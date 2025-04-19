«Локо» вернул кураж, но потерял Батракова. Первая победа за четыре тура!
У игры на несколько фронтов хватает как плюсов, так и минусов. С одной стороны, нет времени перевести дух и перезарядить эмоции. С другой, есть возможность попробовать что-то новое и переломить ситуацию, если в целом дела складываются не лучшим образом. «Локомотив», у которого ровно месяц не было побед в официальных матчах, как раз дал повод проверить вторую часть данной теории. Набрав одно очко в трех турах РПЛ и не лучшим образом начав кубковую встречу с «Ахматом», железнодорожники перевернули ход игры за две минуты (2:1), а это — уже совсем другое настроение.
И в субботу было заметно, что тот успех удалось перенести на чемпионат. Раков продемонстрировал соответствующий заряд в первой же атаке попаданием в штангу. Еще раз стойка сыграла за гостей, когда впервые получивший капитанскую повязку в чемпионате Батраков (ранее подобное случалось в Кубке) отличным пасом нашел в штрафной поддержавшего атаку Сильянова. Удача явно была на стороне Лукьянова, который сохранил место в воротах «Пари НН», несмотря на сократившуюся по итогам рассмотрения апелляции дисквалификацию Медведева.
Впрочем, для «Локо» игра складывалась не совсем гладко. Волжане своей активностью демонстрировали, что качественный матч против «Динамо» в прошлом туре (1:1) не разовый всплеск. Гости даже забили после того, как Боселли дважды подряд с угловой отметки закручивал в ворота. Во втором случае — после просчета ослепленного солнцем Митрюшкина — отличился Грулев, однако контакт мяча с рукой форварда привел к отмене гола. Видимо, на этом запас волжской удачи иссяк, и все пошло не по сценарию Виктора Гончаренко.
Для начала красную карточку получил Каккоев, чей фол на Годяеве судьи пропустили. Исправить ошибку помогли ВАР и поход арбитра к монитору. Нижегородцы остались в меньшинстве, но и Михаилу Галактионову пришлось корректировать игру, так как Годяев не смог вернуться на поле и проследовал в раздевалку, опираясь на плечи клубных медиков. А ведь опорная зона «Локо» и так была ослаблена дисквалификацией Баринова. В итоге после выхода Сарвели глубже опустился Батраков.
Кроме того, в добавленное к первому тайму время молодой капитан уступил право на исполнение стандарта Ракову, и третье попадание в штангу (после подрезки Воробьева головой) завершилось рикошетом в нужную «Локо» сторону и переломным голом. Идеальная реализация задуманного двумя футболистами, о чем в перерыве рассказал автор результативной подачи! А вот такие номера, что исполнил Пиняев, планировать невозможно, потому что это — вдохновение в чистом виде! Сергей начал фирменное смещение с фланга в центр к линии штрафной, потом накоротке «обыгрался» с Воробьевым и, проскочив еще пару защитников, выстрелил впритирку со штангой.
По сути, на этом все закончилось, потому что одна команда словно осознала тщетность собственных усилий, а «Локо» заиграл на кураже, которого в последнее время молодой и задорной команде катастрофически не хватало. Роскошный по исполнению удар Ракова со штрафного, который Лукьянову пришлось вытягивать из-под перекладины, — тоже момент для хит-парадов. Как и гол Карпукаса перед финальным свистком.
Жаль, следующий в направлении медального пьедестала поезд фактически ушел. Но «Локо» все равно еще поборется, а перспективы зависят в том числе и от тяжести повреждения не доигравшего субботний матч Батракова.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
3
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
6
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6