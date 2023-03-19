«Спартак» проиграл — это внесло в ряды «Зенита» благодушие». Федотов и Семак — о победе ЦСКА
«Ребята расставили локоточки и не пускают Карраскаля в стартовый состав»
— Это заслуженная победа, — сказал после матча с «Зенитом» главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. — Сложное поле, серьезный соперник, но мы приложили максимум усилий. Доминировали в первом тайме. Но во втором пошла более позиционная игра — соперник выпустил третьего защитника. Тем не менее удалось победить. Мы очень этого хотели! Хотели подарить победу нашим преданным болельщикам. Та страсть, которую продемонстрировали сегодня ребята, стала залогом успеха.
— Почему Карраскаль получает так мало игрового времени? Что с ним случилось?
— Это конкуренция. Ребята расставили локоточки и не пускают его в стартовый состав. Ему надо прилагать усилия, трудиться, отвоевывать место в основе.
— Есть ли какая-то информация по Игорю Дивееву? Насколько серьезна его травма?
— Он пожаловался на боковую мышцу. Так бывает — неудачно ударили в сочленение нервных окончаний. Мы знаем, что если бы Игорь мог, то он бы остался на поле. Надеемся, что ничего серьезного и в скором времени Игорь вернется и будет радовать всех на футбольном поле.
— Как вам манера судейства Карасева? Он задал высокую планку по единоборствам.
— Когда это обоюдно и в обе стороны, мы ничего не имеем против. Просто манера всех наших судей отличается. В одной игре арбитр задает высокую планку единоборств, а выходишь на вторую — там этой планки нет, приходится подстраиваться, делать какие-то выводы.
Футбол — контактный вид спорта. Надо давать продолжать игру, это нормальное явление. Это динамика, которая, как мы знаем, очень нравится зрителям.
— Чем вас сегодня удивила команда Сергея Семака?
— Это мои догадки: вчерашнее поражение «Спартака» внесло в ряды «Зенита» какое-то благодушие... Возможно, в этом причина, почему сегодня они не были столь агрессивны. Но опять же надо похвалить нашу команду за прессинг, желание и страсть.
— Не показалось, что «Зенит» не реализовал весь свой потенциал? Как будто ЦСКА победа была нужнее.
— Нет необходимости говорить сейчас о «Зените», это дело тренера питерцев. Мы поблагодарим нашу команду, которая не позволила сопернику реализовать потенциал. При этом свой потенциал мы реализуем с большим удовольствием.
— Впереди пауза на матчи сборных, которая часто сбивает темп клубам. Что нужно сделать, чтобы этого не произошло?
— 28 марта ребята уже вернутся в расположение команды, и у нас будет время, чтобы привести всех в чувства. Сейчас большие сложности с перелетами: Южная Корея, Япония... Медина и Мендес летят в Чили. Но все-таки есть запас времени, чтобы они смогли акклиматизироваться к реалиям Москвы.
«Спад «Зенита»? Мы отталкиваемся от качества игры»
— В первом тайме сыграли плохо, очень много ошибались в простых передачах, — подчеркнул главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Думаю, армейцы быстрее приспособились к полю, используя много длинных передач, борьбу; футбола сегодня было немного. Во втором тайме мы перестроились, сыграли гораздо надежнее и были ближе к забитому мячу, но рикошет сыграл против нас. В концовке была пара моментов для исправления ситуации. Но для того, чтобы набирать очки, нужно забивать, играть на ноль — всегда очень сложно. Будем готовиться к следующему матчу. Сделаем все, чтобы победить.
— Нервная победа с «Химками», вылет из Кубка, поражение от ЦСКА — можно ли назвать это спадом «Зенита»?
— Вам виднее. Мы же отталкиваемся от качества игры. С «Химками» оно было хорошим, мы владели огромным преимуществом, за исключением допущенных ошибок. Невозможно 95 минут тотально доминировать, не позволяя сопернику создавать моменты.
И с «Химками», и с «Динамо» у нас было преимущество и по моментам, и по другим важным компонентам игры. По этим матчам у меня нет больших претензий. Индивидуальные ошибки, которые повлияли на моменты у наших ворот, мы разобрали. Что касается сегодняшнего результата, то первый тайм мы сыграли ниже своих возможностей, а во втором... Это футбол, невозможно, чтобы одна команда побеждала постоянно. Будем работать! Мы расстроены, но ничего страшного не произошло.
— Уточните, что с Мостовым — это просто простуда или ковид?
— Простуда. К сожалению, Андрей заболел за пару дней до игры. Думаю, что после паузы должен быть в нашем распоряжении.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4