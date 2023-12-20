У ЦСКА — неожиданный новичок. Кто такой Мусаев и зачем он армейцам?
Бесшумный трансфер
Мы давно привыкли к тому, что ЦСКА не балует своих болельщиков новичками. У команды есть очевидные проблемы с глубиной состава, но усиление она получает редко. Более того, армейцы зачастую затягивают с представлением игроков: например, в летнее межсезонье команда вообще никого не приобрела — все новички пришли в ЦСКА уже после старта чемпионата. Поэтому было бы странно ставить на то, что именно армейцы зимой первыми среди клубов РПЛ объявят о приобретении футболиста.
Однако так и произошло. Трансферное окно еще даже не открылось, а красно-синие отчитались об усилении. Сделка уже заслуживает аплодисментов, потому что состоялась бесшумно: никаких слухов, никаких сливов. Поэтому она и неожиданна.
Сюрпризом стало и имя новичка: Тамерлан Мусаев, 22 года, нападающий «Балтики», контракт на 4,5 года. В сентябре новобранец армейцев даже вызывался в национальную команду России и дебютировал за нее в товарищеской встрече с олимпийской сборной Египта. Впрочем, обо всем по порядку.
От первой лиги до сборной
Мусаев родился и рос в Дагестане. Там же, в Кизилюрте, начал играть в футбол, а в 13 лет оказался в школе ЦСКА. Правда, воспитанником армейцев Тамерлана считать сложно — он пробыл в их академии всего год и ушел в «Локомотив», где тоже не закрепился. «Торпедо», «Анжи», тульский «Арсенал» — еще до начала взрослой карьеры Мусаев успел разменять целую пачку клубов.
Путевку в большой футбол форварду подарила «Балтика», куда он перебрался в 2020 году. После аренд в ульяновскую «Волгу» и КАМАЗ Мусаева прорвало: с весны 2022-го Тамерлан стал регулярно играть и забивать за калининградцев. Его результативная игра во многом помогла «Балтике» вернуться в РПЛ — за прошлый сезон первой лиги форвард набрал 18 (9+9) очков по системе «гол плюс пас». Неудивительно, что Мусаев был признан лучшим молодым футболистом дивизиона.
В текущем сезоне Тамерлан участвовал во всех матчах «Балтики» — как в чемпионате, так и в Кубке. В каждом турнире нападающий забил по два мяча, а его бенефисом стала кубковая встреча с «Ахматом», где пара шикарных голов Мусаева позволила калининградцам выйти в плей-офф Пути РПЛ.
В сентябре сбылась маленькая мечта Тамерлана — он получил вызов в сборную России и даже сыграл за нее в обоих товарищеских матчах со сборной Египта (U-23). Правда, те встречи лишь формально считаются играми национальной команды — в Суэц летала молодежь. Но достижение все равно крутое, ведь Мусаев на тот момент только-только дебютировал в РПЛ.
Мощный, рослый и трудолюбивый
Зачем он армейцам? Если коротко, то они играют на опережение. Хороших центральных нападающих, как и центральных защитников, на рынке найти сложно, а с российским паспортом — тем более. Безусловно, Мусаев пока еще не заявил о себе в полный голос, но потенциал у него есть.
Габаритный (рост 186 сантиметров), хорошо играет корпусом, взрывной, техничный. Среди массы его выделяет работа без мяча: Тамерлан любит и умеет прессинговать, а также никогда не выключается из эпизодов. Вынослив, о чем говорит и насыщенная игровая статистика в текущем сезоне, и ударная весна-2023, когда Мусаев почти во всех матчах обходился без замен. С «физикой» у новичка ЦСКА все хорошо — придя в «Балтику», он нарастил мышечный корсет. Может забить и головой, и с дальней дистанции, и даже со штрафного. Ролевую модель Мусаева описать тяжело — чем-то он напоминает Томаса Мюллера, а чем-то — Левандовски.
Стоит подчеркнуть, что спрос на статного нападающего был. Первые слухи об интересе к нему появились еще весной — тогда сообщалось, что за Мусаевым следит не только ЦСКА, но и «Крылья Советов». Косвенно это указывает на то, что армейцы изучали форварда давно.
Замена Заболотному
Армейцы при Владимире Федотове всегда играют по схеме 3-4-2-1, так что позиция Мусаева ясна — он будет выходить либо на острие, либо в оттяжке. Но едва ли Тамерлан с первых же игр станет железным футболистом основы. В отличие от других линий, атака у ЦСКА укомплектована: есть Заболотный, Чалов, Давила, Обляков, Файзуллаев и несколько перспективных молодых футболистов. Кроме того, в передней тройке при необходимости могут выйти Кучаев и Мухин, что мы уже неоднократно видели по ходу текущего сезона.
Но Мусаев — это вариант не столько на сегодняшний день, сколько на перспективу. Летом истекает контракт у Заболотного, ему уже 32, и красно-синие явно искали ему замену. А она необходима: без Антона атака армейцев выглядит слишком легковесной. Мусаев — адекватная альтернатива.
Это совсем не значит, что до лета Тамерлан будет лишь изредка выходить на замену. Мусаева не просто так купили задолго до старта зимних сборов — Федотову важно, чтобы новичок прошел их полностью. В январе и феврале состоится Кубок Азии, на который уедет хавбек сборной Узбекистана Файзуллаев, и неизвестно, когда и в каком состоянии он вернется оттуда. Так что у Мусаева есть шанс зацепиться за стартовый состав уже весной.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5