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Сергей Семак: «Если хотим взять иностранца за 5-7 миллионов, то россиянин такого же уровня будет стоить для «Зенита» 20»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
13 ноября главный тренер «Зенита» по приглашению МГИМО провел встречу со студентами в формате open-talk.

47-летний специалист отвечал на самые разные вопросы более трех часов, а после раздавал всем желающим автографы — вплоть до последнего человека. Мы приводим высказывания Сергея Семака на футбольные темы.

Матч с «Краснодаром»

— Какой главный вывод можете сделать по итогам матча с «Краснодаром»?

— Конечно, с точки зрения результата хотелось победить, но не получилось. Однако второй тайм вышел хорошим.

— После финального свистка хавбек южан Эдуард Сперцян не скрывал, что в концовке «Зенит» имел преимущество. А председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «лев прыгнул, а бык отскочил». Согласны?

— Да — в концовке мы были ближе к победе. Но до первого забитого мяча шла более-менее равная игра.

— Как считаете, почему именно «Краснодар» идет на первом месте? Какой тут главный аспект?

— Тренер и дисциплина — все вместе дает результат.

Эдуард Сперцян и&nbsp;Клаудиньо. Убедительная ничья. «Зенит» и «Краснодар» провели качественный матч, но никто не наиграл на победу

Четвертьфинал кубка против «Динамо»

— 29 ноября предстоит первый матч четвертьфинала FONBET Кубка России с «Динамо». Будет ли это шансом поквитаться за мартовскую неудачу в этом турнире и поражение в первом круге РПЛ?

— Это прежде всего игра с хорошим соперником за выход в следующий этап турнира.

— То есть ничего личного?

— Абсолютно.

— Вы критиковали сам формат Кубка — что в нем нужно менять?

— Имел в виду то, что встречи четвертьфинальной стадии проводятся с разницей более чем в три месяца.

— Именно это не устраивает?

— Думаю, спустя такой срок у команд могут быть совсем другие составы... Так что для меня это немножко странно.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кержаков, Акинфеев, Сафонов, Шунин

— 19 ноября состоится ретроматч «Локомотив» — ЦСКА. Хотели бы принять в нем участие?

— К сожалению, по работе не могу присутствовать.

— А в какой форме сейчас находитесь?

— Форма, конечно, слабенькая (улыбается).

— Общаетесь с Малкомом? Как ему в одном клубе с Неймаром?

— Конечно! Замечательно играет, команда хорошо выступает. Он с удовольствием вернулся бы в Петербург, если бы была такая возможность.

— Что вы думаете о голкиперах в России?

— Что касается вратарской позиции, то она сейчас вообще достаточно сложная в РПЛ. Вот недавно неплохо Миша Кержаков ответил на вопрос, почему с ним каждый год продлевают контракт: «Можно пригласить игроков, которые сильнее, но это нереально, потому что трансферная стоимость для россиян несоизмерима с легионерами».

Если мы, грубо говоря, хотим взять иностранца за 5-7 миллионов евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для «Зенита» 20 миллионов.

В лиге есть глыба российского футбола Игорь Акинфеев. Понятно, что он в ЦСКА начал и закончит, скорее всего. Есть Матвей Сафонов, но ясно, что «Краснодар» его не продаст. Антон Шунин — возрастной вратарь, всю карьеру провел в «Динамо». Выходит, что не получится никого взять из тех, кто мог бы реально усилить. Поэтому мы и даем возможность другим игрокам проявить себя, закрепиться в основе. Работаем с теми, кто у нас есть. Пытаемся усилить, насколько это возможно. Здесь, на мой взгляд, другого пути нет. Надо ждать, когда кто-то из перспективных голкиперов из академии вырастет и станет первым номером «Зенита».

Александр Дюков. «Возможность перехода в Азию по-прежнему существует, вопрос рассмотрим в ноябре — декабре». Дюков — о будущем российского футбола

Переход в Азию

— Каким видите будущее отечественного футбола в условиях изоляции? Возможен ли переход из УЕФА в Азию?

— Думаю, что в ближайшем будущем увидим много изменений в спорте — и не только. Вот в субботу будем играть в Азербайджане (с «Нефтчи». — Прим. «СЭ»), до этого в Иране, Турции, Казахстане побывали. Может быть, бразильские клубы приедут. Рад, что у нас есть возможность организации турниров и товарищеских матчей.

— Какие причины успехов побед «Зенита» в последние пять лет?

— Это, безусловно, тяжелый труд. Без него не бывает побед. Это показатель работы футболистов — именно они обеспечивают результат на поле. Нужно делать правильные шаги, чтобы оставлять команду на лидирующих позициях.

Говоря о молодом поколении — там очень много талантливых ребят. Но чтобы данные были соединены с огромным трудолюбием, такое, к сожалению, случается нечасто. Многие, кто не обладает большим талантом, добиваются больших результатов. Как пример — тот же Миша Кержаков, Дима Чистяков, люди, прошедшие большой путь. Их нельзя назвать суперодаренными футболистами, однако за счет трудолюбия реально сделать очень многое.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Медиафутбол и «Чисто Питер»

— Как вы считаете, медиафутбол — очередной хайп? Или шанс вернуться в более серьезные команды?

— Последнее не исключено. Плюс возможность для болельщиков окунуться в мир футбола, познакомиться с тем, что происходит внутри. Наш вид спорта консервативен... Так что я за эту историю. Сейчас это как раз в тему.

— Недавно создана команда «Чисто Питер», вы даже приезжали на ее занятие. Как вам Владислав Радимов в качестве тренера?

— Мы с 16 лет знакомы. Мне кажется, что это подходящий специалист, потому что за словом в карман не лезет, всегда может сказать то, что с удовольствием процитируют СМИ.

— Насколько конкурентоспособен «Чисто Питер»?

— Он играет первый год, неплохо смотрится, но есть куда стремиться. В целом хорошо, что у Петербурга появилась медийная команда. У всех есть, а у нас нет — это неправильно.

— А если вам предложат тренировать медиакоманду, согласитесь?

— Думаю, нет — не подхожу на эту роль.

— Почему?

— Я больше человек, который переживает эмоции в себе. А зрители любят их видеть. Думаю, не подойду.

— Трансфер из «Чисто Питера» в «Зенит» возможен?

— Радимова? Пожалуйста, всегда рады, нам такие люди нужны. По поводу игроков — почему нет? Но нужно понимать, что перепрыгнуть несколько уровней возможно, однако очень сложно.

(Константин Фрогерц)

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
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Квинси Промес

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

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 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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