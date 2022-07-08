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Армия, рыбалка и сумки с деньгами. Где сейчас легенда «Спартака» Василий Баранов

Николай Егорычев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Василий Баранов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Василий Баранов.
Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Василий Баранов и Роберто Карлос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Василий Баранов на одном из рынков Гомеля.
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Самый загадочный игрок эпохи Романцева.

За день до матча за Суперкубок России на «Петровском» сыграют легенды «Спартака» и «Зенита». Составы команд реально впечатляют: за красно-белых выступят Титов, Тихонов, Аленичев, Самедов, Дмитрий Комбаров и другие. За сине-бело-голубых — Аршавин, Кержаков, Быстров, Тимощук и Анюков.

РФС до последнего пытался согласовать приезд других ветеранов, один из которых — Василий Баранов. Но несмотря на приглашение, Василий снова отказался появляться на публике (в отличие от других экс-футболистов, он не дает интервью и не появляется на ТВ) и не доедет до Санкт-Петербурга.

«СЭ» вспоминает карьеру Баранова и рассказывает, чем он занимался после того, как закончил с футболом.

Василий Баранов. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Василий Баранов.
Андрей Голованов, Сергей Киврин

Пошёл в армию, потому что не было работы

Путь Баранова в профессиональный футбол получился непростым. Окончив ДЮСШ в Гомеле, он не смог найти команду и ушёл в армию. «Тогда было всё просто: нет работы — иди служить. Вот Вася и пошёл в армию», — вспоминал Сергей Никитенко, с которым Баранов играл за белорусский клуб «Ведрич».

По словам Никитенко, после армии Баранов даже не собирался возвращаться в футбол. Но, поиграв немного за «ЗЛиНе» из второй лиги Белоруссии, на него обратили внимание в «Ведриче». В 90-х этот клуб считался середняком Высшей лиги. После двух лет в «Ведриче» Баранов получил предложение из России — от «Балтики». А незадолго до этого Василий ездил на просмотр в ЦСКА, но не впечатлил главного тренера «армейцев» Александра Тарханова.

Калининградский клуб тогда только-только появился в «вышке». И сходу занял седьмое место — это до сих пор лучший результат в истории «Балтики». Одним из лидеров той команды был как раз Василий Баранов: в 28 матчах он забил пять мячей и отдал три результативных передачи. Именно голы Баранова помогли «Балтике» сенсационно обыграть ЦСКА (2:1) и «Аланию» (2:0).

За это «Спорт-Экспресс» признал Василия лучшим новичком чемпионата России 1996 года. Его переход в более статусный клуб оставался лишь вопросом времени.

Василий Баранов и Роберто Карлос. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Василий Баранов и Роберто Карлос.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Мужик, ты вообще кто?»

Сверкнув в сезоне-96, Баранов заинтересовал «Спартак», «Торпедо» и ЦСКА, хотя армейцы отказались от него буквально за год до этого. Но «Балтика» не отпускала Василия вплоть до лета 1998 года, пока у клуба не возникли серьезные финансовые проблемы.

Так Баранов оказался в «Спартаке».

Полузащитник забил за красно-белых в первой же игре, поразив ворота «Локомотива». Для этого Баранову понадобилось всего три минуты. Гол вышел очень эффектным:

Баранов сразу же закрепился в основном составе. И сходу стал чемпионом России, дебютировал в Лиге чемпионов и вошёл в «Список 33». Но лучший сезон Василия в «Спартаке» пришёлся на 2001 год: тогда он забил пять мячей (в том числе «Баварии» в Лиге чемпионов) и отдал восемь результативных передач.

Его карьера могла сложиться еще мощнее, если бы не проблемы с режимом. Олег Романцев в книге «Вся правда обо мне и «Спартаке» вспоминал: «Не у всех ребят получалось стать до конца спартаковскими игроками. Взять, например, Баранова — вроде весёлый компанейский парень, но тащил команду не туда, куда нужно. Я был вынужден его ставить, потому что альтернативы на позиции правого полузащитника у меня на тот момент не было».

Самая легендарная история — как Баранов с Робсоном решили выпить пива прямо в Тарасовке и поставили бутылки в душевую, чтобы они охладились. Этикетки размокли, забили собой водосток — из-за этого оказался затоплен целый этаж. Романцев выгнал Баранова с базы, но уже на следующий день вернул его обратно.

