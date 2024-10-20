Известный тренер, бывший форвард «Спартака» Сергей Юран — о крупном домашнем поражении красно-белых от «Краснодара» (0:3).

— Как говорится, счет на табло, — резюмирует Юран. — Все по делу. «Краснодар» здорово отыграл первый тайм, забил два мяча, создав себе серьезный задел. А после перерыва гости уже действовали по счету, да еще и смогли увеличить преимущество. Красно-белые немного встрепенулись во второй половине встречи, но команда Мусаева была объективно сильнее. Безоговорочная победа «быков».

— Не считаете, что Станкович сам себя перехитрил, решив сыграть в три центральных защитника?

— Знаете, можно провести некоторые параллели между этой игрой «Спартака» и дерби с «Локомотивом». Соперники очень качественно разобрали красно-белых, домашнее задание выполнили на пять с плюсом. А вот к «Спартаку» есть большие вопросы по подготовке к этому поединку. Неудовлетворительно все как-то... «Краснодар» все контролировал. Где нужно было, чуть взвинчивал темп, прибавлял, потом успокаивал игру. Возможно, вы правы: Станкович сам себя перехитрил этой схемой. Вышли в три центральных защитника, но пропустили два еще в первом тайме... Довольно звонкая пощечина от «Краснодара». Так играть на своем стадионе при своих болельщиках ну никак нельзя!

— Не показалось, что гости как-то уж очень легко забивали свои мячи? Что делал в эпизоде с голом Ленини Умяров?

— Там не только к нему вопросы, но и к центральному защитнику Абене. Зачем же он позволил краснодарцу подойти к штрафной и пробить? Наоборот — надо было с ним сближаться, сокращать расстояние. Суринамец просто облегчил Ленини задачу, который все здорово исполнил, показал свое мастерство. Но ему, получается, помог защитник москвичей.

— Что скажете о голе Виктора Са?

— Опять приходится говорить об ошибке Абены. Ну не может центральный защитник так играть, так обрабатывать мяч!

— Так зачем же «Спартак» его приобретал?

— Пока этот вопрос без ответа. Сложно сказать. Такие ошибки... На данный момент это, конечно, не защитник для решения высоких задач. Можно ли кого-то выделить в составе красно-белых по этому матчу? Да, пожалуй, нет. При таком-то счете... Да, во втором тайме хозяева сыграли чуть острее, но и «Краснодар» уже где-то перестраховался, имея такое преимущество.

— Барко переоценен?

— Я бы так не сказал. Качественный полузащитник. Но один в поле не воин. У него нет партнеров соответствующего уровня. Сложно в одиночку тащить на себе команду, хотя сегодня у аргентинца игра тоже не пошла. Краснодарцы не позволили ему разбежаться, показать свои лучшие качества. А в целом Барко, на мой взгляд, хорошее приобретение. Просто нужны еще футболисты такого же класса. На его фоне многие в «Спартаке» проседают.

— К форвардам есть вопросы?

— Я не понял, почему Станкович передвинул Угальде с той позиции, с которой он забивал. Если у форварда идет игра, зачем его сдвигать на фланг, как это было, допустим, в дерби с «Локо»? Поймите, я сейчас не критикую тренера. Это всего лишь мои личные впечатления от игры.

— Так, может, «Спартаку» стоило раскошелиться и купить Кордобу?

— Всех нюансов не знаю. Писали, говорили, что был такой вариант. Но имеем то, что имеем.

— К Станковичу все больше и больше вопросов?

— Я уже не раз говорил и готов повторить. Это мое личное мнение. Кому-то оно нравится. Кому-то — нет. Но я не понимаю, почему у нас топовые клубы делают ставку на иностранцев. Я ничего не имею против человеческих качеств специалистов из-за рубежа. Они хорошие люди. Но у нас вообще-то есть кадры.

Я понимаю, когда к нам приезжают тренеры, которые чего-то добились в Европе. А тут... Должно же быть какое-то самоуважение! Для чего все время смотреть за границу, искать там кого-то? Что выиграл Станкович до «Спартака»? Чемпионат Сербии? Там всего две команды разыгрывают титул — «Црвена» и «Партизан»! А что у него получилось в Италии? За тренера говорят его результаты. А вспомните Абаскаля. Поработал в «Спартаке», поехал в Испанию. Через шесть туров его уволили из «Гранады»... Вот вам красноречивый показатель. Что касается Станковича, при всем уважении к «Краснодару», не имеет права «Спартак», ставящий перед собой задачи, так играть дома!