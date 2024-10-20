«А что Станкович выиграл до «Спартака»? В Сербии две команды бьются за титул». Юран — о победе «Краснодара» в Москве
— Как говорится, счет на табло, — резюмирует Юран. — Все по делу. «Краснодар» здорово отыграл первый тайм, забил два мяча, создав себе серьезный задел. А после перерыва гости уже действовали по счету, да еще и смогли увеличить преимущество. Красно-белые немного встрепенулись во второй половине встречи, но команда Мусаева была объективно сильнее. Безоговорочная победа «быков».
— Не считаете, что Станкович сам себя перехитрил, решив сыграть в три центральных защитника?
— Знаете, можно провести некоторые параллели между этой игрой «Спартака» и дерби с «Локомотивом». Соперники очень качественно разобрали красно-белых, домашнее задание выполнили на пять с плюсом. А вот к «Спартаку» есть большие вопросы по подготовке к этому поединку. Неудовлетворительно все как-то... «Краснодар» все контролировал. Где нужно было, чуть взвинчивал темп, прибавлял, потом успокаивал игру. Возможно, вы правы: Станкович сам себя перехитрил этой схемой. Вышли в три центральных защитника, но пропустили два еще в первом тайме... Довольно звонкая пощечина от «Краснодара». Так играть на своем стадионе при своих болельщиках ну никак нельзя!
— Не показалось, что гости как-то уж очень легко забивали свои мячи? Что делал в эпизоде с голом Ленини Умяров?
— Там не только к нему вопросы, но и к центральному защитнику Абене. Зачем же он позволил краснодарцу подойти к штрафной и пробить? Наоборот — надо было с ним сближаться, сокращать расстояние. Суринамец просто облегчил Ленини задачу, который все здорово исполнил, показал свое мастерство. Но ему, получается, помог защитник москвичей.
— Что скажете о голе Виктора Са?
— Опять приходится говорить об ошибке Абены. Ну не может центральный защитник так играть, так обрабатывать мяч!
— Так зачем же «Спартак» его приобретал?
— Пока этот вопрос без ответа. Сложно сказать. Такие ошибки... На данный момент это, конечно, не защитник для решения высоких задач. Можно ли кого-то выделить в составе красно-белых по этому матчу? Да, пожалуй, нет. При таком-то счете... Да, во втором тайме хозяева сыграли чуть острее, но и «Краснодар» уже где-то перестраховался, имея такое преимущество.
— Барко переоценен?
— Я бы так не сказал. Качественный полузащитник. Но один в поле не воин. У него нет партнеров соответствующего уровня. Сложно в одиночку тащить на себе команду, хотя сегодня у аргентинца игра тоже не пошла. Краснодарцы не позволили ему разбежаться, показать свои лучшие качества. А в целом Барко, на мой взгляд, хорошее приобретение. Просто нужны еще футболисты такого же класса. На его фоне многие в «Спартаке» проседают.
— К форвардам есть вопросы?
— Я не понял, почему Станкович передвинул Угальде с той позиции, с которой он забивал. Если у форварда идет игра, зачем его сдвигать на фланг, как это было, допустим, в дерби с «Локо»? Поймите, я сейчас не критикую тренера. Это всего лишь мои личные впечатления от игры.
— Так, может, «Спартаку» стоило раскошелиться и купить Кордобу?
— Всех нюансов не знаю. Писали, говорили, что был такой вариант. Но имеем то, что имеем.
— К Станковичу все больше и больше вопросов?
— Я уже не раз говорил и готов повторить. Это мое личное мнение. Кому-то оно нравится. Кому-то — нет. Но я не понимаю, почему у нас топовые клубы делают ставку на иностранцев. Я ничего не имею против человеческих качеств специалистов из-за рубежа. Они хорошие люди. Но у нас вообще-то есть кадры.
Я понимаю, когда к нам приезжают тренеры, которые чего-то добились в Европе. А тут... Должно же быть какое-то самоуважение! Для чего все время смотреть за границу, искать там кого-то? Что выиграл Станкович до «Спартака»? Чемпионат Сербии? Там всего две команды разыгрывают титул — «Црвена» и «Партизан»! А что у него получилось в Италии? За тренера говорят его результаты. А вспомните Абаскаля. Поработал в «Спартаке», поехал в Испанию. Через шесть туров его уволили из «Гранады»... Вот вам красноречивый показатель. Что касается Станковича, при всем уважении к «Краснодару», не имеет права «Спартак», ставящий перед собой задачи, так играть дома!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|0 : 1
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2