит что-то, динамовские болельщики подхватят это, и мы будем на стадионе петь свою динамовскую песню», — сказал Лещенко в комментарии «СЭ».

Лев Лещенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

За творчеством Крида пристально наблюдают многочисленные поклонницы и хейтеры. Хоть его композиции зачастую и критикуют, но они становятся популярными и резонирующими среди слушателей. Чего только стоит клип на песню Pussy Boy с одной из самых известных российских порноактрис Luxury Girl. Настоящее имя девушки — Полина Марченко. В общей сложности фильмы с ее участием посмотрели более полумиллиарда раз.

Егор Крид и Luxury Girl. Личные соцсети Егора Крида

Возвращаясь к хейтерам: одним из тех, кто негативно высказался в адрес Крида в последнее время, стал рэпер Баста. В YouTube-шоу MC TAXI на канале Gazgolder Василий Вакуленко заявил, что ненавидит молодого коллегу. Баста объяснил свое отношение к певцу его поведением в передаче «Вопрос ребром».

Однако спустя некоторое время Баста записал видео, в котором опроверг свои слова о ненависти к Криду.

«Желаю ему самого лучшего. Егор, я тебя не ненавижу!» — сказал Баста.

Баста. YouTube-канал Gazgolder

Кажется, Крид обладает очень полезным качеством — сдержанно реагировать на критику в свой адрес. Это может стать важным фактором в процессе написания гимна для многотысячной армии болельщиков «Динамо». Рэпер впишет свое имя в историю московского клуба. Может быть, о нем позже будут говорить как о Лещенко?