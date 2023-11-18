Перешел в «Рубин» из «Барсы» и грустил в отеле с видом на Кремль. Удивительная карьера Сонга

Алекс повесил бутсы на гвоздь.

После сезона-2010/11 лидер и капитан «Арсенала» Сеск Фабрегас ушел в «Барселону» за трофеями. Главный тренер канониров Арсен Венгер не стал никого покупать и доверил центр поля камерунцу Алексу Сонгу, который при испанце часто оставался в тени.

И тот не подвел, проведя свой самый результативный сезон за всю карьеру (1+11 в 34 матчах АПЛ). Затем Сонг отправился вслед за Сеском в «Барселону», поиграл в России и даже успел стать чемпионом экзотической страны Джибути.

Недавно Алекс официально завершил спортивную карьеру. Сонг в лучшие годы демонстрировал эффективную и в то же время эффектную игру. Причем устраивал шоу не только на футбольном поле, но и за его пределами.

Сонг — типичный африканский мальчишка, мечтавший о богатой жизни

Юного Алекса воспитывал двоюродный брат Ригобер — тогда еще просто футболист «Метца», а в будущем — лидер по количеству матчей за сборную Камеруна и ее нынешний главный тренер. Именно он научил парнишку играть в футбол.

В шесть лет Сонг-младший наблюдал за тем, как Ригобер играл на чемпионате мира, и мечтал повторить его путь. На одном из юношеских турниров Алекса заметили представители французской «Бастии» и, получив одобрение от его мамы, забрали футболиста на Корсику.

Одним из инициаторов приглашения Сонга был тренер академии Франсуа Чикколини. Он внимательно следил за развитием Алекса, а затем, когда стал главный тренером основной «Бастии», подтянул 16-летнего камерунца во взрослый футбол. Тогда полузащитник был призван заполнить пустоту в центре поля, которая образовалась после ухода Майкла Эссьена в «Лион».

После первого сезона на профессиональном уровне Сонга забрал под свою опеку Арсен Венгер. Так Алекс оказался в «Арсенале».

Спокойный и рассудительный французский специалист полгода подводил камерунца к основе. В ноябре 2005-го Сонг впервые вышел в старте лондонского клуба... в матче Лиги чемпионов... с Тьерри Анри, Солом Кэмпбеллом и Фредди Юнгбергом в стартовом составе. Тогда у 17-летнего африканца слетела крыша.

«Когда я перешел в «Арсенал», мне подняли зарплату с 4,5 до 17 тысяч евро в неделю. Я был в экстазе. Я покупал все, что попадалось мне на глаза. Любил тусоваться по ночам».

Но больше всего Алекс хотел заполучить такую же машину, как у Тьерри Анри.

«Я приходил на тренировку и видел, как Анри — король — появляется на классной тачке. Я сказал себе, что хочу заполучить такой же автомобиль любой ценой. И я купил ее, но через два месяца мне пришлось продать машину — все деньги уходили на бензин, — продолжил Сонг. — Я сказал им: «Дайте мне «Тойоту», эта машина мне не по карману». Когда я в следующий раз пошел на тренировку, Тьерри спросил меня: «Где твоя машина, сынок?» Я сказал ему, что сейчас мне это не по карману. За все время моего пребывания в «Арсенале» я не смог накопить даже 100 000 евро».

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Перед ЧМ в ЮАР Это'О забрал капитанскую повязку у брата Сонга. Алекс не выдержал

К чемпионату мира в ЮАР Сонг сильно прибавил, став крепким игроком основы «Арсенала». Алекс не блистал на поле и не демонстрировал что-то выдающееся, но спокойно выполнял свою работу в опорной зоне. Да и выделяться в той команде Венгера, когда рядом с тобой играют Фабрегас, ван Перси и Самир Насри, было довольно непросто.

В сборной Камеруна была ужасная атмосфера. Прямо перед самым стартом мундиаля национальную команду возглавил Поль Ле Гуэн и назначил капитаном Самюэля Это'О. На первый взгляд, не самое шокирующее решение, учитывая заслуги нападающего. Однако эта история задела Сонга, поскольку повязку отобрали у его двоюродного брата Ригобера.

После этого игроки сборной Камеруна разбились на три лагеря: первый — за капитана Это'О, второй — друзья братьев Сонг, а последний — метисы. В третий «клан» входили камеруно-немцы Жоэль Матип и Эрик-Максим Шупо-Мотинг, а также франко-камерунцы Себастьян Бассонг и Бенуа Ассу-Экотто. Их не принимали в коллективе из-за того, что они якобы не понимают менталитет страны.

Ничем хорошим это закончиться не могло — Камерун с треском провалил ЧМ, а Алекс Сонг заявил, что уходит из сборной. Правда, через год он вернулся, но снова вспыхнул конфликт между ним и Это'О. Алекс не пожал руку будущему футболисту «Анжи».

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Сонг ушел в «Барселону» за трофеями и деньгами

После ухода Фабрегаса Сонг стал одним из лучших опорных полузащитников в Англии. Он не только прекрасно отбирал мяч, но и выступал в качестве креативного плеймейкера.

Алексу нравилось в АПЛ, и его любили фанаты «канониров», но была одна большая проблема — за долгие годы Сонг не выиграл ни одного трофея. Поэтому он не мог отказать «Барселоне». Тем более что каталонский клуб предложил ему достойный контракт. Камерунец даже был согласен на роль запасного.

