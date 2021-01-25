Бывший полузащитник «МЮ», «Фиорентины» и сборной России Андрей Канчельскис вспомнил итальянский период своей карьеры, оценил шансы Александра Кокорина в серии А и выразил свое мнение об уровне мастерства Квинси Промеса.

Батистута, Трапаттони, «Скотина»

— Ваше самое яркое игровое воспоминание о «Фиорентине», где вы выступали в 1997-1998 годах? — первый вопрос Канчельскису.

— Первый гол. В начале своего второго сезона в Италии поразил ворота «Бари». Такое не забывается. У «Фиорентины» очень требовательные болельщики, они были в восторге.

— Думал, назовете гол в ворота «Милана», который помог «фиалкам» занять пятое место в чемпионате и попасть в Кубок УЕФА.

— Ну, на тот момент уже понимал, что, скорее всего, уйду из клуба.

— Почему?

— Знал, что тренер Альберто Малезани не останется в «Фиорентине» на следующий сезон — приходил Джованни Трапатттони. Тогда на поле могли выходить только три иностранца — я, Батистута и Эдмундо. А Трап приводил с собой чешского защитника. Мне дали понять, что стану лишним. С другой стороны, вы правы: не каждый день забиваешь «Милану». Помню, даже смутился на предмтачевой установке.

— Вот как.

— Тренер сказал, что при стандартах должен держать Паоло Мальдини. Магия имени, понимаете (смеется). Паоло явно головой играл лучше меня.

— Ну и как получилось против него?

— Счет на табло. Он не забил, а я отличился (смеется). Но до сих пор вспоминаю ту дуэль. На самом деле ничего страшного в нашей жизни нет. Кроме смерти...

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— После Англии поначалу, наверное, «вешались» от бесконечных тактических занятий в «Фиорентине»?

— Да я бы так не сказал. По большому счету итальянцы переняли все самое лучшее, что было в советском футболе. А все, извините за выражение, дерьмо нам оставили... До сих пор разгребаем! Столько жуликов и проходимцев! В «Фиорентине» практиковались двухразовые тренировки, интенсивная работа. Тактикой меня не утомляли. Все по делу.

— Батистута вас опекал?

— О, Бати-гол! Человечище! Настоящий капитан. Он всегда за парней стоял. Дай бог ему здоровья. Габриэль всю команду опекал, не только меня, за всех просил, отстаивал наши интересы. У нас же был президент, которого я не особо уважал, — Чекки Гори. Человек увлекался кино, снимал фильмы. Порой мог на несколько месяцев уехать в США. И когда возникали временные задержки по зарплате, именно Баттистута решал эти вопросы.

— Выбивал деньги?

— Почему выбивал? Мы же их честно заработали. Настоящий капитан. Рой Кин в «МЮ» был таким же. Памятный разговор с аргентинцем? Да он всегда мне помогал — на поле, в раздевалке. На выходных нередко ходили в рестораны. Но только никто не напивался! Могли себе позволить выпить немного красного вина. Никто не запрещал.

— Эдмундо по прозвищу Скотина — совсем безбашенный?

— Нет, я бы его не назвал неуправляемым парнем. Мне бразилец казался довольно адекватным. Вел себя нормально. Правда, один поступок меня шокировал.

— Какой же?

— Нам предстояло встречаться с «Ювентусом», а он уехал в Бразилию на карнавал (смеется). Потом я уже понял, что для них это святое. Как он мог пропустить такое событие? (Смеется). Короче, на носу важнейший матч, а парень отправился потусить. Такой у южноамериканцев менталитет. А вспомните Вагнера Лав в ЦСКА? Тоже мог без спроса пропасть на несколько дней, потом возвращался, забивал, отдавал. Наверное, Эдмундо тогда здорово оштрафовали. Но это сильный игрок, иначе никто его в «Фиорентину» не позвал бы.

— И никогда у вас с ним стычек не возникало?

— Да бросьте вы! Я реально вспоминаю только случай про карнавал. В остальном — обычный человек, хороший пацан! Спокойный такой.

Меня «убил» Тарибо Уэст

— А не было шансов убедить Трапаттони в том, что играть должны вы, а не чех?

