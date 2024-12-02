Федорищев атакует: «Крылья Советов» проверяют по 4 статьям УК РФ, под ударом агент Андреев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве региона. На нем чиновник продолжил обсуждать тему, поднятую им на прошлой неделе. Он серьезно намерен бороться с коррупцией в российском футболе.
«Крылья» уже проверяет прокуратура
Федорищев сообщил, что подготовил заявление для региональной прокуратуры и ГУМВД России, в котором попросил провести проверку «Крыльев Советов» по четырем статьям УК РФ.
«У нас в регионе играют две команды из РПЛ. Мною подготовлено заявление, чтобы проинформировать прокуратуру и МВД по фактам совершения преступлений по статьям 201 (Злоупотребление полномочиями), 285.1 (Нецелевое расходование бюджетных средств), 159 (Мошенничество) и 160 (Присвоение или растрата) УК РФ. В консультации с правоохранительными органами получил рекомендацию особо не озвучивать. Знаю, что многие СМИ вольно трактуют документы. Хочу поправить коллег — заявление глубже, больше и обширнее. Оттолкнувшись от проблематики судейства, в некоторых матчах с извлекающими выгоду судьями мы увидели ситуацию системнее», — заявил чиновник.
Как отметил Федорищев, он делает все исключительно на благо «Крыльев Советов», поскольку клуб очень любят в Самарской области.
«Напомню, что это легендарная команда. Сделаем все необходимое, чтобы она не нуждалась ни в чем, а занималась только чистым спортом. Но увидев объем средств, который мы направляем в период СВО... Увидев, как мы их направляем, через какие фонды, с какой отчетностью, с какой последовательностью. Проанализировав стоимость игроков, которые продаются в интересах коммерческих структур, связанных с агентством Павла Андреева, принял решение глубоко изучить вопрос. Поручил администрации губернатора провести внутреннюю работу. Она не носит оперативный характер, а дополнительное изучение документов, которые мы имеем право изучать», — подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, при ознакомлении с ситуацией в команде он обнаружил факты, свидетельствующие о том, что в клубе действительно может существовать источник для обогащения предпринимательских структур.
«Мы анализировали некоторые матчи совместно с РФС. Очень благодарен Павлу Каманцеву, с которым в кабинете провели два месяца. Результатом стало заявление, которое было передано в установленном порядке на прошлой неделе. Заявление обсуждали с руководителями МВД, прокуратурой, ФСБ по Самарской области», — сказал Федорищев.
Траты «Крыльев»
По данным «РБК Спорт», Федорищев просит прокуратуру проверить решения по государственному финансированию футбола при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, деятельность члена совета директоров «Крыльев» Александра Милеева, а также связанные с «Крыльями» сделки агентов Павла Андреева и Марко Трабукки.
Проведенный аудит выявил задолженность клуба в 1,3 миллиарда рублей на конец 2023 года. Высокие зарплаты и премии футболистов и тренеров, в том числе увеличение оклада Игоря Осинькина с 3 до 8,4 миллиона рублей, могут быть связаны с выводом денежных средств. Предполагается, что агент Андреев, получивший контроль над игроками, продавал их на условиях, выгодных его группе, часто через завышенные трансферные суммы. Примером служат сделки с футболистами «Чертаново», где посредники получали значительно больше клубов.
Долг судьям
Кроме того, в конце ноября Федорищев заявил, что у него прошла встреча с неназванным представителем «Крыльев», который рассказал ему о задолженности самарцев перед арбитрами в размере 36 миллионов рублей. По словам губернатора, порядка 10 команд РПЛ принимали участие в коррупционной схеме.
Позже состоялось внеочередное собрание лиги. На нем Федорищева попросили предоставить доказательства. Он, в свою очередь, заявил, что уже передал их в правоохранительные органы. А затем глава региона записал пятничный Telegram-кружок, в котором пригласил на свое совещание 2 декабря Павла Андреева. Его фамилию чиновник не произнес, но сказал имя, подмигнув. Агент отказался участвовать в диалоге.
«Позиция странная. Придется обсуждать ситуацию заочно, без него... Но найти этого человека несложно. Мы всегда найдем и его, и возможность с ним поговорить», — говорил Федорищев в интервью «СЭ».
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|Зенит
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|12
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|39
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|11
|5
|1
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|38
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3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
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4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
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5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
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6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
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7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
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8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
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9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
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10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
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11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
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12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
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13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
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14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
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15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
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16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|30.11
|14:00
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Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
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ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
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Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
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Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
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Зенит – Кр. Советов
|2 : 3
|1.12
|19:00
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Динамо Мх – Факел
|0 : 0
|1.12
|19:30
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Краснодар – Спартак
|0 : 3
|2.12
|19:00
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Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|14
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Бителло
Динамо
|6
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3