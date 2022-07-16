«Игроки «Зенита» победили «Спартак» с 10-го места и вдруг почувствовали себя академиками...» Орлов — о матче с «Химками»
— «Зенит» прилично выглядел в первой половине первого тайма, забил гол. А вот что случилось потом? Думаю, в голове футболистов сидела победа в предсезонном турнире, а потом и над «Спартаком». В общем, ребята почему-то почувствовали себя академиками. Футбол такого не прощает. Понимаете?
Друзья, не надо преувеличивать успех в Суперкубке! «Спартак» закончил тот сезон на 10-м месте. Ну о чем тут еще говорить? Зачем витать в облаках? Одолеть красно-белых было не так-то сложно.
«Химки» — молодцы, навязали борьбу на всех участках поля. Не зря же Семак не раз повторял, что «Зенит» способен добиваться результата, только когда все без исключения играют на пределе своих возможностей! Но я этого вчера не увидел.
Конечно, гол гостей получился на загляденье. Потрясающая комбинация. Кузяев, Сутормин, скидка Клаудиньо, удар Вендела. Замечательно. Но, по сути, после этого питерцы отдали инициативу. У «Химок» было два хороших момента еще до перерыва. Одоевский выручил. Правда, когда забивал Мирзов, к вратарю все-таки есть определенные вопросы. Хавбек хозяев «стрелял» из-за пределов штрафной и не под самую штангу. Голкипер мог сыграть и надежнее.
Есть нарекания и к Чистякову. Он никак не избавится от своей старой болезни. Не встречает оппонента. Дает ему свободу. Как же так? Не надо бояться идти на соперника, пытаться отобрать мяч — тебя же сзади подстрахуют. Мирзов, надо признать, довольно вольготно чувствовал себя, когда сравнивал счет. В другом эпизоде Чистяков так неуклюже потерял мяч — сразу пошла ответная атака. Дмитрию нужно очень серьезно поработать над этим компонентом.
Родригао? Считаю, он в порядке. Просто не забывайте, что парень играл с чистого листа. Для первого раза вполне нормально выглядел. Еще наработает связи с партнерами.
Возможный отъезд Вендела? Здесь все зависит только от него. Конечно, тренерскому штабу не хотелось бы терять исполнителя такого уровня. Но что поделать... Это жизнь. Во всяком случае, у «Зенита» есть резервы. Мостовой, Ерохин.
Что касается Клаудиньо, он пока не набрал форму. Как-то не хватает еще кондиций. Тот же Вендел выглядит гораздо свежее и резче. Малком? Вот к нему, похоже, защитники привыкли, поняли, как противостоять. Изучили его манеру игры. Посмотрим, что будет дальше. Но на чемпионов всегда все настраиваются с удвоенной силой. Главное, чтобы футболисты «Зенита» понимали, что начинается новая глава и пора забыть о прежнем триумфе.
Перспективы Бакаева? Пока объективно непросто пробиться в стартовый состав. Но данные у него есть. Резкий рывок, умение обострить ситуацию. От него ждут результативных действий. Так что надо использовать то игровое время, которое ему дает Семак, с пользой — улучшить свою статистику. В целом, нужно еще подождать. Он же только-только пришел. А если Вендел уедет, то и у Бакаева появится больше возможностей себя проявить.
Считаю, ничья с «Химками» — хороший результат для такого турнира, для длинной дистанции. Сразу какая-то интрига появилась. И «Зенит», думаю, сделает правильные выводы перед игрой с «Крыльями Советов». Все только начинается.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1