Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:15

Несгибаемый Барко! Не реализовал пенальти в первом тайме, но не сдался и снова пошел к точке в решающий момент

Барко не реализовал пенальти в ворота «Акрона» в первом тайме, но забил во втором
Артем Белинин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эсекьель Барко празднует реализованный пенальти во втором тайме матча с «Акроном» 19 апреля.
Фото ФК «Спартак»
Что у него с нервами?
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Спартак

«Спартак» победил «Акрон» в матче 25-го тура РПЛ (3:2). Решающий гол красно-белые оформили в самом конце матча — на 4-й добавленной минуте полузащитник Эсекьель Барко реализовал пенальти.

Два пенальти за тайм

Матч «Акрона» и «Спартака» оказался неожиданно богат на 11-метровые. Первую точку в игре арбитр Алексей Сухой назначил на 23-й минуте в ворота красно-белых — за фол на Артеме Дзюбе. Форвард тольяттинцев сам отправился бить и оказался точен. А еще попутно обновил очередной рекорд.

В конце первого тайма пенальти в свои ворота заработал уже «Акрон» — за фол Йонуца Неделчару на Маркиньосе. Это была отличная возможность сравнять счет (гости к перерыву проигрывали 1:2), но не получилось — голкипер хозяев Александр Васютин парировал удар Барко.

Стальной характер

Из-за нереализованного пенальти «Спартак» ушел на перерыв в положении догоняющего. Но это не сломило команду — уже на 61-й минуте красно-белые сравняли благодаря автоголу Алексы Джурасовича.

Ничья откровенно не устраивала москвичей — они проиграли в прошлом туре, а потеря очков в этом могла исключить их из чемпионской гонки. Отличная (и вместе с тем крайне волнительная) возможность выйти вперед появилась уже в добавленное ко второму тайму время — «Спартак» снова заработал пенальти, причем сделал это силами Барко, упавшего в штрафной.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo;.«Спартак», как ты это делаешь?! Огненный камбэк после топ-тайма Дзюбы, Барко — король триллеров

Несмотря на промах в конце первого тайма, аргентинец отправился пробивать пенальти сам. При этом тренерский штаб «Спартака» явно был против — дисквалифицированный в матче с махачкалинским «Динамо» Ненад Сакич что-то активно кричал в рацию. По некоторым данным, он требовал дать пробить Манфреду Угальде.

Однако футболисты проигнорировали (либо не услышали) наставление Сакича — Угальде поговорил с Барко и передал ему мяч, а сам стал отгонять соперников за линию штрафной.

Причем, похожий трюк болельщики «Спартака» увидели не в первый раз: Манфред ранее неоднократно делал вид, что сам будет бить стандарт, а потом уступал место партнеру по команде. Таким образом, он забирал на себя психологическое давление соперника. В случае с 11-метровым в ворота «Акрона» со второй попытки все сработало без осечек — аргентинец оказался точен, мощно ударив в правый от себя угол.

Интересно, что «Спартак» чаще всех исполняет пенальти в нынешнем сезоне РПЛ — 9 раз, при этом сами красно-белые получили пенальти в свои ворота впервые более чем за год — с апреля 2024 года.

Пенальти — это проблема

Хотя матч с «Акроном» для красно-белых закончился позитивно, им явно стоит подумать над пенальти и дисциплиной в команде. В прошлом туре, в важнейшей игре против махачкалинского «Динамо», «Спартак» тоже не реализовал 11-метровый и в итоге уступил 1:2. Хесус Медина попал в перекладину.

Позднее выяснилось, что парагваец вообще не имел права исполнять стандарт. «В этом проблема... Мы обсуждали, кто должен бить пенальти. Но на поле футболисты часто действуют так, как они чувствуют. Лучше я спрошу завтра об этом у парней — сегодня не стану их тревожить. Для меня это был сюрприз, поскольку Медины не было в списке потенциальных пенальтистов», — заявил главный тренер «Спартака» Деян Станкович после игры.

По итогам матча с «Акроном» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на его счету 50 очков.

ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
Читайте также
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
«Краснодар» — «Ахмат»: Мелкадзе сравнял счет
«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Каккоеву грозит длительная дисквалификация. Сколько матчей может пропустить игрок «Пари НН»?
«Краснодар» — «Ахмат»: хозяева выигрывают после первого тайма
Гончаренко после поражения «Пари НН» от «Локомотива»: «У меня есть понимание, как исправить ситуацию»
«Краснодар» — «Ахмат»: Кордоба открыл счет
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак», как ты это делаешь?! Огненный камбэк после топ-тайма Дзюбы, Барко — король триллеров

«Локо» вернул кураж, но потерял Батракова. Первая победа за четыре тура!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости