Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин — об увольнении Виктора Гончаренко и приглашении Ивицы Олича на пост главного тренера армейцев.

Это не решение Гинера

— Отставка Гончаренко назрела? — первый вопрос Масалитину.

— Честно говоря, не совсем понимаю, что в последнее время происходит в ЦСКА. Когда можно было менять тренера, этого не сделали. Была же ситуация после поражения от «Зенита», когда Гончаренко уехал в Минск. Ходили разговоры об отставке перед матчем с «Ростовом». Но он остался.

А сейчас уже, наверное, не самый подходящий момент. Тем не менее приглашают нового специалиста. Нелогично как-то. Во всяком случае, я так вижу ситуацию со стороны. Может быть, уже достигнута точка кипения?

— Почему нелогично?

— Думаю, надо было дать Гончаренко доработать до конца сезона, а потом уже расставаться. Либо сейчас приглашать более опытного специалиста, более авторитетного — из той же бывшей Югославии.

— Кандидатура Олича смущает?

— Да. Я бы еще понял, если бы его пригласили вторым тренером. Но главным... Большой риск. У него же нет опыта! Кто принял такое решение? Могу только догадываться.

— Поделитесь своими предположениями?

— Уверен, Гинер дал бы Гончаренко доработать до конца сезона. Конечно, к Евгению Ленноровичу прислушиваются в клубе, он имеет серьезный вес. Но у меня складывается такое впечатление, что последнее слово в принятии важных решений уже не за ним... Есть совет директоров, определенные люди. К чему это все приведет?

Хотя я до конца не знаю, может быть, из-за Гончаренко уже возникли проблемы в коллективе, у кого-то терпение лопнуло. Тогда тренера надо менять, согласен. Но вот приглашение Олича... Не вижу логики. Повторяю, Ивицу нужно было постепенно вводить в курс дела, дать ему должность второго тренера, чтобы он адаптировался до конца чемпионата, осмотрелся. Руководство смогло бы понаблюдать за ним, понять, готов ли он к роли главного. И потом, чем Олич лучше Березуцких?

— Ничем?

— Ну да. Повторю свою точку зрения. Гончаренко должен был доработать до конца чемпионата. Потом его нужно было поблагодарить и красиво расстаться. Так обычно и поступают в ЦСКА.

Чалов, Обляков, Ахметов перестали прогрессировать

— А что не получилось у Гончаренко?

— Возможно, Гончаренко просто не созрел для клуба, который должен бороться за чемпионство. Возможно, его потолок — средняя команда, решающая другие задачи. Допускаю, что ему там комфортнее.

— А вы думаете, дело только в тренере? Например, Валерий Газзаев недавно заметил, что в ЦСКА всего четыре игрока, которые соответствуют чемпионским амбициям.

— Знаете, в нашем чемпионате с тем составом, которым располагает ЦСКА, можно бороться за чемпионство. Во всяком случае, за Лигу чемпионов точно. Да, особняком стоит «Зенит» со своим бюджетом. А с остальными можно бодаться. Считаю, при Гончаренко молодые игроки просто перестали прогрессировать.

— Кого вы имеете в виду?

— Сигурдссон растворился, Чалов непонятно где сейчас находится... Обляков и Ахметов — то же самое. И конечно, опорная зона — это не их оптимальная позиция. Они не разрушители, их надо использовать ближе к атаке. Я бы выделил только Дивеева. Вот он продолжает еще немного расти. Кроме того, заметил еще одну особенность в игре ЦСКА при белорусском специалисте.

— Какую?

— По весне команда почему-то выглядит слабо. Не первый год. Почему-то стоит, не играет. Согласитесь, это уже системная проблема. Значит, дело в подготовке на сборах. Осенью армейцы смотрятся прилично, а в марте почему-то проседают...

— Но ведь возникают вопросы и к трансферам?

— Понятно, что три года назад ЦСКА пришлось строить совершенно новую команду. Ушли братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум. Не так просто найти им с ходу замену. Молодежь поначалу на кураже выстрелила, однако потом остановилась в развитии.

— Имею в виду последние приобретения. Потрачено около 30 миллионов, но особого эффекта пока нет.

— Согласен. Из последних новичков я бы выделил только Зайнутдинова. Да и то в играх с «Арсеналом» и «Локомотивом» он себя не проявил.

— Эджуке?

— До штрафной он неплох, идет в дриблинг, шустрит. А что дальше? Где завершение? Его надо вписывать в тактику, командную игру. Это дело тренера. Парень с качествами, но...

Чем Олич лучше Березуцких?

— Как вам Рондон?

— Понятно, что он сильнее остальных нападающих ЦСКА. Даже притом, что лучшие годы его позади и он на сходе.

— Сильнее Чалова?

— Конечно. И Чалова, и Шкурина, и отданного в аренду Гайча. Мастерство Рондона видно невооруженным взглядом. На определенном этапе он способен помочь армейцам. Однако его функциональная готовность, конечно, вызывает вопросы. Если венесуэлец скинет лишние килограммы, начнет по-другому двигаться, его можно будет считать настоящей боевой единицей. Хотя даже сейчас он неплохо цепляется внизу, хорошо скидывает головой.

— В общем, приглашение Олича — лотерея?

— Именно что лотерея! Если человек не работал главным тренером, где уверенность, что у него сразу получится? ЦСКА, по-моему, — это не тот клуб, где экспериментируют. Вспомните, как подтягивали того же Гончаренко. Он же работал помощником Слуцкого. Плюс у него был опыт в «Уфе», «Урале», «Кубани», БАТЭ. То есть это человек с определенным багажом, который уже знал армейскую кухню изнутри.

Готов ли Олич к такой ответственности? Нет логики. И повторяю свой вопрос. А чем братья Березуцкие тогда хуже? Они и со Слуцким поработали, и с Гончаренко, прошли определенную школу. Тогда можно было бы и их спокойно поставить.

Можно было обратиться и к другим армейцам. Гришин, Хомуха, например. Хохлов сейчас без работы. Чем они слабее? Или Игнашевич. Да, сейчас у него в «Торпедо» не складывается, но все-таки...

Я это веду к тому, почему именно Олич?! Не пойму! Зачем приглашать иностранного специалиста без определенного опыта?

Как бы ЦСКА не повторил крылатое выражение Черномырдина — хотели как лучше, а получилось как всегда...