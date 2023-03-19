Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

19 марта, 23:40

«Спартак» проиграл — это внесло в ряды «Зенита» благодушие». Федотов и Семак — о победе ЦСКА

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Пресс-конференция после главного матча выходных.
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Зенит

«Ребята расставили локоточки и не пускают Карраскаля в стартовый состав»

— Это заслуженная победа, — сказал после матча с «Зенитом» главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. — Сложное поле, серьезный соперник, но мы приложили максимум усилий. Доминировали в первом тайме. Но во втором пошла более позиционная игра — соперник выпустил третьего защитника. Тем не менее удалось победить. Мы очень этого хотели! Хотели подарить победу нашим преданным болельщикам. Та страсть, которую продемонстрировали сегодня ребята, стала залогом успеха.

 
19&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. ЦСКА оставляет чемпионскую интригу дышать. У «Зенита» — первое гостевое поражение в лиге

— Почему Карраскаль получает так мало игрового времени? Что с ним случилось?

— Это конкуренция. Ребята расставили локоточки и не пускают его в стартовый состав. Ему надо прилагать усилия, трудиться, отвоевывать место в основе.

— Есть ли какая-то информация по Игорю Дивееву? Насколько серьезна его травма?

— Он пожаловался на боковую мышцу. Так бывает — неудачно ударили в сочленение нервных окончаний. Мы знаем, что если бы Игорь мог, то он бы остался на поле. Надеемся, что ничего серьезного и в скором времени Игорь вернется и будет радовать всех на футбольном поле.

Точный удар Федора Чалова принес ЦСКА первую победу над &laquo;Зенитом&raquo; с&nbsp;2018 года.

— Как вам манера судейства Карасева? Он задал высокую планку по единоборствам.

— Когда это обоюдно и в обе стороны, мы ничего не имеем против. Просто манера всех наших судей отличается. В одной игре арбитр задает высокую планку единоборств, а выходишь на вторую — там этой планки нет, приходится подстраиваться, делать какие-то выводы.

Футбол — контактный вид спорта. Надо давать продолжать игру, это нормальное явление. Это динамика, которая, как мы знаем, очень нравится зрителям.

— Чем вас сегодня удивила команда Сергея Семака?

— Это мои догадки: вчерашнее поражение «Спартака» внесло в ряды «Зенита» какое-то благодушие... Возможно, в этом причина, почему сегодня они не были столь агрессивны. Но опять же надо похвалить нашу команду за прессинг, желание и страсть.

 
19&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Вот так надо обезоруживать «Зенит». ЦСКА вымучил победу и отправил свою черную серию на свалку истории

— Не показалось, что «Зенит» не реализовал весь свой потенциал? Как будто ЦСКА победа была нужнее.

— Нет необходимости говорить сейчас о «Зените», это дело тренера питерцев. Мы поблагодарим нашу команду, которая не позволила сопернику реализовать потенциал. При этом свой потенциал мы реализуем с большим удовольствием.

— Впереди пауза на матчи сборных, которая часто сбивает темп клубам. Что нужно сделать, чтобы этого не произошло?

— 28 марта ребята уже вернутся в расположение команды, и у нас будет время, чтобы привести всех в чувства. Сейчас большие сложности с перелетами: Южная Корея, Япония... Медина и Мендес летят в Чили. Но все-таки есть запас времени, чтобы они смогли акклиматизироваться к реалиям Москвы.

Сергей Семак.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Спад «Зенита»? Мы отталкиваемся от качества игры»

— В первом тайме сыграли плохо, очень много ошибались в простых передачах, — подчеркнул главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Думаю, армейцы быстрее приспособились к полю, используя много длинных передач, борьбу; футбола сегодня было немного. Во втором тайме мы перестроились, сыграли гораздо надежнее и были ближе к забитому мячу, но рикошет сыграл против нас. В концовке была пара моментов для исправления ситуации. Но для того, чтобы набирать очки, нужно забивать, играть на ноль — всегда очень сложно. Будем готовиться к следующему матчу. Сделаем все, чтобы победить.

— Нервная победа с «Химками», вылет из Кубка, поражение от ЦСКА — можно ли назвать это спадом «Зенита»?

— Вам виднее. Мы же отталкиваемся от качества игры. С «Химками» оно было хорошим, мы владели огромным преимуществом, за исключением допущенных ошибок. Невозможно 95 минут тотально доминировать, не позволяя сопернику создавать моменты.

 
19&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. «ЦСКА был гораздо сильнее «Зенита». Получил огромное удовольствие!» Мнение Газзаева

И с «Химками», и с «Динамо» у нас было преимущество и по моментам, и по другим важным компонентам игры. По этим матчам у меня нет больших претензий. Индивидуальные ошибки, которые повлияли на моменты у наших ворот, мы разобрали. Что касается сегодняшнего результата, то первый тайм мы сыграли ниже своих возможностей, а во втором... Это футбол, невозможно, чтобы одна команда побеждала постоянно. Будем работать! Мы расстроены, но ничего страшного не произошло.

— Уточните, что с Мостовым — это просто простуда или ковид?

— Простуда. К сожалению, Андрей заболел за пару дней до игры. Думаю, что после паузы должен быть в нашем распоряжении.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
7
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья-дебютант не наказал гостей 11-метровым
Гайич назвал большим разочарованием травму Дивеева
Гайич рассказал, как спас три очка в матче с «Зенитом»: «Не знал, что делать, поэтому просто прыгнул»
Защитник ЦСКА Гайич заявил, что любит играть против «Зенита»
Мостовой рассказал, какой фактор повлиял на результат матча ЦСКА — «Зенит»
Семак: «Зениту» заранее приписывают чемпионство? Это ошибочно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вот так надо обезоруживать «Зенит». ЦСКА вымучил победу и отправил свою черную серию на свалку истории

Провалы «Зенита» и «Спартака», Карпин уже второй, «Пари НН» грозит «технарь». Тур-интрига!
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости