«Гинер дал бы Гончаренко доработать». Экс-форвард ЦСКА Масалитин — об увольнении тренера и приглашении Олича
Это не решение Гинера
— Отставка Гончаренко назрела? — первый вопрос Масалитину.
— Честно говоря, не совсем понимаю, что в последнее время происходит в ЦСКА. Когда можно было менять тренера, этого не сделали. Была же ситуация после поражения от «Зенита», когда Гончаренко уехал в Минск. Ходили разговоры об отставке перед матчем с «Ростовом». Но он остался.
А сейчас уже, наверное, не самый подходящий момент. Тем не менее приглашают нового специалиста. Нелогично как-то. Во всяком случае, я так вижу ситуацию со стороны. Может быть, уже достигнута точка кипения?
— Почему нелогично?
— Думаю, надо было дать Гончаренко доработать до конца сезона, а потом уже расставаться. Либо сейчас приглашать более опытного специалиста, более авторитетного — из той же бывшей Югославии.
— Кандидатура Олича смущает?
— Да. Я бы еще понял, если бы его пригласили вторым тренером. Но главным... Большой риск. У него же нет опыта! Кто принял такое решение? Могу только догадываться.
— Поделитесь своими предположениями?
— Уверен, Гинер дал бы Гончаренко доработать до конца сезона. Конечно, к Евгению Ленноровичу прислушиваются в клубе, он имеет серьезный вес. Но у меня складывается такое впечатление, что последнее слово в принятии важных решений уже не за ним... Есть совет директоров, определенные люди. К чему это все приведет?
Хотя я до конца не знаю, может быть, из-за Гончаренко уже возникли проблемы в коллективе, у кого-то терпение лопнуло. Тогда тренера надо менять, согласен. Но вот приглашение Олича... Не вижу логики. Повторяю, Ивицу нужно было постепенно вводить в курс дела, дать ему должность второго тренера, чтобы он адаптировался до конца чемпионата, осмотрелся. Руководство смогло бы понаблюдать за ним, понять, готов ли он к роли главного. И потом, чем Олич лучше Березуцких?
— Ничем?
— Ну да. Повторю свою точку зрения. Гончаренко должен был доработать до конца чемпионата. Потом его нужно было поблагодарить и красиво расстаться. Так обычно и поступают в ЦСКА.
Чалов, Обляков, Ахметов перестали прогрессировать
— А что не получилось у Гончаренко?
— Возможно, Гончаренко просто не созрел для клуба, который должен бороться за чемпионство. Возможно, его потолок — средняя команда, решающая другие задачи. Допускаю, что ему там комфортнее.
— А вы думаете, дело только в тренере? Например, Валерий Газзаев недавно заметил, что в ЦСКА всего четыре игрока, которые соответствуют чемпионским амбициям.
— Знаете, в нашем чемпионате с тем составом, которым располагает ЦСКА, можно бороться за чемпионство. Во всяком случае, за Лигу чемпионов точно. Да, особняком стоит «Зенит» со своим бюджетом. А с остальными можно бодаться. Считаю, при Гончаренко молодые игроки просто перестали прогрессировать.
— Кого вы имеете в виду?
— Сигурдссон растворился, Чалов непонятно где сейчас находится... Обляков и Ахметов — то же самое. И конечно, опорная зона — это не их оптимальная позиция. Они не разрушители, их надо использовать ближе к атаке. Я бы выделил только Дивеева. Вот он продолжает еще немного расти. Кроме того, заметил еще одну особенность в игре ЦСКА при белорусском специалисте.
— Какую?
— По весне команда почему-то выглядит слабо. Не первый год. Почему-то стоит, не играет. Согласитесь, это уже системная проблема. Значит, дело в подготовке на сборах. Осенью армейцы смотрятся прилично, а в марте почему-то проседают...
— Но ведь возникают вопросы и к трансферам?
— Понятно, что три года назад ЦСКА пришлось строить совершенно новую команду. Ушли братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум. Не так просто найти им с ходу замену. Молодежь поначалу на кураже выстрелила, однако потом остановилась в развитии.
— Имею в виду последние приобретения. Потрачено около 30 миллионов, но особого эффекта пока нет.
— Согласен. Из последних новичков я бы выделил только Зайнутдинова. Да и то в играх с «Арсеналом» и «Локомотивом» он себя не проявил.
— Эджуке?
— До штрафной он неплох, идет в дриблинг, шустрит. А что дальше? Где завершение? Его надо вписывать в тактику, командную игру. Это дело тренера. Парень с качествами, но...
Чем Олич лучше Березуцких?
— Как вам Рондон?
— Понятно, что он сильнее остальных нападающих ЦСКА. Даже притом, что лучшие годы его позади и он на сходе.
— Сильнее Чалова?
— Конечно. И Чалова, и Шкурина, и отданного в аренду Гайча. Мастерство Рондона видно невооруженным взглядом. На определенном этапе он способен помочь армейцам. Однако его функциональная готовность, конечно, вызывает вопросы. Если венесуэлец скинет лишние килограммы, начнет по-другому двигаться, его можно будет считать настоящей боевой единицей. Хотя даже сейчас он неплохо цепляется внизу, хорошо скидывает головой.
— В общем, приглашение Олича — лотерея?
— Именно что лотерея! Если человек не работал главным тренером, где уверенность, что у него сразу получится? ЦСКА, по-моему, — это не тот клуб, где экспериментируют. Вспомните, как подтягивали того же Гончаренко. Он же работал помощником Слуцкого. Плюс у него был опыт в «Уфе», «Урале», «Кубани», БАТЭ. То есть это человек с определенным багажом, который уже знал армейскую кухню изнутри.
Готов ли Олич к такой ответственности? Нет логики. И повторяю свой вопрос. А чем братья Березуцкие тогда хуже? Они и со Слуцким поработали, и с Гончаренко, прошли определенную школу. Тогда можно было бы и их спокойно поставить.
Можно было обратиться и к другим армейцам. Гришин, Хомуха, например. Хохлов сейчас без работы. Чем они слабее? Или Игнашевич. Да, сейчас у него в «Торпедо» не складывается, но все-таки...
Я это веду к тому, почему именно Олич?! Не пойму! Зачем приглашать иностранного специалиста без определенного опыта?
Как бы ЦСКА не повторил крылатое выражение Черномырдина — хотели как лучше, а получилось как всегда...
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