Семак — рекордсмен «Зенита» по победам в пять и более мячей
«Зенит» в матче девятого тура чемпионата России разгромил «Уфу» со счетом 6:0. Главный тренер питерцев Сергей Семак в пятый раз за 69 игр победил в премьер-лиге с разностью в пять и более голов. Российский специалист установил рекорд клуба, обогнав Лучано Спаллетти. До «Уфы» сине-бело-голубые под его руководством громили «Анжи» (5:0), «Рубин» (5:0), «Ростов» (6:1) и «Урал» (7:1). Но вот в семь мячей Семак еще не побеждал, тогда как Дик Адвокат и Андре Виллаш-Боаш громили соответственно «Луч-Энергию» и «Торпедо» со счетом 7:1. (Кирилл Бурдаков)
Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
05.10.2008
|
Дик Адвокат
|
Луч-Энергия (д)
|
8:1
|
09.08.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Торпедо (д)
|
8:1
|
14.03.2020
|
Сергей Семак
|
Урал (д)
|
7:1
|
13.05.2018
|
Роберто Манчини
|
СКА-Хабаровск (д)
|
6:0
|
26.09.2020
|
Сергей Семак
|
Уфа (д)
|
6:0
|
25.09.2010
|
Лучано Спаллетти
|
Сатурн (д)
|
6:1
|
27.06.2000
|
Юрий Морозов
|
Факел (д)
|
5:0
|
30.09.2001
|
Юрий Морозов
|
Сатурн (д)
|
6:1
|
19.10.2019
|
Сергей Семак
|
Ростов (д)
|
6:1
|
01.07.1998
|
Анатолий Бышовец
|
Тюмень (г)
|
5:0
|
14.11.2010
|
Лучано Спаллетти
|
Ростов (д)
|
5:0
|
28.08.2011
|
Лучано Спаллетти
|
Краснодар (д)
|
5:0
|
11.08.2012
|
Лучано Спаллетти
|
Спартак (д)
|
5:0
|
20.09.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Ростов (г)
|
5:0
|
26.10.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Мордовия (д)
|
5:0
|
11.09.2016
|
МирчаЛуческу
|
Арсенал (г)
|
5:0
|
19.11.2017
|
Роберто Манчини
|
Тосно (д)
|
5:0
|
14.04.2019
|
Сергей Семак
|
Анжи (д)
|
5:0
|
21.09.2019
|
Сергей Семак
|
Рубин (д)
|
5:0