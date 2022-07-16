Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

«Игроки «Зенита» победили «Спартак» с 10-го места и вдруг почувствовали себя академиками...» Орлов — о матче с «Химками»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Химки» — «Зенит» — 1:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о матче 1-го тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом» (1:1).
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Зенит

— «Зенит» прилично выглядел в первой половине первого тайма, забил гол. А вот что случилось потом? Думаю, в голове футболистов сидела победа в предсезонном турнире, а потом и над «Спартаком». В общем, ребята почему-то почувствовали себя академиками. Футбол такого не прощает. Понимаете?

Друзья, не надо преувеличивать успех в Суперкубке! «Спартак» закончил тот сезон на 10-м месте. Ну о чем тут еще говорить? Зачем витать в облаках? Одолеть красно-белых было не так-то сложно.

«Химки» — молодцы, навязали борьбу на всех участках поля. Не зря же Семак не раз повторял, что «Зенит» способен добиваться результата, только когда все без исключения играют на пределе своих возможностей! Но я этого вчера не увидел.

Реакция футболистов &laquo;Зенита&raquo; на&nbsp;пропущенный гол от &laquo;Химок&raquo;. Суперсенсация на старте РПЛ: «Зенит» теряет очки в Химках

Конечно, гол гостей получился на загляденье. Потрясающая комбинация. Кузяев, Сутормин, скидка Клаудиньо, удар Вендела. Замечательно. Но, по сути, после этого питерцы отдали инициативу. У «Химок» было два хороших момента еще до перерыва. Одоевский выручил. Правда, когда забивал Мирзов, к вратарю все-таки есть определенные вопросы. Хавбек хозяев «стрелял» из-за пределов штрафной и не под самую штангу. Голкипер мог сыграть и надежнее.

Есть нарекания и к Чистякову. Он никак не избавится от своей старой болезни. Не встречает оппонента. Дает ему свободу. Как же так? Не надо бояться идти на соперника, пытаться отобрать мяч — тебя же сзади подстрахуют. Мирзов, надо признать, довольно вольготно чувствовал себя, когда сравнивал счет. В другом эпизоде Чистяков так неуклюже потерял мяч — сразу пошла ответная атака. Дмитрию нужно очень серьезно поработать над этим компонентом.

Красно-черная машина притормозила &laquo;Зенит&raquo;.

Родригао? Считаю, он в порядке. Просто не забывайте, что парень играл с чистого листа. Для первого раза вполне нормально выглядел. Еще наработает связи с партнерами.

Возможный отъезд Вендела? Здесь все зависит только от него. Конечно, тренерскому штабу не хотелось бы терять исполнителя такого уровня. Но что поделать... Это жизнь. Во всяком случае, у «Зенита» есть резервы. Мостовой, Ерохин.

Что касается Клаудиньо, он пока не набрал форму. Как-то не хватает еще кондиций. Тот же Вендел выглядит гораздо свежее и резче. Малком? Вот к нему, похоже, защитники привыкли, поняли, как противостоять. Изучили его манеру игры. Посмотрим, что будет дальше. Но на чемпионов всегда все настраиваются с удвоенной силой. Главное, чтобы футболисты «Зенита» понимали, что начинается новая глава и пора забыть о прежнем триумфе.

Сергей Семак. У «Зенита» не осталось конкурентов, а у Семака — внутренних проблем. И это плохая новость

Перспективы Бакаева? Пока объективно непросто пробиться в стартовый состав. Но данные у него есть. Резкий рывок, умение обострить ситуацию. От него ждут результативных действий. Так что надо использовать то игровое время, которое ему дает Семак, с пользой — улучшить свою статистику. В целом, нужно еще подождать. Он же только-только пришел. А если Вендел уедет, то и у Бакаева появится больше возможностей себя проявить.

Считаю, ничья с «Химками» — хороший результат для такого турнира, для длинной дистанции. Сразу какая-то интрига появилась. И «Зенит», думаю, сделает правильные выводы перед игрой с «Крыльями Советов». Все только начинается.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Геннадий Орлов
16
23
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 способов, как быстро накачать икры: советы тренера
Вертолет, которым управлял биатлонист Малиновский, пропал на Камчатке
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Кирилл Фольмер перешел в «Ахмат» из «Ростова» на правах аренды
Тарханов прокомментировал возможный переход Оздоева в «Урал»
ЦСКА — «Урал»: видео голов
ЦСКА — «Урал»: почему замешкался Мешков? Начальный удар выполнен с нарушением правил
Федотов получил желтую карточку в первом матче в РПЛ на посту главного тренера ЦСКА
ЦСКА — «Урал»: Карраскаль забил с пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пышная грудь и соблазнительные наряды: ведущая клубного ТВ «Химок» не скрывает свои формы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости