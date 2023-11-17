Сергей Семак: «Если хотим взять иностранца за 5-7 миллионов, то россиянин такого же уровня будет стоить для «Зенита» 20»
47-летний специалист отвечал на самые разные вопросы более трех часов, а после раздавал всем желающим автографы — вплоть до последнего человека. Мы приводим высказывания Сергея Семака на футбольные темы.
Матч с «Краснодаром»
— Какой главный вывод можете сделать по итогам матча с «Краснодаром»?
— Конечно, с точки зрения результата хотелось победить, но не получилось. Однако второй тайм вышел хорошим.
— После финального свистка хавбек южан Эдуард Сперцян не скрывал, что в концовке «Зенит» имел преимущество. А председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «лев прыгнул, а бык отскочил». Согласны?
— Да — в концовке мы были ближе к победе. Но до первого забитого мяча шла более-менее равная игра.
— Как считаете, почему именно «Краснодар» идет на первом месте? Какой тут главный аспект?
— Тренер и дисциплина — все вместе дает результат.
Четвертьфинал кубка против «Динамо»
— 29 ноября предстоит первый матч четвертьфинала FONBET Кубка России с «Динамо». Будет ли это шансом поквитаться за мартовскую неудачу в этом турнире и поражение в первом круге РПЛ?
— Это прежде всего игра с хорошим соперником за выход в следующий этап турнира.
— То есть ничего личного?
— Абсолютно.
— Вы критиковали сам формат Кубка — что в нем нужно менять?
— Имел в виду то, что встречи четвертьфинальной стадии проводятся с разницей более чем в три месяца.
— Именно это не устраивает?
— Думаю, спустя такой срок у команд могут быть совсем другие составы... Так что для меня это немножко странно.
Кержаков, Акинфеев, Сафонов, Шунин
— 19 ноября состоится ретроматч «Локомотив» — ЦСКА. Хотели бы принять в нем участие?
— К сожалению, по работе не могу присутствовать.
— А в какой форме сейчас находитесь?
— Форма, конечно, слабенькая (улыбается).
— Общаетесь с Малкомом? Как ему в одном клубе с Неймаром?
— Конечно! Замечательно играет, команда хорошо выступает. Он с удовольствием вернулся бы в Петербург, если бы была такая возможность.
— Что вы думаете о голкиперах в России?
— Что касается вратарской позиции, то она сейчас вообще достаточно сложная в РПЛ. Вот недавно неплохо Миша Кержаков ответил на вопрос, почему с ним каждый год продлевают контракт: «Можно пригласить игроков, которые сильнее, но это нереально, потому что трансферная стоимость для россиян несоизмерима с легионерами».
Если мы, грубо говоря, хотим взять иностранца за 5-7 миллионов евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для «Зенита» 20 миллионов.
В лиге есть глыба российского футбола Игорь Акинфеев. Понятно, что он в ЦСКА начал и закончит, скорее всего. Есть Матвей Сафонов, но ясно, что «Краснодар» его не продаст. Антон Шунин — возрастной вратарь, всю карьеру провел в «Динамо». Выходит, что не получится никого взять из тех, кто мог бы реально усилить. Поэтому мы и даем возможность другим игрокам проявить себя, закрепиться в основе. Работаем с теми, кто у нас есть. Пытаемся усилить, насколько это возможно. Здесь, на мой взгляд, другого пути нет. Надо ждать, когда кто-то из перспективных голкиперов из академии вырастет и станет первым номером «Зенита».
Переход в Азию
— Каким видите будущее отечественного футбола в условиях изоляции? Возможен ли переход из УЕФА в Азию?
— Думаю, что в ближайшем будущем увидим много изменений в спорте — и не только. Вот в субботу будем играть в Азербайджане (с «Нефтчи». — Прим. «СЭ»), до этого в Иране, Турции, Казахстане побывали. Может быть, бразильские клубы приедут. Рад, что у нас есть возможность организации турниров и товарищеских матчей.
— Какие причины успехов побед «Зенита» в последние пять лет?
— Это, безусловно, тяжелый труд. Без него не бывает побед. Это показатель работы футболистов — именно они обеспечивают результат на поле. Нужно делать правильные шаги, чтобы оставлять команду на лидирующих позициях.
Говоря о молодом поколении — там очень много талантливых ребят. Но чтобы данные были соединены с огромным трудолюбием, такое, к сожалению, случается нечасто. Многие, кто не обладает большим талантом, добиваются больших результатов. Как пример — тот же Миша Кержаков, Дима Чистяков, люди, прошедшие большой путь. Их нельзя назвать суперодаренными футболистами, однако за счет трудолюбия реально сделать очень многое.
Медиафутбол и «Чисто Питер»
— Как вы считаете, медиафутбол — очередной хайп? Или шанс вернуться в более серьезные команды?
— Последнее не исключено. Плюс возможность для болельщиков окунуться в мир футбола, познакомиться с тем, что происходит внутри. Наш вид спорта консервативен... Так что я за эту историю. Сейчас это как раз в тему.
— Недавно создана команда «Чисто Питер», вы даже приезжали на ее занятие. Как вам Владислав Радимов в качестве тренера?
— Мы с 16 лет знакомы. Мне кажется, что это подходящий специалист, потому что за словом в карман не лезет, всегда может сказать то, что с удовольствием процитируют СМИ.
— Насколько конкурентоспособен «Чисто Питер»?
— Он играет первый год, неплохо смотрится, но есть куда стремиться. В целом хорошо, что у Петербурга появилась медийная команда. У всех есть, а у нас нет — это неправильно.
— А если вам предложат тренировать медиакоманду, согласитесь?
— Думаю, нет — не подхожу на эту роль.
— Почему?
— Я больше человек, который переживает эмоции в себе. А зрители любят их видеть. Думаю, не подойду.
— Трансфер из «Чисто Питера» в «Зенит» возможен?
— Радимова? Пожалуйста, всегда рады, нам такие люди нужны. По поводу игроков — почему нет? Но нужно понимать, что перепрыгнуть несколько уровней возможно, однако очень сложно.
(Константин Фрогерц)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3