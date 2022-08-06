Промес превзошел Вагнера Лав. Пока по победным голам

Интересные цифры после победы «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес открыл счет в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0) и забил 72-й гол в чемпионатах России. Голландец укрепился на втором месте в списке лучших бомбардиров красно-белых. От Романа Павлюченко он оторвался уже на три мяча, от Андрея Тихонова — на четыре. Отставание Промеса от владеющего рекордом Егора Титова составляет 14 голов.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России.

Заодно голландский нападающий обновил рекорд «Спартака» по победным голам в высшем дивизионе. Решающими для красно-белых оказались уже 28 точных ударов Квинси. Для сравнения Тихонов принес спартаковцам 26 побед (10 из них в фантастическом для себя сезоне-1999), Павлюченко — 21.

Победные голы футболистов «Спартака» в чемпионате России.

Промес установил новый рекорд по числу победных голов за одну команду для легионеров. Бразилец Вагнер Лав забил за ЦСКА 85 мячей, но только 27 из них оказались решающего. В общем рейтинге клубных победоносцев Промес занимает четвертое место, уступая только Александру Кержакову, Олегу Веретенникову и Дмитрию Лоськову.