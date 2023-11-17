Сергей Семак: «Если хотим взять иностранца за 5-7 миллионов, то россиянин такого же уровня будет стоить для «Зенита» 20»

13 ноября главный тренер «Зенита» по приглашению МГИМО провел встречу со студентами в формате open-talk.

47-летний специалист отвечал на самые разные вопросы более трех часов, а после раздавал всем желающим автографы — вплоть до последнего человека. Мы приводим высказывания Сергея Семака на футбольные темы.

Матч с «Краснодаром»

— Какой главный вывод можете сделать по итогам матча с «Краснодаром»?

— Конечно, с точки зрения результата хотелось победить, но не получилось. Однако второй тайм вышел хорошим.

— После финального свистка хавбек южан Эдуард Сперцян не скрывал, что в концовке «Зенит» имел преимущество. А председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «лев прыгнул, а бык отскочил». Согласны?

— Да — в концовке мы были ближе к победе. Но до первого забитого мяча шла более-менее равная игра.

— Как считаете, почему именно «Краснодар» идет на первом месте? Какой тут главный аспект?

— Тренер и дисциплина — все вместе дает результат.

Четвертьфинал кубка против «Динамо»

— 29 ноября предстоит первый матч четвертьфинала FONBET Кубка России с «Динамо». Будет ли это шансом поквитаться за мартовскую неудачу в этом турнире и поражение в первом круге РПЛ?

— Это прежде всего игра с хорошим соперником за выход в следующий этап турнира.

— То есть ничего личного?

— Абсолютно.

— Вы критиковали сам формат Кубка — что в нем нужно менять?

— Имел в виду то, что встречи четвертьфинальной стадии проводятся с разницей более чем в три месяца.

— Именно это не устраивает?

— Думаю, спустя такой срок у команд могут быть совсем другие составы... Так что для меня это немножко странно.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кержаков, Акинфеев, Сафонов, Шунин

— 19 ноября состоится ретроматч «Локомотив» — ЦСКА. Хотели бы принять в нем участие?

— К сожалению, по работе не могу присутствовать.

— А в какой форме сейчас находитесь?

— Форма, конечно, слабенькая (улыбается).

— Общаетесь с Малкомом? Как ему в одном клубе с Неймаром?

— Конечно! Замечательно играет, команда хорошо выступает. Он с удовольствием вернулся бы в Петербург, если бы была такая возможность.

— Что вы думаете о голкиперах в России?

— Что касается вратарской позиции, то она сейчас вообще достаточно сложная в РПЛ. Вот недавно неплохо Миша Кержаков ответил на вопрос, почему с ним каждый год продлевают контракт: «Можно пригласить игроков, которые сильнее, но это нереально, потому что трансферная стоимость для россиян несоизмерима с легионерами».

Если мы, грубо говоря, хотим взять иностранца за 5-7 миллионов евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для «Зенита» 20 миллионов.

В лиге есть глыба российского футбола Игорь Акинфеев. Понятно, что он в ЦСКА начал и закончит, скорее всего. Есть Матвей Сафонов, но ясно, что «Краснодар» его не продаст. Антон Шунин — возрастной вратарь, всю карьеру провел в «Динамо». Выходит, что не получится никого взять из тех, кто мог бы реально усилить. Поэтому мы и даем возможность другим игрокам проявить себя, закрепиться в основе. Работаем с теми, кто у нас есть. Пытаемся усилить, насколько это возможно. Здесь, на мой взгляд, другого пути нет. Надо ждать, когда кто-то из перспективных голкиперов из академии вырастет и станет первым номером «Зенита».

Переход в Азию

— Каким видите будущее отечественного футбола в условиях изоляции? Возможен ли переход из УЕФА в Азию?

— Думаю, что в ближайшем будущем увидим много изменений в спорте — и не только. Вот в субботу будем играть в Азербайджане (с «Нефтчи». — Прим. «СЭ»), до этого в Иране, Турции, Казахстане побывали. Может быть, бразильские клубы приедут. Рад, что у нас есть возможность организации турниров и товарищеских матчей.

— Какие причины успехов побед «Зенита» в последние пять лет?

— Это, безусловно, тяжелый труд. Без него не бывает побед. Это показатель работы футболистов — именно они обеспечивают результат на поле. Нужно делать правильные шаги, чтобы оставлять команду на лидирующих позициях.

Говоря о молодом поколении — там очень много талантливых ребят. Но чтобы данные были соединены с огромным трудолюбием, такое, к сожалению, случается нечасто. Многие, кто не обладает большим талантом, добиваются больших результатов. Как пример — тот же Миша Кержаков, Дима Чистяков, люди, прошедшие большой путь. Их нельзя назвать суперодаренными футболистами, однако за счет трудолюбия реально сделать очень многое.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Медиафутбол и «Чисто Питер»

— Как вы считаете, медиафутбол — очередной хайп? Или шанс вернуться в более серьезные команды?

— Последнее не исключено. Плюс возможность для болельщиков окунуться в мир футбола, познакомиться с тем, что происходит внутри. Наш вид спорта консервативен... Так что я за эту историю. Сейчас это как раз в тему.

— Недавно создана команда «Чисто Питер», вы даже приезжали на ее занятие. Как вам Владислав Радимов в качестве тренера?

— Мы с 16 лет знакомы. Мне кажется, что это подходящий специалист, потому что за словом в карман не лезет, всегда может сказать то, что с удовольствием процитируют СМИ.

— Насколько конкурентоспособен «Чисто Питер»?

— Он играет первый год, неплохо смотрится, но есть куда стремиться. В целом хорошо, что у Петербурга появилась медийная команда. У всех есть, а у нас нет — это неправильно.

— А если вам предложат тренировать медиакоманду, согласитесь?

— Думаю, нет — не подхожу на эту роль.

— Почему?

— Я больше человек, который переживает эмоции в себе. А зрители любят их видеть. Думаю, не подойду.

— Трансфер из «Чисто Питера» в «Зенит» возможен?

— Радимова? Пожалуйста, всегда рады, нам такие люди нужны. По поводу игроков — почему нет? Но нужно понимать, что перепрыгнуть несколько уровней возможно, однако очень сложно.

(Константин Фрогерц)