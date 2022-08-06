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Сегодня, 18:45

Промес превзошел Вагнера Лав. Пока по победным голам

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес и Вагнер Лав.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России.
Победные голы футболистов «Спартака» в чемпионате России.
Лидеры по победным голам за одну команду в чемпионатах России.
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Интересные цифры после победы «Спартака».

Нападающий «Спартака» Квинси Промес открыл счет в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0) и забил 72-й гол в чемпионатах России. Голландец укрепился на втором месте в списке лучших бомбардиров красно-белых. От Романа Павлюченко он оторвался уже на три мяча, от Андрея Тихонова — на четыре. Отставание Промеса от владеющего рекордом Егора Титова составляет 14 голов.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России.

Заодно голландский нападающий обновил рекорд «Спартака» по победным голам в высшем дивизионе. Решающими для красно-белых оказались уже 28 точных ударов Квинси. Для сравнения Тихонов принес спартаковцам 26 побед (10 из них в фантастическом для себя сезоне-1999), Павлюченко — 21.

Победные голы футболистов «Спартака» в чемпионате России.
Победные голы футболистов «Спартака» в чемпионате России.

Промес установил новый рекорд по числу победных голов за одну команду для легионеров. Бразилец Вагнер Лав забил за ЦСКА 85 мячей, но только 27 из них оказались решающего. В общем рейтинге клубных победоносцев Промес занимает четвертое место, уступая только Александру Кержакову, Олегу Веретенникову и Дмитрию Лоськову.

Лидеры по победным голам за одну команду в чемпионатах России.
Лидеры по победным голам за одну команду в чемпионатах России.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Вагнер Лав
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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