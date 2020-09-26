«Зенит» в матче девятого тура чемпионата России разгромил «Уфу» со счетом 6:0. Главный тренер питерцев Сергей Семак в пятый раз за 69 игр победил в премьер-лиге с разностью в пять и более голов. Российский специалист установил рекорд клуба, обогнав Лучано Спаллетти. До «Уфы» сине-бело-голубые под его руководством громили «Анжи» (5:0), «Рубин» (5:0), «Ростов» (6:1) и «Урал» (7:1). Но вот в семь мячей Семак еще не побеждал, тогда как Дик Адвокат и Андре Виллаш-Боаш громили соответственно «Луч-Энергию» и «Торпедо» со счетом 7:1. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России