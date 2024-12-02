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Федорищев атакует: «Крылья Советов» проверяют по 4 статьям УК РФ, под ударом агент Андреев

Федорищев подготовил заявление о проверке «Крыльев Советов» по четырем статьям УК РФ
Роман Кольцов
Корреспондент
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Вячеслав Федорищев.
Фото ФК «Крылья Советов»
Не сбавляет обороты.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве региона. На нем чиновник продолжил обсуждать тему, поднятую им на прошлой неделе. Он серьезно намерен бороться с коррупцией в российском футболе.

«Крылья» уже проверяет прокуратура

Федорищев сообщил, что подготовил заявление для региональной прокуратуры и ГУМВД России, в котором попросил провести проверку «Крыльев Советов» по четырем статьям УК РФ.

«У нас в регионе играют две команды из РПЛ. Мною подготовлено заявление, чтобы проинформировать прокуратуру и МВД по фактам совершения преступлений по статьям 201 (Злоупотребление полномочиями), 285.1 (Нецелевое расходование бюджетных средств), 159 (Мошенничество) и 160 (Присвоение или растрата) УК РФ. В консультации с правоохранительными органами получил рекомендацию особо не озвучивать. Знаю, что многие СМИ вольно трактуют документы. Хочу поправить коллег — заявление глубже, больше и обширнее. Оттолкнувшись от проблематики судейства, в некоторых матчах с извлекающими выгоду судьями мы увидели ситуацию системнее», — заявил чиновник.

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Как отметил Федорищев, он делает все исключительно на благо «Крыльев Советов», поскольку клуб очень любят в Самарской области.

«Напомню, что это легендарная команда. Сделаем все необходимое, чтобы она не нуждалась ни в чем, а занималась только чистым спортом. Но увидев объем средств, который мы направляем в период СВО... Увидев, как мы их направляем, через какие фонды, с какой отчетностью, с какой последовательностью. Проанализировав стоимость игроков, которые продаются в интересах коммерческих структур, связанных с агентством Павла Андреева, принял решение глубоко изучить вопрос. Поручил администрации губернатора провести внутреннюю работу. Она не носит оперативный характер, а дополнительное изучение документов, которые мы имеем право изучать», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, при ознакомлении с ситуацией в команде он обнаружил факты, свидетельствующие о том, что в клубе действительно может существовать источник для обогащения предпринимательских структур.

«Мы анализировали некоторые матчи совместно с РФС. Очень благодарен Павлу Каманцеву, с которым в кабинете провели два месяца. Результатом стало заявление, которое было передано в установленном порядке на прошлой неделе. Заявление обсуждали с руководителями МВД, прокуратурой, ФСБ по Самарской области», — сказал Федорищев.

Агент Павел Андреев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Траты «Крыльев»

По данным «РБК Спорт», Федорищев просит прокуратуру проверить решения по государственному финансированию футбола при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, деятельность члена совета директоров «Крыльев» Александра Милеева, а также связанные с «Крыльями» сделки агентов Павла Андреева и Марко Трабукки.

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Проведенный аудит выявил задолженность клуба в 1,3 миллиарда рублей на конец 2023 года. Высокие зарплаты и премии футболистов и тренеров, в том числе увеличение оклада Игоря Осинькина с 3 до 8,4 миллиона рублей, могут быть связаны с выводом денежных средств. Предполагается, что агент Андреев, получивший контроль над игроками, продавал их на условиях, выгодных его группе, часто через завышенные трансферные суммы. Примером служат сделки с футболистами «Чертаново», где посредники получали значительно больше клубов.

Долг судьям

Кроме того, в конце ноября Федорищев заявил, что у него прошла встреча с неназванным представителем «Крыльев», который рассказал ему о задолженности самарцев перед арбитрами в размере 36 миллионов рублей. По словам губернатора, порядка 10 команд РПЛ принимали участие в коррупционной схеме.

Позже состоялось внеочередное собрание лиги. На нем Федорищева попросили предоставить доказательства. Он, в свою очередь, заявил, что уже передал их в правоохранительные органы. А затем глава региона записал пятничный Telegram-кружок, в котором пригласил на свое совещание 2 декабря Павла Андреева. Его фамилию чиновник не произнес, но сказал имя, подмигнув. Агент отказался участвовать в диалоге.

«Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него... Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить», — говорил Федорищев в интервью «СЭ».

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
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 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
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