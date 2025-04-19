Несгибаемый Барко! Не реализовал пенальти в первом тайме, но не сдался и снова пошел к точке в решающий момент
«Спартак» победил «Акрон» в матче 25-го тура РПЛ (3:2). Решающий гол красно-белые оформили в самом конце матча — на 4-й добавленной минуте полузащитник Эсекьель Барко реализовал пенальти.
Два пенальти за тайм
Матч «Акрона» и «Спартака» оказался неожиданно богат на 11-метровые. Первую точку в игре арбитр Алексей Сухой назначил на 23-й минуте в ворота красно-белых — за фол на Артеме Дзюбе. Форвард тольяттинцев сам отправился бить и оказался точен. А еще попутно обновил очередной рекорд.
В конце первого тайма пенальти в свои ворота заработал уже «Акрон» — за фол Йонуца Неделчару на Маркиньосе. Это была отличная возможность сравнять счет (гости к перерыву проигрывали 1:2), но не получилось — голкипер хозяев Александр Васютин парировал удар Барко.
Стальной характер
Из-за нереализованного пенальти «Спартак» ушел на перерыв в положении догоняющего. Но это не сломило команду — уже на 61-й минуте красно-белые сравняли благодаря автоголу Алексы Джурасовича.
Ничья откровенно не устраивала москвичей — они проиграли в прошлом туре, а потеря очков в этом могла исключить их из чемпионской гонки. Отличная (и вместе с тем крайне волнительная) возможность выйти вперед появилась уже в добавленное ко второму тайму время — «Спартак» снова заработал пенальти, причем сделал это силами Барко, упавшего в штрафной.
Несмотря на промах в конце первого тайма, аргентинец отправился пробивать пенальти сам. При этом тренерский штаб «Спартака» явно был против — дисквалифицированный в матче с махачкалинским «Динамо» Ненад Сакич что-то активно кричал в рацию. По некоторым данным, он требовал дать пробить Манфреду Угальде.
Однако футболисты проигнорировали (либо не услышали) наставление Сакича — Угальде поговорил с Барко и передал ему мяч, а сам стал отгонять соперников за линию штрафной.
Причем, похожий трюк болельщики «Спартака» увидели не в первый раз: Манфред ранее неоднократно делал вид, что сам будет бить стандарт, а потом уступал место партнеру по команде. Таким образом, он забирал на себя психологическое давление соперника. В случае с 11-метровым в ворота «Акрона» со второй попытки все сработало без осечек — аргентинец оказался точен, мощно ударив в правый от себя угол.
Интересно, что «Спартак» чаще всех исполняет пенальти в нынешнем сезоне РПЛ — 9 раз, при этом сами красно-белые получили пенальти в свои ворота впервые более чем за год — с апреля 2024 года.
Пенальти — это проблема
Хотя матч с «Акроном» для красно-белых закончился позитивно, им явно стоит подумать над пенальти и дисциплиной в команде. В прошлом туре, в важнейшей игре против махачкалинского «Динамо», «Спартак» тоже не реализовал 11-метровый и в итоге уступил 1:2. Хесус Медина попал в перекладину.
Позднее выяснилось, что парагваец вообще не имел права исполнять стандарт. «В этом проблема... Мы обсуждали, кто должен бить пенальти. Но на поле футболисты часто действуют так, как они чувствуют. Лучше я спрошу завтра об этом у парней — сегодня не стану их тревожить. Для меня это был сюрприз, поскольку Медины не было в списке потенциальных пенальтистов», — заявил главный тренер «Спартака» Деян Станкович после игры.
По итогам матча с «Акроном» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на его счету 50 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
3
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
6
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6