«Когда «Барселона» предложила мне контракт и я увидел, сколько заработаю, то долго не раздумывал. Чувствовал, что у моей супруги и детей должна быть комфортная жизнь, как только моя карьера закончится. Я встретился со спортивным директором «Барсы», и он сказал мне, что мне не удастся сыграть много игр, но мне было плевать — я знал, что теперь стану миллионером!»

В Каталонии Алекс честно отсидел на скамейке свой четырехлетний контракт, сыграв лишь в 39 матчах во всех турнирах, и запомнился местным болельщикам лишь странным поведением на церемонии вручения лигочемпионского кубка в сезоне-2012/13. Карлес Пуйоль передавал «чашку» Эрику Абидалю, который завершал карьеру, а перед этим отодвинул Сонга. Алекс почему-то посчитал, что капитан хотел вручить трофей ему.

Странный переход в «Рубин» на пике карьеры. Сонг постоянно сидел в отеле напротив Кремля и ни с кем не общался

После «Барселоны» в карьере Алекса был невзрачный период в аренде в «Вест Хэме», а затем 28-летний полузащитник неожиданно для всех, наверное, и для самого себя, оказался в казанском «Рубине».

«Переход в «Рубин» — история не про деньги, — говорил камерунец. — Будь дело в деньгах, я бы поехал в Китай. Но я этого не хотел. Мне всего 28 лет, у меня еще есть время и силы. Я просто хотел что-то поменять. Я амбициозный человек, а «Рубин» — большой проект. Я хочу творить историю здесь».

В 2016 году в «Рубине» действительно начинался серьезный проект: команду возглавил Хави Грасия, только что успешно отработавший с «Малагой» в Испании; помимо Сонга казанцы оформили еще несколько громких трансферов. В камерунце видели лидера новой команды, ждали от него чего-то сверхъестественного. Однако на деле оказалось, что Алекс просто доигрывал в России.

Футболист целыми днями сидел в дорогом отеле «Мираж» прямо напротив Кремля и ни с кем не общался.

«Когда я подписывал контракт, мне пообещали предоставить дом, но прошло два месяца, потом полгода, а дома у меня все не было. Три месяца я жил в отеле, но затем клуб выселил меня и отправил на базу. При этом боссы продолжали рассказывать мне, что дом строится и вскоре я смогу туда переехать. Но однажды мне удалось поговорить с женщиной, которая должна была проектировать дом, и оказалось, что клуб с ней давно не контактирует по этому вопросу», — жаловался Сонг.

Как позднее рассказывал сам камерунец, в Казани ему не платили зарплату, в связи с чем он не мог финансировать свой проект на родине и сидел без денег.

«Клуб продолжал твердить, что деньги поступят на мой счет, но ничего не происходило. Это серьезно усложняло положение, потому что я не мог оплачивать счета. У меня были взяты кредиты в лондонских банках, и они звонили мне, давили и требовали деньги. Я никогда ранее не сталкивался с финансовыми проблемами, это был худший период. Я не мог финансировать свой проект, платить людям зарплату — у меня попросту не было денег».

В итоге Сонг ушел из «Рубина» в январе 2018 года, разорвав контракт в одностороннем порядке. Казанцам также пришлось выплатить футболисту компенсацию.

Фото Александр Волгин

«Сьон» и крохотная Джибути, где Сонга почитали как короля

После России Сонг перебрался в швейцарский «Сьон», но лучше не стало. Там за полтора сезона Алекс сыграл лишь 20 матчей (без результативных действий), также умудрился загреметь в молодежку в качестве наказания. Когда мир охватила пандемия коронавируса, камерунца выгнали из команды — он не согласился на понижение зарплаты.

Последним клубом в карьере Сонга стал «Арта/Солар 7», куда его пригласил лично президент Джибути. Алекс чувствовал себя комфортно в крохотной африканской стране, а местные любили и ценили его, как короля.

Вместе с этой командой камерунец дважды выигрывал местный чемпионат, но в реальности футбол ему уже давно был неинтересен. Футболист занимался развитием молодежи в Джибути, школой для камерунских детей и строительством огромного особняка.

Анализируя игровой путь Сонга, испытываешь обиду, что карьера футболиста, безусловно, имевшего потенциал стать исполнителем мирового уровня, сложилась в итоге таким образом. Но жаль ли камерунца? Пожалуй, нет.

В первую очередь он сам виноват в том, что не достиг большего. Отсутствие больших спортивных амбиций, нежелание упорно трудиться — классический набор причин, из-за которых скатываются тысячи талантливых футболистов.

«С большой грустью сообщаю, что пришло время повесить бутсы на гвоздь, — заявил Сонг в соцсетях. — Мое путешествие, которое началось в Яунде в детстве, когда я играл без бутс, босиком на твердом гравии, придало мне сил и смелости для достижения успеха. Когда я переехал во Францию, играя за «Бастию», думал, что совершил чудо. Однако это было только начало: мое путешествие продолжилось в «Арсенале» и «Барселоне», величайших клубах мира. Так много людей помогали мне на этом пути: жена, дети, семья, друзья, агент, тренеры и, конечно, все мои товарищи по команде, которым я буду всегда благодарен».