О другом случае, произошедшем с Василием в расположении сборной Белоруссии, рассказал его бывший партнёр по национальной команде Владимир Маковский.

Дело в том, что Эдуард Малофеев, руководивший тогда белорусами, любил ранние подъёмы. Он подходил к каждому игроку и хриплым голосом кричал: «В глаза смотри! В глаза, я сказал!» Считалось, если футболист отводил глаза — значит, «кутил» ночью.

«И вот как-то Эдуард Васильевич собрал всех, а Васи нет, — вспоминал Маковский. — Зашёл к Баранову в комнату, а он спит. Спит после вчерашнего, ясное дело, крепко. Малофеев ему: «Вася, Вася, Вася, Вася! Просыпайся, кому говорю! Подъем!» Баранов в итоге открыл глаза и сказал одну-единственную фразу: «Мужик, ты вообще кто?» Перевернулся на другой бок и уснул обратно. Так только Вася мог».

У Баранова был шанс даже уехать в Европу. По словам Александра Шикунова, занимавшего в конце 1990-х и начале 2000-х должность технического директора «Спартака», интерес к Василию проявлял «Лион». Французы якобы предлагали 23 миллиона за него и Егора Титова. Последнего из «Спартака» не хотел отпускать Романцев, поэтому и Баранов никуда не уехал.

Василий Баранов на одном из рынков Гомеля.
Василий Баранов на одном из рынков Гомеля.

Где сейчас Василий Баранов

Последний сезон в «Спартаке» Василий провёл в 2003 году и помог красно-белым взять Кубок России. После этого в клубе началась перестройка, и Баранова выставили на трансфер. Официальная версия — не подошёл под стиль игры. На тот момент футболисту было всего 30 лет.

Покинув «Спартак», Василий играл за «Аланию» и «Рязань», представлявшую тогда третий дивизион. В 2007 году Баранов закончил карьеру и пропал с радаров, о чём заранее предупреждал своих одноклубников. «Он ещё во время игровой карьеры нам говорил, что после её окончания мы его не найдём. Так и вышло», — признался Александр Филимонов «Чемпионату» четыре года назад.

Василий действительно ведёт предельно закрытый образ жизни. И не выходит на связь даже с партнерами по «Спартаку».

«Информации от Васи нет, причём давно уже», — сказал «СЭ» Дмитрий Парфёнов.

«Извините, но мы сто лет с ним не общались», — добавил Егор Титов.

Есть несколько версий о том, чем занимается Баранов по окончании карьеры. Одно время ходили слухи, что он якобы работает строителем и даже ездит на заработки в Москву. Но эта информация не подтвердилась. Последний раз Баранов отвечал на звонки журналистов в 2016 году и ограничился общими фразами: «Отношения ни с кем не поддерживаю. Все заняты, у всех свои дела, а отвлекать никого не хочется», — так объяснил свою закрытость Василий.

Ближе всех к Баранову подобрался белорусский журналист Никита Мелкозёров. В 2015 году он пытался взять интервью у Баранова — экс-хавбек «Спартака» отказывался под разными предлогами, после чего добавил журналиста в черный список и сменил номер телефона. После этого репортёр пообщался с теми, кто хорошо знает Василия.

Известно, что Баранов живет недалеко от Гомеля. По некоторым данным, посёлок называется «Новая жизнь» и находится на берегу реки Сож. «Говорят, что Вася регулярно ходит на железнодорожный вокзал за «передачками». Ему из Москвы сумками возят деньги, — рассказывал Владимир Рыжченко, также игравший в футбол на профессиональном уровне. — Он, когда ещё играл, вложился в какой-то бизнес. Вот ему и «капает» до сих пор. Слышал, что не пьёт, чувствует себя хорошо и живёт очень спокойно».

По словам знакомых Баранова, он уделяет много времени своей семье: у него взрослая дочь и сын, который учится в школе. В свободное время ходит на рыбалку.

«Вася передаёт всем привет, — сказал бывший партнёр Баранова по «Ведричу» Роман Джафаров. — Просит, чтобы никто за него не волновался. Всё у него хорошо, но общаться он ни с кем не планирует».

Василий Баранов
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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