— У тренера никаких претензий ко мне не имелось. Он меня не выдавливал. Сказал, что я могу остаться в «Фиорентине», но никаких гарантий не давал. Мне к тому моменту почти 30 лет исполнилось, не хотелось сидеть на скамейке. Решил вернуться в Великобританию, где провел хорошее время. Возник вариант с «Рейнджерс». Не скрою, зарплата в Шотландии у меня стала больше, чем в Италии. А чего стесняться? Это нормальное желание зарабатывать больше. Век футболиста короток.

— «Фиорентина» заплатила за вас «Эвертону» 13 миллионов долларов. Это сильно давило? В Италии, наверное, ждали, что Канчельскис с первого же матча начнет забивать и отдавать, всего же у вас в 28 встречах за «фиалок» два гола.

— Меня реально прессинговали — и журналисты, и фанаты. Но не забывайте, что перешел в «Фиорентину» с травмой, потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к другому футболу, тактике, менталитету. Однако считаю, что, пройдя полноценную предсезонную подготовку, я доказал болельщикам, что способен играть и в Италии. Правда, потом в матче с «Интером» Тарибо Уэст меня «убил». А затем получил еще одно повреждение в стыковой игре отбора на ЧМ-1998 с Италией. Это, конечно, повлияло на мою эффективность в серии А.

— Уэст реально прям «убил»?

— Нигериец пошел в очень жесткий подкат. Сейчас ему впаяли бы дисквалификацию на несколько игр. А тогда даже желтой не показали, представляете? Мне иногда смешно становится, когда смотрю современный футбол. Никого пальцем тронуть нельзя... Еще и ВАР этот ввели! Раньше шли в такие стыки, что нынешнему поколению и не снилось. Сейчас парням гораздо легче, чем нам. Все познается в сравнении.

Кокорин и Промес

— Давайте о Кокорине. Понимаете, за какие заслуги его позвали в «Фиорентину»?

— Хм. Может, в одной камере с итальянцем сидел? Шутка, конечно.

— А если серьезно?

— Ну мы же с вами знаем, что Кокорин умеет играть в футбол. Или вы не согласны? Почему давно ничего не показывал? Человек вообще-то почти год провел за решеткой. Потом ему потребовалось время для восстановления кондиций. Наверняка его агенты, представители здорово поработали. Да и зачем теперь разбираться в том, как совершился этот трансфер? Нам остается только пожелать ему удачи и радоваться успехам в серии А. Теперь все зависит от него.

— Получится?

— Александр, думаю, сам понимает, что «Фиорентина» для него последний шанс вернуться в сборную. Во Флоренции очень требовательные болельщики. Докажет свою состоятельность — на руках станут носить. А если нет... Мало не покажется, возникнут очень серьезные проблемы. Ему надо собраться и 24 часа думать о футболе. Все же от головы идет. Это очень хороший шанс перезапустить карьеру, да и свою жизнь.

— Вы в 29 лет уже уехали из Италии, а он в этом возрасте только туда отправился. Рискованно?

— Почему? Хороший футбольный возраст. Все реально. Повторяю, Кокорин не разучился играть. Просто надо выбросить из головы все эти мысли о красивой жизни, «феррари» и так далее. Почему бы не доказать тренеру сборной, что его рано списали со счетов?

— В свое время у вас была пикировка с Квинси Промесом. Вы довольно скептически отзывались о футбольных качествах голландца. Как отнесетесь к тому, что он вернется в «Спартак»?

— Все-таки вернется? Хм. А зачем тогда уезжал? Ему надо было оставаться в России, подписать контракт лет на десять, ходить по полю с сигаретой в зубах. Куда Промес рвался-то? И чего добился в Европе? Разве я был не прав? Ну вот что человек показал в Испании, в «Севилье»? Разве я его оскорбил чем-то? Просто сказал: если чего-то хочешь, докажи на поле. Только не в России, а на Западе. И что мы увидели?

— Считаете Промеса посредственным футболистом?

— Хотите поспорить? Он же нам рассказывал какие-то вещи, кричал там что-то, бузил... Повторяю: если Промес заиграл бы в «Ливерпуле», куда его кто-то сватал, я бы перед ним извинился. Отвечаю за свои слова. А так Квинси для Европы действительно посредственный футболист. «Спартаку», наверное, поможет. Но только это уже не тот клуб, который девять раз выигрывал чемпионство. Средняя команда. И Квинси хочет вновь тут выступать? Да пожалуйста!