Что может «Спартак» предложить Соболеву? Борьбу за пятое место? Мнение Максима Алланзарова
Мнение
Буду очень расстроен, если Соболев покинет «Спартак», но игрока понимаю полностью. Вы можете сегодня читать очередной шквал инсайдов по этой теме, но кардинально ничего не изменилось. Соболев, «Спартак» и «Зенит» пытаются найти приемлемый для всех вариант трансфера. Обо всех подробностях в цифрах и о ходе переговоров напишу после перехода.
Только в мозгу португальца Томаша Амарала могла возникнуть идея, что люди должны играть за «Спартак» просто потому, что это «Спартак». Что может клуб предложить потенциальному игроку сегодня, чтобы он сделал выбор в пользу красно-белых? Борьбу за пятое место? Возможность быть морально уничтоженным фанатами, которые живут вчерашними великим победами? Полупустые трибуны стадиона? Игру на одном поле с великими футболистами современности из Молдавии и Коста-Рики?
Перспективные российские футболисты в сторону «Спартака» сегодня не смотрят, впрочем, и сам клуб таких игроков видеть у себя не спешит. Вы где-нибудь читали, чтобы клуб боролся, к примеру, за подписание Козлова? Нет. Козлов выбирал между Питером и Краснодаром, ни о каком «Спартаке» не было и речи. А почему так происходит? Великие скауты из Португалии не разглядели талант? Или для всех в клубе гораздо интереснее смотреть в сторону иностранцев? А невероятного таланта русских и своих полно, вон Михаил Игнатов уже в легенду превращается.
Сегодняшний «Спартак» по всем параметрам отвечает статусу клуба с пятого места в таблице: нынешние лидеры готовы уйти на повышение, перспективные новички выбирают кого угодно, но не красно-белых. Пока чемпион совершает ковровую закупку всех лучших, клуб с пятого места везет для себя 32-летнего бразильца сомнительного качества.
Для чего Соболеву оставаться в «Спартаке», если в «Зените» он получит деньги, трофеи и снова будет забивать? Хочу услышать аргументы в пользу красно-белых, если они у вас есть.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Химки – Динамо Мх
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