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Сегодня, 19:20

«Локо» вернул кураж, но потерял Батракова. Первая победа за четыре тура!

«Локомотив» в большинстве обыграл «Пари НН» в РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты «Локомотива» празднуют гол Сергея Пиняева в ворота «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ в Москве 19 апреля.
Фото Александр Федоров
«Пари НН» разгромлен в Черкизове.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:0
Пари Нижний Новгород

У игры на несколько фронтов хватает как плюсов, так и минусов. С одной стороны, нет времени перевести дух и перезарядить эмоции. С другой, есть возможность попробовать что-то новое и переломить ситуацию, если в целом дела складываются не лучшим образом. «Локомотив», у которого ровно месяц не было побед в официальных матчах, как раз дал повод проверить вторую часть данной теории. Набрав одно очко в трех турах РПЛ и не лучшим образом начав кубковую встречу с «Ахматом», железнодорожники перевернули ход игры за две минуты (2:1), а это — уже совсем другое настроение.

И в субботу было заметно, что тот успех удалось перенести на чемпионат. Раков продемонстрировал соответствующий заряд в первой же атаке попаданием в штангу. Еще раз стойка сыграла за гостей, когда впервые получивший капитанскую повязку в чемпионате Батраков (ранее подобное случалось в Кубке) отличным пасом нашел в штрафной поддержавшего атаку Сильянова. Удача явно была на стороне Лукьянова, который сохранил место в воротах «Пари НН», несмотря на сократившуюся по итогам рассмотрения апелляции дисквалификацию Медведева.

Михаил Галактионов и&nbsp;Виктор Гончаренко.«Локомотив» в большинстве разгромил «Пари НН». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Впрочем, для «Локо» игра складывалась не совсем гладко. Волжане своей активностью демонстрировали, что качественный матч против «Динамо» в прошлом туре (1:1) не разовый всплеск. Гости даже забили после того, как Боселли дважды подряд с угловой отметки закручивал в ворота. Во втором случае — после просчета ослепленного солнцем Митрюшкина — отличился Грулев, однако контакт мяча с рукой форварда привел к отмене гола. Видимо, на этом запас волжской удачи иссяк, и все пошло не по сценарию Виктора Гончаренко.

Для начала красную карточку получил Каккоев, чей фол на Годяеве судьи пропустили. Исправить ошибку помогли ВАР и поход арбитра к монитору. Нижегородцы остались в меньшинстве, но и Михаилу Галактионову пришлось корректировать игру, так как Годяев не смог вернуться на поле и проследовал в раздевалку, опираясь на плечи клубных медиков. А ведь опорная зона «Локо» и так была ослаблена дисквалификацией Баринова. В итоге после выхода Сарвели глубже опустился Батраков.

Кроме того, в добавленное к первому тайму время молодой капитан уступил право на исполнение стандарта Ракову, и третье попадание в штангу (после подрезки Воробьева головой) завершилось рикошетом в нужную «Локо» сторону и переломным голом. Идеальная реализация задуманного двумя футболистами, о чем в перерыве рассказал автор результативной подачи! А вот такие номера, что исполнил Пиняев, планировать невозможно, потому что это — вдохновение в чистом виде! Сергей начал фирменное смещение с фланга в центр к линии штрафной, потом накоротке «обыгрался» с Воробьевым и, проскочив еще пару защитников, выстрелил впритирку со штангой.

По сути, на этом все закончилось, потому что одна команда словно осознала тщетность собственных усилий, а «Локо» заиграл на кураже, которого в последнее время молодой и задорной команде катастрофически не хватало. Роскошный по исполнению удар Ракова со штрафного, который Лукьянову пришлось вытягивать из-под перекладины, — тоже момент для хит-парадов. Как и гол Карпукаса перед финальным свистком.

Жаль, следующий в направлении медального пьедестала поезд фактически ушел. Но «Локо» все равно еще поборется, а перспективы зависят в том числе и от тяжести повреждения не доигравшего субботний матч Батракова.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
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Никита Каккоев

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 22 1 6
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