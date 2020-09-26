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Семак — рекордсмен «Зенита» по победам в пять и более мячей

20:24
Сергей Семак. Фото Кристина Коровникова.
Сергей Семак. Фото Кристина Коровникова.
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«Зенит» в матче девятого тура чемпионата России разгромил «Уфу» со счетом 6:0. Главный тренер питерцев Сергей Семак в пятый раз за 69 игр победил в премьер-лиге с разностью в пять и более голов. Российский специалист установил рекорд клуба, обогнав Лучано Спаллетти. До «Уфы» сине-бело-голубые под его руководством громили «Анжи» (5:0), «Рубин» (5:0), «Ростов» (6:1) и «Урал» (7:1). Но вот в семь мячей Семак еще не побеждал, тогда как Дик Адвокат и Андре Виллаш-Боаш громили соответственно «Луч-Энергию» и «Торпедо» со счетом 7:1. (Кирилл Бурдаков)

Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

05.10.2008

Дик Адвокат

Луч-Энергия (д)

8:1

09.08.2014

Андре Виллаш-Боаш

Торпедо (д)

8:1

14.03.2020

Сергей Семак

Урал (д)

7:1

13.05.2018

Роберто Манчини

СКА-Хабаровск (д)

6:0

26.09.2020

Сергей Семак

Уфа (д)

6:0

25.09.2010

Лучано Спаллетти

Сатурн (д)

6:1

27.06.2000

Юрий Морозов

Факел (д)

5:0

30.09.2001

Юрий Морозов

Сатурн (д)

6:1

19.10.2019

Сергей Семак

Ростов (д)

6:1

01.07.1998

Анатолий Бышовец

Тюмень (г)

5:0

14.11.2010

Лучано Спаллетти

Ростов (д)

5:0

28.08.2011

Лучано Спаллетти

Краснодар (д)

5:0

11.08.2012

Лучано Спаллетти

Спартак (д)

5:0

20.09.2014

Андре Виллаш-Боаш

Ростов (г)

5:0

26.10.2014

Андре Виллаш-Боаш

Мордовия (д)

5:0

11.09.2016

МирчаЛуческу

Арсенал (г)

5:0

19.11.2017

Роберто Манчини

Тосно (д)

5:0

14.04.2019

Сергей Семак

Анжи (д)

5:0

21.09.2019

Сергей Семак

Рубин (д)

5:0

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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