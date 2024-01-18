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Сегодня, 21:00

«Спартак»: кто может уйти? Джикия и еще пять кандидатов

Названы футболисты, которые могут покинуть «Спартак» этой зимой
Гоша Чернов
Корреспондент
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Виктор Мозес, Георгий Джикия, Павел Мелешин.
Фото «СЭ»
Кому из футболистов красно-белых имеет смысл задуматься над сменой клуба?

Георгий Джикия

Возраст: 30 лет
Амплуа: защитник
В сезоне-2023/24: 9 матчей
Срок истечения контракта: май 2024 года

Все еще действующий капитан «Спартака» довольно резко превратился из неприкосновенного футболиста стартового состава в резервиста. Виной тому — покупка левоногого центрального защитника Срджана Бабича, который выиграл конкуренцию у Джикии на осеннем отрезке РПЛ. Разумеется, Георгий мириться с ролью запасного не хочет, но и, к его чести, на отсутствие игровой практики не жалуется. «Мне нужно тренироваться и работать, что я и делаю», — подчеркнул капитан красно-белых в декабре.

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Пикантность ситуации в том, что через полгода у Джикии истекает контракт со «Спартаком», и уже сейчас он имеет право вести переговоры с потенциальными работодателями. А спрос на Георгия в РПЛ есть: центральные защитники-левши с российским паспортом и громадным опытом — штучный товар. «Спартак» не спешит продлевать соглашение с Джикией, поэтому рискует отпустить его летом бесплатно к кому-то из ближайших конкурентов. Если красно-белые готовы расстаться с защитником и хотят выручить хоть какие-то деньги, то продавать Георгия нужно уже сейчас, но он все равно уйдет к конкуренту.

Проще говоря, ситуация вокруг будущего Джикии туманна, и ни один сюжетный поворот нельзя исключать.

Футболист "Спартака" Леон Классен.
Леон Классен.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Леон Классен

Возраст: 23 года
Амплуа: защитник
В сезоне-2023/24: 7 матчей, 2 гола
Срок истечения контракта: июнь 2025 года

Переход русского немца в «Спартак» зимой 2022 года изначально выглядел спорным. Классен не покупался под стартовый состав, но в перспективе мог туда пробиться.

Время Леону предоставили, но за два года его статус не изменился. Он все так же почти всегда 90 минут наблюдает за матчами из первого ряда и редко выходит на поле: в текущем чемпионате наскреб лишь 16 игровых минут, хотя в Кубке даже дважды забил.

Перспективы в «Спартаке» у Классена не радужные: он и так проигрывает конкуренцию Рябчуку с Хлусевичем, а скорое восстановление Тавареша окончательно урежет время Леона. Лучшим вариантом для него была бы аренда. Необязательно в клуб РПЛ — может быть, в Австрию или Германию.

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Павел Маслов

Возраст: 23 года
Амплуа: защитник
В сезоне-2023/24: 4 матча
Срок истечения контракта: июнь 2024 года

Маслов — герой, потому что сумел вернуться в футбол после изнурительного восстановления от тяжелых травм. В прошлом сезоне Павел регулярно играл, пусть и не всегда в стартовом составе. Однако сейчас ситуация изменилась: фактически Маслов — пятый выбор Гильермо Абаскаля на позицию центрального защитника (после Бабича, Дуарте, Джикии и Чернова). Красно-белые не обороняются в тройке, так что конкуренция высока.

У Маслова через полгода истекает контракт со «Спартаком», хотя у него есть опция продления. Но стоит ли Павлу оставаться, ведь проблемы с игровой практикой у него серьезные? Осенью он неоднократно даже пролетал мимо заявки красно-белых, хотя был здоров. Вероятно, лучше задуматься над новым местом работы.

Павел Мелешин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Павел Мелешин

Возраст: 19 лет
Амплуа: нападающий
В сезоне-2023/24: 8 матчей, 1 гол
Срок истечения контракта: июнь 2025 года

Летом казалось, что сын экс-форварда «Спартака» Алексея Мелешина вот-вот засверкает. Павел хорошо провел предсезонку, забил «Пари НН» в Кубке и начал чемпионат в ранге основного нападающего красно-белых из-за дисквалификации Соболева. Позже клуб еще и избавился от Николсона с Бальде.

Но реальность оказалась суровее. Абаскаль редко предоставлял Мелешину игровое время (всего 82 минуты в РПЛ-2023/24), из-за чего прогресс таланта замедлился. Зимой «Спартак» вполне может приобрести нового форварда на подмогу Соболеву. В такой ситуации было бы логично отдать 19-летнего форварда в аренду — например, в «Факел», который уже публично обозначил интерес к Мелешину.

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Виктор Мозес

Возраст: 33 года
Амплуа: полузащитник
В сезоне-2023/24: 13 матчей, 1 гол
Срок истечения контракта: июнь 2024 года

Нет сомнений, что нигериец проводит в «Спартаке» последние месяцы, а то и недели. У Мозеса летом истекает контракт, а продлевать его никто не собирается. И клуб охладел к Виктору, и сам он, видимо, устал от России, как и его семья. Да, Мозес время от времени выходит на поле даже в стартовом составе, но играет далеко не на том уровне, что был у него в «Челси».

Идеальный вариант для «Спартака» — продать Мозеса сейчас. У нигерийца приличная зарплата, которая поможет красно-белым разгрузить бюджет. Но есть ли спрос на африканца? Пока не похоже.

Голкипер «Спартака» Илья Свинов.
Илья Свинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Илья Свинов

Возраст: 23 года
Амплуа: вратарь
В сезоне-2023/24: 3 матча, 10 пропущенных мячей
Срок истечения контракта: июнь 2025 года

Свинов в конце 2021 года перебрался в «Спартак», где ему предстояло конкурировать с Селиховым и Максименко. Первые полгода провел в «Спартаке-2», затем отправился на сезон в «Факел», где прогрессировал и вернулся в Москву, рассчитывая с новыми силами бороться с теми же Селиховым и Максименко.

Но глобальных изменений не произошло. Как два года назад, так и сейчас Свинов остается третьим голкипером красно-белой команды с не самыми лучшими перспективами. Хотя шанс побороться у Ильи был: Абаскаль выпускал его на поле и в РПЛ, и в Кубке, но он в каждой из трех встреч пропустил минимум по три мяча и сел обратно в запас. Свинову необходима игровая практика, которую в «Спартаке» голкиперу будет тяжело обрести.

Виктор Мозес
Георгий Джикия
Илья Свинов
Павел Маслов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
Павел Мелешин
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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