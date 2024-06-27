Первая победа Станковича. «Спартак» провел закрытый матч в Тарасовке

Игра с «Торпедо» прошла в особом режиме. Но не в таком закрытом, как было принято при Абаскале.

«Спартак» на базе в Тарасовке обыграл «Торпедо» в товарищеском матче — 3:1. Игра прошла в закрытом режиме, трансляции матча не велось, но какую-то информацию о нем красно-белые все же дали. На ее основе можно сделать несколько наблюдений.

— Прошлым летом «Спартак» также проводил товарищеский матч с «Торпедо». Та игра тоже была непубличной, но в гораздо большей степени. Клуб не делился никакими подробностями, и многочисленные инсайдеры начали соревноваться в осведомленности — кто же все-таки забил и как вообще играли красно-белые. Здесь же «Спартак» провел онлайн и поделился кое-какими деталями. В этом Станкович оказался уже демократичнее Абаскаля.

— Судя по стартовому набору фамилий, «Спартак» играл по схеме 4-3-3. Много разговоров о возможном уходе Соболева, но здесь он вышел с первых минут. А забил в первом тайме Зиньковский. Судя по описанию, гол действительно впечатляющий: «Зиньковский прорвался по флангу, обвел нескольких защитников «Торпедо» и катнул мяч в дальний угол ворот Бабурина». Антон стал одним из главных разочарований весеннего «Спартака»: он долго сидел под Промесом, а тут появился шанс получить максимум времени на своей позиции. Но его игра совсем не впечатлила. Болельщики красно-белых уже третий год ждут прорыва от Зиньковского, и гол в первом матче при новом тренере — хороший знак для них.

— В составе на второй тайм есть две новые для широкого круга спартаковских болельщиков фамилии — Гузиев и Джебов. К сбору красно-белых привлекли внушительную группу молодежи (восемь игроков из дубля и два — из «двойки»). И только двоих подключили к первому матчу.

Гузиев — 19-летний центральный защитник с хорошей антропометрией. Он воспитанник краснодарского футбола (но не академии «Краснодара»), в «Спартак» попал транзитом из «Чертаново» — как раз этой зимой, когда возродили «двойку». Там он основной игрок.

Футболисты «Спартака» в матче с «Торпедо». Фото ФК «Спартак»

20-летний Джебов в «Спартаке» появился позже, уже после сборов «двойки». Болельщикам, следящим за молодежным футболом, хорошо знаком по «Ростову»: в сильном дубле желто-синих последних лет он был одним из ключевых игроков, но с переходом в основу не сложилось. Уже по ходу сезона Джебов отвоевал место в стартовом составе команды Комбарова, где играет на позиции «восьмерки», склонной подниматься выше. Судя по составу на второй тайм, можно предположить, что Джебов и Медина играли вингеров.

— Забили Зорин и Мелешин. Два друга детства, которые примерно в одно время оказались в основе, но обоим, естественно, не хватало игровой практики. И оба ушли в аренду в минское «Динамо», правда с интервалом в полгода. У Зорина в Белоруссии сложилось все просто отлично: он внес существенный вклад в первое за пару десятков лет чемпионство «Динамо». Зимой Зорин вернулся в «Спартак» и вроде как был готов побороться за место в составе, но в марте в молодежной сборной получил травму, которая до лета выбила его из игры. Если в схемах Станковича есть место «десятке», то Зорин готов приносить пользу.

У Мелешина, который фактически приехал вместо Зорина, в Минске все сложилось не так здорово. Начал ярко, забивал, но потом уже не смог выдавать такую статистику. Клуб и игрок решили, что ему полезнее будет вернуться в «Спартак». На данный момент у красно-белых фактически только один нападающий — Соболев. Угальде в сборной, а с учетом отпуска и набора формы в первых турах он «Спартаку» не помощник; Виллиан Жозе вот-вот должен стать игроком «Спартака», но ему тоже понадобится время. Так что именно сейчас у Мелешина есть возможность доказать свою необходимость.

— Литвинов, очевидно, играл в центре обороны. У Руслана две профильные позиции — центрдеф и опорник. Сам он неоднократно говорил, что больше любит играть в середине поля. Но сейчас Литвинов не в том положении, чтобы высказывать свои пожелания: прошлый сезон по ряду причин получился скомканным, и возвращаться в состав нужно через любую позицию.