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«Галатасарай» хочет увеличить сумму отступных за Батракова до 100 миллионов евро

Источник: «Галатасарай» хочет увеличить сумму отступных за Батракова до 100 миллионов евро

Никита Давыдов
Алексей Батраков.
Фото Reuters

«Галатасарай» готовит новый контракт для российского полузащитника Алексея Батракова с улучшенными финансовыми условиями, сообщает турецкий журналист Сулейман Родоп в социальных сетях.

По информации источника, по новому соглашению зарплата 21-летнего футболиста может вырасти до 5 миллионов евро в год (сейчас она составляет 3,25 миллиона), а сумма отступных — до 100 миллионов. Руководство стамбульского клуба хочет защитить себя от возможного ухода россиянина на фоне интереса со стороны ведущих европейских команд.

Как сообщает Родоп, сумма отступных в нынешнем контракте полузащитника составляет 55 миллионов евро. «Галатасарай» заплатил «Локомотиву» за переход Батракова 25 миллионов.

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Батраков выступает за «Галатасарай» с 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

3 ноября Батраков оформил дубль в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Штутгарта» (2:0).

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Алексей Батраков
ФК Галатасарай
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