Карпин выиграл в Грозном и выбил «Динамо» из четверки

Напряженная игра в Грозном принесла «Ростову» минимальную победу (1:0).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

18-й тур

«Ахмат» — «Ростов» — 0:1 (0:0)

Гол: Тугарев, 82.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Быстров, Богосавац, Нижич, Ненахов (Адамов, 88), Тимофеев (Адуев, 88), Ильин (Садулаев, 70), Бериша, Харин (Полярус, 58), Исмаэл.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Алеесами, Хаджикадунич, Еременко (Альмквист, 64), Байрамян (Сухомлинов, 64), Тугарев (Козлов, 90+4), Норманн, Гигович, Полоз (Обухов, 90+1).

Предупреждения: Хаджикадунич, 13. Ильин, 66.

Судьи: Волошин (Смоленск). Чельцов, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки).

13 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

«Ростов» — это непредсказуемость во всех ее проявлениях. Обыграть в Москве «Спартак», увезти три очка из Казани, разгромить «Динамо», не терявшее очков с момента прихода Сандро Шварца, — пожалуйста. Когда же нужно взять то, что кажется твоим по определению, случаются «Химки» и «Уфа». Команды непохожие друг на друга, но умеющие играть от соперника, что создает проблемы подопечным Валерия Карпина. Хотя сам тренер перед началом игры в Грозном говорил, что главная задача — стабильность, которой в силу различных причин пока не удается достичь.

Валерий Карпин получил благодарность от Губернатора Ростовской области ??



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И все-таки стиль имеет значение. Дончане умеют обеспечивать результат прессингом и классно выглядят при переходе из обороны в атаку. Но когда видят подобие своего отражения, теряются. Так что «Ахмат» с прививаемым Андреем Талалаевым агрессивным стилем виделся тем соперником, с которым у «Ростова» могут возникнуть проблемы. Тем более средняя линия гостей была ослаблена отсутствием не только Хасимото с Мамаевым, но и получившего повреждение Глебова. А ведь двое из этой тройки полузащитников забили грозненцам в матче первого круга (3:0).

Впрочем, когда на поле есть Еременко с Норманном, говорить о критических сложностях не приходится. Составивший им компанию 18-летний Гигович в РПЛ уже освоился, и ни о какой игре «с листа» говорить не приходилось. Отсюда в целом равный в первом тайме матч, в котором у «Ахмата» в плане творчества выделялся только Бериша, а все угрозы воротам вернувшегося в основу Песьякова возникали исключительно после стандартов. И если штрафной Исмаэла Силвы получился для голкипера разминочным, то замыкавший подачу углового Нижич заставил Песьякова вытягивать мяч из-под перекладины.

Когда наигрываемые на тренировках вещи работают — это здорово. Кроме того, Талалаев сделал выводы из октябрьского разгрома в Ростове. Пожертвовав одним созидателем, грозненцы сформировали тройку центральных хавбеков, что должно было помочь выходить из-под ростовского прессинга и свести к минимуму число потерь в начальной стадии атаки. В результате первый относительно опасный момент у ворот Шелии возник уже после перерыва, когда Байрамян выскочил на подачу Тугарева, но Быстров поставил корпус, и удар получился недостаточно сильным, чтобы создать проблемы вратарю.

Однако ничья не входила в планы хозяев, и после безуспешного розыгрыша свободного из пределов штрафной последовала нацеленная на усиление атаки замена Харина на Поляруса. «Ростов» тоже освежал заменами игру, и она немного раскрылась. Бил в считанных сантиметрах от цели Богосавац, едва не попал в верхний угол замыкавший подачу со штрафного Осипенко, Нижич блокировал атаку наконец-то вырвавшегося на оперативный простор Полоза.

Обе команды шли на риск, и в концовке сыграла ростовская ставка. Норманн бросил в прорыв активно включившегося в игру Сухомлинова, и тот заработал штрафной в районе углового флажка. Позиция не самая опасная, но «Ростов» выжал из нее максимум. Тугарев закрутил мяч к ближней штанге, а там Алеесами дезориентировал Шелию. Да, все решил один эпизод, но Карпин выиграл напряженную тактическую дуэль и обошел «Динамо». Впереди ЦСКА, который приедет в Ростов в следующем туре.